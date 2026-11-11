Lo de Carlitos lanzó una propuesta especial por el Día del Panqueque que estará disponible durante dos días en noviembre, en todos sus locales

Los fanáticos de los panqueques tendrán una oportunidad especial para disfrutar de uno de los clásicos de la gastronomía argentina. La cadena Lo de Carlitos anunció que venderá su tradicional panqueque de dulce de leche a solo $10 durante dos días, en el marco de una nueva celebración del Día del Panqueque.

La promoción estará vigente el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre de 2026 y alcanzará a todos sus locales. De esta manera, quienes quieran disfrutar de este postre podrán acercarse a cualquiera de sus sucursales y acceder a un precio promocional que busca atraer a los amantes de esta preparación.

La propuesta fue difundida a través de las redes sociales de la marca, que invitó a sus clientes a sumarse a la celebración y compartir el momento con amigos, familiares o esa persona con la que suelen disfrutar de un panqueque.

Cómo es la promoción de Lo de Carlitos por el Día del Panqueque

La oferta contempla exclusivamente el clásico panqueque de dulce de leche de Lo de Carlitos. Durante las dos jornadas, cada persona podrá acceder a una unidad por $10.

Sin embargo, hay algunas condiciones que es importante conocer antes de acercarse a una sucursal:

Fechas : martes 24 y miércoles 25 de noviembre.

: martes 24 y miércoles 25 de noviembre. Precio : $10 por panqueque.

: $10 por panqueque. Producto : clásico de dulce de leche.

: clásico de dulce de leche. Locales : todos los establecimientos de Lo de Carlitos.

: todos los establecimientos de Lo de Carlitos. Cantidad : un panqueque por persona.

: un panqueque por persona. Modalidad : únicamente para consumir en el local.

: únicamente para consumir en el local. Reservas: no se tomarán reservas durante esos días.

De esta manera, la promoción no estará disponible para pedidos para llevar ni para reservas anticipadas. Quienes quieran aprovecharla deberán acercarse directamente a alguno de los establecimientos de la cadena.

Dónde encontrar los locales de Lo de Carlitos

La promoción estará disponible en todas las sucursales de la marca. Para conocer las direcciones y encontrar el establecimiento más cercano, los interesados pueden consultar en la cuenta oficial de Instagram de Lo de Carlitos.

La cadena también invitó a sus seguidores a etiquetar a esa persona con la que suelen compartir un panqueque, en una propuesta que busca convertir la celebración en una oportunidad para reunirse alrededor de uno de sus productos más tradicionales.

Así, durante el 24 y 25 de noviembre, Lo de Carlitos ofrecerá su clásico de dulce de leche a $10, una promoción especial que estará disponible por tiempo limitado y en todos sus locales.