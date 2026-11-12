Este viernes, disquerías de Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata abren con promociones, firmas y recitales. Qué hay en cada una

En plena era del streaming, las disquerías vuelven a llenarse por una noche. Este viernes 13 de noviembre se hace la edición 18 de la Noche de las Disquerías, organizada por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), con descuentos en vinilos y CDs, firmas de discos y recitales en vivo.

La propuesta se repite en simultáneo en la Ciudad de Buenos Aires y en ciudades del interior como Rosario y Mar del Plata, con más de 35 locales y varias tiendas online, agrupados en circuitos como Centro, Recoleta y Palermo para que se puedan recorrer varios en una misma noche.

El evento llega en un momento particular para el formato físico. Aunque el streaming explica la mayor parte de los ingresos de la música grabada, el vinilo se convirtió en el objeto de deseo de coleccionistas y de una nueva generación que descubre los discos de sus padres, y en el gran motor de las ventas en las disquerías.

¿Qué descuentos hay en la Noche de las Disquerías 2026?

En Yenny y El Ateneo, unas diez sucursales tienen 30% de descuento en vinilos seleccionados, en la mayoría desde las 18 y también en la tienda online. En Zivals, sobre la avenida Callao, el descuento es de 20% en CDs y vinilos con cualquier medio de pago, y en RGS Music, de 20% en todos los productos. En Plaza Música, con locales en Dot Baires, Alto Avellaneda, Alto Rosario y Los Gallegos, hay 20% en toda la tienda y 30% en productos seleccionados.

En La Cueva Musical, el descuento es de 10% con cualquier medio de pago y sube a 20% en compras de más de $100.000 pagadas en efectivo o por transferencia, con opción de 3 cuotas sin interés. Buenos Aires Record Store ofrece 20% en efectivo, 15% por transferencia y 10% con tarjeta. Entre las tiendas online, Music Shop, de Rosario, tiene descuentos de 10%, 20% y 30% en CDs, vinilos y box sets, y Discos en Cdba, de Córdoba, 15% en todo su catálogo, según el listado difundido por CAPIF.

¿Qué shows hay y que discos se lanzan?

El plato fuerte es La Portuaria, que toca a las 19 en El Ateneo Grand Splendid, la librería de la avenida Santa Fe que funciona en un antiguo teatro. En Zivals, a las 18, Joaco Burgos hace un tributo al rock nacional. RGS Music tiene la agenda más cargada: Verónica Costa y Andrés Linetzky a las 18, firma de Carca a las 19, Inazulina a las 20 y, a las 22, Leo García, que presenta en vivo Mar y firma discos.

La noche trae ediciones especiales para coleccionistas. Entre las más esperadas está una reedición remasterizada de Ahí vamos, de Gustavo Cerati, por los 20 años del disco y con arte nuevo. También sale por primera vez en vinilo azul Mar, de Leo García, a 25 años de su lanzamiento, y una reedición de 60x60, de Charly García.

¿Por qué vuelven los vinilos?

Los números muestran que el fenómeno es real, aunque de nicho. En 2025, la música grabada creció 33% en términos reales en la Argentina, según el último informe de CAPIF, publicado en septiembre. El formato digital explica el 85,6% de los ingresos y el físico, apenas el 5,4%. Pero dentro de ese porcentaje, el vinilo ya representa el 71,4%, contra el 57,5% de 2023, y los CDs quedaron en 28,5%.

Lo nuevo, según le cuentan los dueños de las disquerías, son los chicos que llegan a pedir en vinilo los discos de artistas que escuchan en el celular. Para ellos, el disco no reemplaza a la plataforma: es un objeto para tener, regalar o colgar en la pared, una forma de sentirse cerca de un artista en una época en la que la música se volvió invisible.

A nivel global, la tendencia sigue en la misma dirección, aunque con una sorpresa reciente: en Estados Unidos, en el primer semestre de 2026, los ingresos por música física crecieron casi 26%, con un regreso inesperado del CD impulsado por la generación Z y los fans del K-pop.

Para las disquerías, la Noche es mucho más que una promoción: es la oportunidad de convertir la nostalgia en ventas y de mostrar que, en un mundo de playlists, todavía hay quien quiere tener el disco en la mano.