El papa León XIV ya está en Perú, última escala de su histórico viaje a Latinoamérica

Después de dos décadas como obispo en el país, León XIV inició actividades oficiales y reencuentros en Lima tras su paso por Sudamérica

El papa León XIV aterrizó en Perú este miércoles a las 19.02, hora argentina. La presidenta Keiko Fujimori encabezó la comitiva que lo recibió al pie del avión en la Base Aérea de El Callao.

Es la última escala de su gira apostólica por Sudamérica. El recorrido arrancó el 6 de noviembre en Uruguay y continuó desde el 8 hasta hoy en Argentina, donde congregó a millones de fieles.

Para León XIV, pisar suelo peruano tiene un significado especial: pasó más de 20 años en ese país como misionero agustino y obispo de Chiclayo antes de ser elegido papa. En 2015 adoptó la nacionalidad peruana, un gesto que refleja su vínculo profundo con esa tierra.

El pontífice tiene por delante una agenda extensa hasta el lunes 16. Visitará Lima, Callao, Chiclayo, Santa Cruz de Succhabamba, Cusco y Pucallpa.

Qué hará el papa en su primera jornada en Lima

Durante su primer día en territorio peruano, León XIV se dirigirá al Palacio de Gobierno. Allí recibirá la bienvenida oficial de la presidenta Fujimori.

Después mantendrá un encuentro con autoridades del Gobierno peruano, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional. Se espera que pronuncie el primer discurso de su visita en ese escenario, según el programa oficial.

El papa nacido en 1955 en Chicago, Estados Unidos, llegó como Robert Francis Prevost. Ejerció labores pastorales en Chulucanas, Trujillo y Lima desde 1985, cuando desembarcó por primera vez en Perú como misionero de la Orden de San Agustín.

La apretada agenda del jueves 12 de noviembre

Mañana jueves, el sumo pontífice tiene previsto un encuentro con los obispos del Perú a las 9.30 (hora de Perú, 11.30 de Argentina). Será en la capilla del Palacio Arzobispal de Lima, donde dará otro discurso.

A las 10:20 se realizará la celebración de la hora media con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales. El lugar elegido: la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. Allí oficiará su primera homilía en tierras peruanas.

Media hora más tarde, a las 11:30, se producirá el «Encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano». La cita es en la plaza ubicada frente a la Catedral.

Por la tarde, a las 18:00, el Papa encabezará la Vigilia de oración con los jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. Pronunciará otro discurso en ese marco.

La jornada cerrará a las 20:00 con una cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

La historia del Papa en Perú

Robert Francis Prevost desembarcó en Perú en 1985. Llegó como misionero de la Orden de San Agustín para desempeñar labores pastorales.

Fue nombrado administrador apostólico y luego obispo de Chiclayo, cargo que ocupó entre 2014 y 2023. Durante ese período también se desempeñó como vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana y administrador apostólico del Callao.

En 2023, Prevost fue llamado a Roma por el papa Francisco. Asumió como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina. Posteriormente fue creado cardenal.

El 8 de mayo de 2025, tras el fallecimiento del papa Francisco, fue elegido en el cónclave como el 267 pontífice de la Iglesia Católica. Adoptó el nombre de León XIV y se convirtió en el primer papa de origen estadounidense con nacionalidad peruana.

Ahora regresa al país donde forjó su vocación misionera, pero esta vez con la responsabilidad máxima de liderar a más de 1.300 millones de católicos en el mundo.

El mensaje de despedida de Argentina

Al despedirse, León publicó un mensaje en el que agradeció su visita: "Doy gracias a Dios por lo vivido en mi visita a Argentina, cuna de nuestro querido papa Francisco. Gracias por recibirme con tanto cariño, me he sentido como en casa".

León XIV se despidió de la Argentina: "Este país desde ahora tiene dos Papas"

En ese sentido, León XIV dejó una frase que vinculó su historia con la del país y la de su antecesor: "Este país desde ahora tiene dos Papas: uno que ha nacido aquí y otro por adopción", escribió, en referencia a Francisco, nacido en Buenos Aires, y a su propio vínculo con los argentinos tras la visita.

Además, llamó a mantener la unidad religiosa y pidió continuar rezando unos por otros. "Sigamos unidos en Cristo, rezando unos por otros y encomendándonos al amparo maternal de Nuestra Señora de Luján", sostuvo.

"¡Hasta siempre mi querida Argentina!", concluyó el Papa, quien inició su viaje hacia Perú luego de finalizar su agenda en el país.