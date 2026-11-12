El autódromo Gálvez acelera su transformación con marzo como fecha clave y la F1 como meta

La renovación del Autódromo porteño suma una nueva pista, defensas y un túnel de 400 metros antes del regreso del MotoGP en abril de 2027

El Autódromo Oscar y Juan Gálvez atraviesa una transformación que busca devolverle protagonismo en el calendario internacional del deporte motor. La Ciudad de Buenos Aires avanza con la renovación integral del predio y apunta a dejarlo en condiciones de recibir competencias de primer nivel, con el regreso de la Fórmula 1 como principal objetivo a futuro.

La iniciativa se suma a los planes de Buenos Aires para recuperar la Fórmula 1 y adaptar el autódromo a las exigencias de la FIA.

La intervención abarca tanto el trazado como la infraestructura necesaria para organizar eventos de gran escala. Entre los trabajos en marcha figuran la pavimentación de la pista, la instalación de sistemas de protección, la construcción de un túnel de conexión con el paddock y la actualización de distintos sectores del complejo.

Durante una recorrida por las obras, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, estuvo acompañado por el secretario de Deportes, Fabián "Chino" Turnes, y el presidente de AUSA, Juan Pablo Fasanella. Allí ratificó que la intención es recuperar la presencia de Buenos Aires en el circuito mundial de las carreras.

"Queremos tener un circuito que pueda albergar distintas formas de deporte motor, como pasa en el mundo. El MotoGP se correrá en abril, pero nuestro gran objetivo es traer de nuevo la Fórmula 1 a la Argentina", sostuvo Macri.

El mandatario explicó que el rediseño no se limita a cumplir con los requisitos deportivos de la máxima categoría. También apunta a que el autódromo pueda albergar las actividades comerciales y de entretenimiento que acompañan a un Gran Premio.

"Para eso necesitábamos un circuito nuevo, repensado, con ingeniería preparada para la Fórmula 1 actual, pero además con un diseño de autódromo que permita recibir todos los eventos que ocurren alrededor de la Fórmula 1, que es uno de los grandes eventos de entretenimiento en el mundo", remarcó.

Y agregó: "El impacto económico que genera en ciudades como Madrid, Miami, México D. F. y San Pablo oscila entre los 450 y los 750 millones de dólares en una semana. Queremos volver a poner a esta ciudad maravillosa y a este autódromo en la agenda mundial de las carreras".

La negociación con la Fórmula 1 y el objetivo de un Gran Premio en Buenos Aires

La iniciativa para recuperar una carrera de la categoría tuvo un avance la semana pasada, cuando Macri se reunió con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la Fórmula 1. El encuentro se realizó el viernes en el autódromo de Interlagos, en San Pablo, donde se disputó el Gran Premio de Brasil. Allí, el jefe de Gobierno presentó la propuesta para que la competencia vuelva a Buenos Aires una vez finalizada la remodelación.

El viaje se enmarcó en la estrategia de Jorge Macri para avanzar con el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

Por ahora, no existe una fecha definida para concretar el regreso. Sin embargo, desde la Ciudad señalaron que comenzaron a trabajar en aspectos más específicos de la negociación y esperan contar con novedades durante marzo.

Turnes explicó que una de las alternativas conversadas es reservar una fecha dentro del calendario y avanzar con un contrato de cinco años. La posibilidad todavía no incluye precisiones sobre cuándo se realizaría la carrera.

"Este es el trabajo que iniciamos a partir de la reunión con Domenicali, que fue buena, y donde se empezó a ver un horizonte. Estamos trabajando con los equipos como venían haciendo, fortificando temas más puntuales, y con la intención de llegar a marzo con algo más concreto. Hablamos de una reserva de fecha, son 5 años de contrato, sin detalle sobre cuándo se podría hacer la carrera", sostuvo el secretario.

Cuándo estarán terminadas las obras del Autódromo

El calendario de ejecución establece tres fechas centrales para completar las principales intervenciones:

Enero: finalización del edificio de boxes.

Febrero: conclusión del asfaltado de la pista.

Marzo: terminación del túnel que conecta con el paddock y de la pintura del circuito.

La ejecución está a cargo de Autopistas Urbanas SA (AUSA), empresa del Gobierno porteño que también tiene en marcha los procesos licitatorios correspondientes a otras etapas de la renovación.

