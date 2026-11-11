Compañía de Estados Unidos cerró una fábrica en Argentina y despidió a 61 empleados

La multinacional Stanley Black & Decker interrumpió la actividad en la localidad de Justo Daract y se suma al largo listado de empresas que cierran

La firma multinacional estadounidense Stanley Black & Decker cerró definitivamente su planta industrial en la localidad de Justo Daract, en la provincia de San Luis, dejando como saldo la desvinculación directa de 61 operarios y empleados administrativos. La fábrica estaba dedicada a la elaboración de discos abrasivos para corte de hierro y pulido de soldaduras, abasteciendo al mercado industrial, profesional y hogareño. La empresa justificó la medida por la pérdida de competitividad frente a la presión de los productos importados en la región y la contracción de las ventas locales.

Los trabajadores tomaron conocimiento de la decisión de manera imprevista este martes al ingresar al predio, donde fueron abordados por personal de seguridad, abogados y representantes de Recursos Humanos de la firma. "Nos tomó por sorpresa, porque justamente el jueves pasado llegó la producción del año entrante. Este año sí veíamos una baja de producción bastante pronunciada", relató Mauro, uno de los operarios despedidos, quien señaló que la proyección inicial de 12 millones de unidades para 2026 se cayó drásticamente a mitad de año debido a la imposibilidad de competir con los costos y volúmenes de los productos fabricados en China.

Cerró Stanley Black & Decker en San Luis: invasión de discos chinos en Brasil y parálisis de la construcción

La planta puntana —inaugurada en 2013 tras una inversión inicial de $100 millones orientada a la sustitución de importaciones y la exportación regional— tenía como principal destino comercial a Brasil. El masivo ingreso de discos de origen chino a precios subsidiados en el país vecino destruyó la rentabilidad del mercado exportador. En paralelo, el intento de la compañía por canalizar la producción hacia el mercado interno colisionó con la fuerte paralización de la obra pública y el parate en el sector de la construcción en la Argentina.

Más de 60 empleados quedaron sin trabajo tras el cierre de Stanley Black & Decker en Justo Daract

A través de un comunicado oficial, la compañía expresó: "Stanley Black & Decker confirma el cierre de su planta industrial en Justo Daract, provincia de San Luis. La planta fabricaba discos abrasivos, uno de los múltiples productos del portafolio local de la compañía". Asimismo, la firma ratificó su continuidad en el país tras 30 años de presencia, manteniendo operativa su segunda unidad productiva en Villa Ballester (San Martín, provincia de Buenos Aires), enfocada en ruedas abrasivas industriales de gran porte.

Procedimiento de crisis, conflicto indemnizatorio y toma de la planta

La empresa solicitó formalmente la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) con la intención de encuadrar los despidos bajo el artículo 247 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), el cual habilita el pago de solo el 50% de la indemnización por razones de fuerza mayor. Adicionalmente, la representación patronal propuso abonar dicho monto en dos cuotas.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) rechazó enfáticamente la postura empresaria y exigió la aplicación del artículo 245 de la LCT, el cual contempla el pago del 100% de la indemnización en un único desembolso. Como medida de fuerza y resguardo laboral, los 61 trabajadores despedidos mantienen una toma pacífica de las instalaciones en Justo Daract a la espera de que el Ministerio de Trabajo intervenga para garantizar el cobro integral de sus haberes indemnizatorios. La crisis se encuadra en un contexto sectorial crítico: según ADIMRA, la industria metalúrgica acumula una caída del 5,3% en el año y opera a tan solo el 40,2% de su capacidad instalada.