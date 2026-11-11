No es Pinamar ni Cariló: el destino que combina playas, bosques y médanos gigantes

La localidad balnearea está en el partido de Tres Arroyos, tiene unos seis kilómetros de costa y un arroyo ideal para realizar actividades náuticas

La Costa Atlántica bonaerense tiene destinos que van más allá de los balnearios tradicionales. Entre ellos se encuentra una pequeña localidad que combina playas extensas, médanos gigantes y un bosque de aproximadamente 700 hectáreas. Se trata de Dunamar, un balneario del partido de Tres Arroyos que cada verano recibe a miles de visitantes.

Separada de Claromecó por el arroyo del mismo nombre, esta localidad ofrece un paisaje particular, en el que conviven el mar, la arena y una importante superficie forestada. Su propuesta atrae especialmente a quienes buscan disfrutar de las vacaciones lejos de los centros turísticos más concurridos.

Dunamar tiene una población permanente reducida: forma parte de un área urbana que supera los 2.000 habitantes junto con Claromecó, según datos del Censo 2010.

Aunque la Costa Atlántica concentra buena parte del turismo, existen rincones menos conocidos que ofrecen paisajes sorprendentes, playas tranquilas y una experiencia muy diferente de la que proponen los balnearios tradicionales.

Dunamar: cómo es la playa bonaerense que tiene un bosque de 700 hectáreas

Una imagen aérea de la zona de Dunamar

Uno de los principales atractivos de Dunamar es su extenso bosque, que se encuentra detrás de los médanos y se extiende en paralelo a la costa.

El espacio forestado nació a partir de un proyecto impulsado por Ernesto Gesell y continuado por la familia Fangauf-Gesell, que buscó transformar un terreno dominado por la arena y el viento en un entorno con abundante vegetación.

Actualmente, el paisaje reúne distintas especies de árboles, entre ellas pinos, eucaliptos, tamariscos y acacias. Sus caminos internos permiten realizar caminatas, paseos en bicicleta y recorridos entre sectores de vegetación frondosa.

La combinación de bosque y médanos le da una identidad particular al balneario y lo convierte en una alternativa para quienes buscan disfrutar de la naturaleza durante el verano.

Playas extensas y enormes médanos: qué se puede hacer en Dunamar

Dunamar cuenta con aproximadamente seis kilómetros de frente marítimo, con amplios sectores de playa para descansar, caminar y disfrutar del océano Atlántico.

Además de las actividades tradicionales de verano, los médanos ofrecen distintas posibilidades recreativas. Una de ellas es el sandboard, una práctica que permite deslizarse por las pendientes de arena.

Entre las propuestas para disfrutar del destino se destacan:

Disfrutar de la playa : sus seis kilómetros de costa permiten encontrar distintos sectores para pasar el día junto al mar.

: sus seis kilómetros de costa permiten encontrar distintos sectores para pasar el día junto al mar. Recorrer el bosque : sus caminos internos son ideales para caminar y andar en bicicleta.

: sus caminos internos son ideales para caminar y andar en bicicleta. Practicar sandboard : los grandes médanos ofrecen un escenario para realizar esta actividad.

: los grandes médanos ofrecen un escenario para realizar esta actividad. Hacer paseos en kayak : el arroyo Claromecó permite realizar actividades náuticas.

: el arroyo Claromecó permite realizar actividades náuticas. Pescar: la zona del arroyo y su desembocadura son elegidas por aficionados a la pesca deportiva.

El arroyo Claromecó, otro atractivo para visitar

El arroyo Claromecó es una de las atracciones en Dunamar

Otro de los puntos destacados de Dunamar es el arroyo Claromecó, que separa el balneario de la localidad vecina y desemboca en el océano Atlántico.

El curso de agua ofrece un paisaje diferente al de las playas tradicionales y permite realizar actividades recreativas, como paseos en kayak, pesca deportiva y excursiones en embarcaciones livianas.

Su desembocadura es uno de los sectores más pintorescos de la zona, ya que allí se encuentran el agua dulce y el mar.

Este entorno también es elegido por quienes buscan pasar una jornada al aire libre, contemplar el paisaje o disfrutar de una alternativa más tranquila durante las vacaciones.

El faro, otro atractivo turístico de esta localidad bonaerense

Cómo llegar a Dunamar desde Buenos Aires

Dunamar se encuentra a aproximadamente 570 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Para llegar en auto, una de las alternativas es tomar la Ruta Nacional 3 hasta Tres Arroyos y luego continuar por la Ruta Provincial 73 en dirección a Claromecó.

Una vez en la localidad, se debe cruzar el arroyo Claromecó a través del puente vehicular que conecta ambos balnearios para ingresar a Dunamar.

Por su combinación de mar, bosque, médanos y arroyo, este destino del sur bonaerense se presenta como una alternativa para quienes planean las vacaciones de verano 2027 y buscan conocer otros rincones de la Costa Atlántica.

Foto: @dunamar.com.ar