No pagó la cuota alimentaria y la Justicia le prohibió ir a recitales

Un juzgado de Rosario tomó una medida poco habitual contra un padre que incumplió con la cuota alimentaria. También le impuso otras restricciones

La Justicia de Rosario dictó un fallo poco habitual contra un padre que acumulaba incumplimientos en el pago de la cuota alimentaria de su hijo. Ante la falta de cumplimiento de la obligación fijada judicialmente, un juzgado de Familia le prohibió asistir a recitales y festivales musicales masivos en todo el territorio argentino, una medida que se mantendrá mientras continúe la deuda.

La resolución fue adoptada por el Juzgado de Familia N.º 1 de Rosario, luego de una presentación realizada con el patrocinio de la abogada Abril Ruiz. La causa se originó en el incumplimiento de una cuota alimentaria que había sido actualizada a mediados de 2026.

Aunque el hombre realizaba algunos pagos parciales, el tribunal consideró que esos aportes no resultaban suficientes para cumplir con la obligación. Además de impedirle asistir a espectáculos musicales, la Justicia dispuso otras restricciones que afectan sus actividades recreativas y su posibilidad de desplazarse, con el objetivo de conseguir que regularice su situación.

Por qué la Justicia le prohibió asistir a recitales

Según surge de la resolución judicial, el padre había incumplido gran parte de las cuotas correspondientes a julio, agosto y septiembre, situación que también se extendió a octubre. Si bien había entregado determinadas sumas de dinero durante esos meses, los pagos no alcanzaban para cubrir los importes establecidos.

El juzgado remarcó que realizar pagos parciales no significa cumplir con la cuota alimentaria, ya que la obligación debe abonarse íntegramente y dentro de los plazos fijados.

Otro de los argumentos analizados fue la situación laboral del demandado. El tribunal explicó que, si sus ingresos habían cambiado, debía solicitar formalmente una modificación del monto mediante el procedimiento judicial correspondiente, en lugar de reducir unilateralmente los pagos.

En ese contexto, la Justicia decidió prohibirle el ingreso a recitales y festivales musicales masivos de todo el país. La medida tiene una particularidad: según trascendió, el hombre concurría habitualmente a este tipo de espectáculos.

Para facilitar su cumplimiento, la resolución contempla notificaciones a las plataformas de venta de entradas, de manera que puedan tomar conocimiento de la restricción impuesta.

Qué otras restricciones recibió el padre por no pagar alimentos

La prohibición de asistir a recitales no fue la única medida dispuesta por el tribunal. El fallo también estableció otras limitaciones destinadas a presionar al deudor para que cumpla con sus obligaciones.

Entre las principales restricciones se encuentran:

Prohibición de salir del país , mientras persista el incumplimiento.

Impedimento para conducir vehículos en todo el territorio nacional.

Prohibición de ingresar a estadios de fútbol y eventos deportivos .

Inscripción en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Estas medidas buscan generar consecuencias concretas para quien incumple con una obligación que afecta directamente los derechos de un menor de edad.

El tribunal también dejó en claro que las restricciones no tienen como finalidad castigar una conducta pasada, sino conseguir el cumplimiento efectivo de la cuota alimentaria.

Qué dice la ley sobre las sanciones por no pagar la cuota alimentaria

El Código Civil y Comercial de la Nación contempla herramientas para garantizar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias. En particular, su artículo 553 permite que los jueces impongan medidas razonables para asegurar el pago cuando existen incumplimientos reiterados.

Esto significa que las restricciones no son automáticas ni se aplican de la misma manera en todos los casos. Cada juzgado debe evaluar las circunstancias particulares, la persistencia del incumplimiento y la proporcionalidad de las medidas adoptadas.

En los últimos años, distintos tribunales argentinos avanzaron con decisiones que restringen actividades recreativas, viajes y otros beneficios de deudores alimentarios. La finalidad es evitar que el incumplimiento perjudique el derecho de niños y adolescentes a recibir los recursos necesarios para su manutención.