Cómo avanzan la pista, las protecciones y el túnel

Uno de los componentes más importantes del proyecto es la reconstrucción de la superficie de competencia. Los trabajos de pavimentación comenzaron en octubre y se organizan mediante tres frentes simultáneos, con un despliegue total de 12 equipos de gran porte. La reforma del trazado ya había incorporado cambios en el diseño del Autódromo para cumplir con los requisitos de la Fórmula 1.

Cada grupo cuenta con un camión encargado de transportar el asfalto caliente, una máquina terminadora para extenderlo y dos rodillos compactadores. El nuevo pavimento tendrá tres capas. La primera ya fue colocada en la recta opuesta y en los sectores de las curvas 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Para asegurar que la superficie responda al diseño proyectado por el ingeniero Hermann Tilke, se incorporó el sistema tecnológico SmoothRide, que permite controlar con precisión la ejecución de la pavimentación.

En paralelo, el circuito incorpora nuevos dispositivos de seguridad. Ya se instalaron 1.700 metros de Debris Fence, estructuras destinadas a contener elementos que puedan desprenderse durante las competencias. El proceso de homologación está en marcha y los primeros 350 metros ya fueron certificados. También continúa la colocación de barreras Flexbeam de triple hoja.

Otra intervención central apunta a mejorar la circulación entre el exterior del circuito y el paddock. La excavación del túnel que conectará el acceso de avenida Roca con ese sector ya concluyó. La estructura tendrá aproximadamente 400 metros de extensión, permitirá el tránsito vehicular en ambos sentidos e incluirá una pasarela peatonal accesible.

El paso subterráneo tendrá una altura libre de 4,60 metros y cruzará por debajo de la recta principal, antes de la curva 1. Para su construcción se utilizaron más de 7.500 metros cúbicos de hormigón y se excavaron 25.000 metros cúbicos de tierra.

En otros sectores del predio, las obras hidráulicas de la pista están próximas a finalizar. Además, el terraplén correspondiente a la horquilla diseñada para la Fórmula 1 ya superó el 60% de avance.

El cronograma también contempla la posibilidad de recuperar tiempo ante contingencias climáticas. Para eso se habilitó un turno nocturno que permitirá sostener el ritmo de ejecución frente a eventuales demoras por lluvias extraordinarias vinculadas al fenómeno de El Niño.

Nuevos ingresos, cerco perimetral y renovación de servicios

La remodelación también llegará a las áreas destinadas al público y a los límites físicos del predio. Para avanzar con esa etapa, AUSA impulsa contrataciones que abarcan desde el perímetro hasta los espacios de servicios.

Una de las licitaciones contempla reemplazar el alambrado actual por un cerramiento rígido de hormigón. El diseño combinará tramos premoldeados permeables con otros construidos mediante bloques del mismo material.

El plan incluye, además, una reorganización de la circulación de ingreso. Se renovarán las entradas existentes y se incorporarán dos nuevos accesos: uno sobre avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y otro sobre avenida Roca al 5900.

A estas intervenciones se suman otros dos procesos licitatorios destinados a modernizar los sanitarios y poner en valor las tribunas que ya tiene el autódromo.

El MotoGP volverá a Buenos Aires después de 28 años

El primer gran compromiso internacional del circuito renovado será el regreso del MotoGP, la máxima categoría del motociclismo mundial. Buenos Aires recibirá nuevamente la competencia después de 28 años, cuando sea sede de la cuarta fecha de la temporada 2027.

La actividad se desarrollará entre el 9 y el 11 de abril, y las entradas ya están a la venta, según el calendario confirmado para el regreso del MotoGP al Autódromo Gálvez.

La carrera marcará el estreno internacional del renovado Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Cómo será el circuito para MotoGP

El trazado destinado a la competencia de motociclismo tendrá las siguientes características:

Longitud: 4,3 kilómetros.

Ancho máximo: 18 metros en la curva 1.

Ancho mínimo: 12 metros.

Cantidad de curvas: 14, con nueve hacia la derecha y cinco hacia la izquierda.

Longitud de ambas rectas: 740 metros.

Tiempo de vuelta: 82 segundos.

Velocidad máxima: superior a 330 km/h.

Velocidad promedio: 185 km/h.

Pendiente máxima: 7% en la curva 4.

Peralte: 5% en las curvas 1, 2, 9 y 11.

Las características del trazado proyectado para Fórmula 1

La configuración prevista para recibir a la máxima categoría del automovilismo tendrá un recorrido más extenso y parámetros de velocidad diferentes: