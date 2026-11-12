El color de la cáscara depende de la raza de la gallina, no de lo que tiene adentro. Qué mueve el precio y qué mirar antes de comprar

En la góndola, muchos compradores eligen los huevos colorados convencidos de que son más naturales o más nutritivos, y están dispuestos a pagar un poco más por ellos. Pero el color de la cáscara no dice nada sobre lo que hay adentro.

La diferencia está en la gallina: depende de su raza y su genética, no de cómo se alimentó ni de si el huevo es más fresco. A igual tamaño y frescura, un huevo blanco y uno colorado aportan prácticamente lo mismo.

La pregunta no es menor en el país que más huevos come del mundo. Los argentinos consumieron unos 398 huevos por persona en 2025, y para este año la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (CAPIA) proyecta 430, más de un huevo por día. El plantel acompaña: cerraría 2026 con 67 millones de gallinas ponedoras, y la cámara ya se fijó una meta de 500 huevos por habitante para 2035.

¿Por qué hay huevos blancos y huevos de color?

Todas las gallinas forman la cáscara de color blanco. En algunas razas, durante las últimas horas de formación del huevo, se suma un pigmento llamado protoporfirina, que tiñe la cáscara de marrón. Entre las razas que ponen huevos colorados están la Rhode Island Red y la Plymouth Rock. Hay incluso una pista curiosa para reconocerlas: las gallinas con el lóbulo de la oreja blanco suelen poner huevos blancos, y las de lóbulo rojizo, colorados.

En la Argentina predominan largamente los blancos. De las 62,7 millones de gallinas ponedoras que había en 2025, el 74% ponía huevos blancos y apenas el 26%, colorados, según CAPIA. Por eso, en la mayoría de los comercios, el maple blanco es el que más se ve y el que más opciones de marcas y tamaños ofrece.

El huevo de color no es más nutritivo que el blanco

No, y es uno de los mitos más extendidos de la góndola. Los dos tienen cantidades similares de calorías, proteínas, grasas y vitaminas, y el color de la cáscara tampoco cambia el sabor. La idea de que el colorado es "de campo" o más sano viene, en buena parte, de que suele costar más, y se asocia lo caro con lo mejor.

Lo que sí puede variar es la yema. Su color, más pálido o más anaranjado, depende de la alimentación de la gallina: los pigmentos del maíz y de otros ingredientes de la dieta la vuelven más intensa. Lo mismo pasa con los huevos "enriquecidos", por ejemplo con omega 3: la diferencia está en lo que comió la gallina, no en el color de la cáscara.

¿Por qué algunos huevos son más caros que otros?

Los huevos colorados suelen tener una producción más cara, porque las razas que los ponen son más grandes y comen más alimento. A eso se suma que son menos: con una cuarta parte del plantel, la escala es más chica.

Pero en la práctica, el color no es lo que más mueve el precio. En un relevamiento online del 11 de noviembre, el maple de 30 huevos blancos iba de $4.800 a $9.990 según el tamaño y el comercio: entre $160 y $333 por huevo. Medio maple de colorados, de 15 unidades, costaba $3.885 en una verdulería online, unos $259 por huevo: más que los blancos más baratos, pero menos que los más caros.

Lo que más pesa es el tamaño, porque el N° 1 es más grande que el N° 2, y dónde se compra: el mismo maple puede costar el doble en un supermercado que en un distribuidor de barrio. Como referencia, en agosto la docena de huevos costaba en promedio $3.868 en el Gran Buenos Aires, según el INDEC.

Esa dispersión tiene una explicación en la cadena. A fines del año pasado, el precio que cobraba el productor por un maple de 30 en granja cayó de casi $5.600 a menos de $3.500, mientras sus costos subieron más de 40%, según CAPIA. Pero la cámara advirtió entonces que muchos puntos de venta no trasladaron esa baja al consumidor. Por eso, entre un comercio y otro, el mismo maple puede costar muy distinto.

¿Qué huevo conviene comprar y cómo saber si es viejo?

Para el bolsillo, la clave no es el color sino el precio por unidad. El maple de 30 suele salir más barato por huevo que la docena, y comparar entre comercios puede ahorrar más que elegir entre blanco y colorado. Para cocinar, da igual: el color de la cáscara no cambia el resultado de una tortilla ni de una torta.

Lo que sí conviene mirar es la fecha en el envase y que la cáscara esté limpia y sin fisuras. En casa, los huevos van a la heladera y no se lavan antes de guardarlos, porque el agua le quita a la cáscara una capa natural que la protege. Y si hay dudas sobre la frescura, la prueba más simple es un vaso con agua: el huevo fresco se hunde y el viejo flota.

También conviene comprar huevos envasados y rotulados, con la marca y el establecimiento a la vista. CAPIA alertó que el ingreso de huevos del exterior, formal e informal, creció 665% el año pasado, con productos de países con otro estatus sanitario. El maple sin etiqueta puede ser más barato, pero no hay forma de saber de dónde viene.

Al final, el ahorro no está en el color sino en el tamaño y en el comercio. Blanco o colorado, el huevo es el mismo, y la diferencia la hace saber cuánto se paga por cada uno antes de llevarlo a la caja.