Los estafadores ya no necesitan mails mal escritos: les alcanza con cambiar una letra. Cómo reconocer el engaño y qué hacer si ya hiciste clic

Durante años, la regla para reconocer un mail falso fue simple: faltas de ortografía, logos pixelados y promesas imposibles. Esa época terminó. Hoy, un correo trucho puede verse exactamente igual al de un banco o una tienda online, con el mismo diseño, el mismo tono y casi la misma dirección.

La clave está en ese "casi". Los estafadores registran direcciones que se parecen tanto a las originales que, a simple vista y sobre todo en la pantalla chica del celular, no se distinguen. Una letra cambiada por otra parecida alcanza para que un mensaje falso pase por verdadero.

El engaño funciona porque se apoya en la costumbre. Nadie lee con lupa un mail de su banco o de una tienda en la que compra seguido: el cerebro reconoce el logo, el nombre y el tono, y da el resto por bueno. Los estafadores lo saben, y por eso ya no apuestan a mails burdos sino a mensajes que se parecen tanto a los reales que el error está en un solo carácter.

El problema no es menor. En la Argentina, Kaspersky bloqueó 47 millones de ataques de phishing entre 2025 y 2026: más de uno por habitante y unos 129.000 por día, según datos que la compañía presentó este mes. El detalle, en cómo crecen las estafas digitales en la Argentina y la región.

Del lado de los usuarios, la cifra también preocupa. El 43% sufrió un hackeo o un fraude de identidad durante 2025 y los primeros meses de 2026, según la Encuesta de Seguridad Digital 2026 de CertiSur y D’Alessio IROL, publicada en julio. El correo electrónico fue el segundo canal más usado por los estafadores, con el 23% de los casos, después de WhatsApp.

¿Cómo funcionan las direcciones de correo que parecen iguales?

El truco más común es reemplazar una letra por otra que, en ciertas tipografías, se ve igual. Una "rn" pegada parece una "m": así, un mail de bancoejernplo.com.ar puede pasar por uno de bancoejemplo.com.ar. Lo mismo pasa con un cero en lugar de una "o", como en bancoejempl0.com.ar, o con una "l" minúscula en lugar de una "I" mayúscula.

Hay variantes más sofisticadas. Algunos estafadores usan letras de otros alfabetos, como la "a" del alfabeto cirílico, que en pantalla es idéntica a la nuestra pero para la computadora es otra dirección. Otros agregan una palabra que suena oficial, como soporte@tiendamodelo-seguridad.com en lugar de tiendamodelo.com, o cambian el final de la dirección, de ".com" a ".co" o de ".com.ar" a ".ar.com".

La técnica ya circula en la Argentina. Esta semana se detectó una nueva ola de mails falsos que imitan a ARCA con direcciones como "arc4", "arrca" o "arcca" en lugar del dominio oficial, y que piden transferencias o la clave fiscal con la excusa de una deuda o una fiscalización. ARCA aclara que no pide pagos ni datos por correo, que sus notificaciones llegan al Domicilio Fiscal Electrónico y que los mails sospechosos se pueden reenviar a phishing@arca.gob.ar.

Por eso, poner todo el peso en el usuario no alcanza. Distinguir un cero de una "o" en la pantalla de un celular, entre mensajes reales del mismo banco, es casi imposible para cualquiera. Las aplicaciones de correo que esconden la dirección del remitente y las empresas que todavía mandan links por mail también forman parte del problema, y tienen herramientas para hacerlo más difícil para los estafadores.

¿Por qué el celular facilita la estafa?

En la computadora, la dirección del remitente suele estar a la vista. En el celular, en cambio, la mayoría de las aplicaciones de correo muestran solo el nombre que eligió quien envía el mail, como "Banco Ejemplo" o "Tienda Modelo", y esconden la dirección real. Cualquiera puede ponerse ese nombre.

A eso se suma que la pantalla es chica y que los mails se leen apurados, entre una cosa y otra. Por eso, la mayoría de estas estafas apuesta a la urgencia: un pago rechazado, una cuenta que se va a bloquear, un paquete retenido o una compra que no hiciste. El objetivo es que la víctima actúe antes de pensar.

¿Cómo darse cuenta de que un mail es falso antes de hacer clic?

El primer paso es tocar el nombre del remitente para ver la dirección completa y leerla letra por letra, sobre todo después de la arroba. Si algo no coincide con la dirección oficial de la empresa, aunque sea un detalle, el mail es falso.

El segundo es no entrar desde el link. Ante cualquier aviso de un banco o una tienda, lo más seguro es escribir la dirección de la web a mano o abrir la aplicación oficial y revisar desde ahí si hay algún problema real. Ningún banco pide claves, códigos o datos de la tarjeta por mail.

También conviene desconfiar de la urgencia y de las ofertas demasiado buenas, y activar la verificación en dos pasos en el correo, el home banking y las billeteras virtuales. Si alguien consigue la clave, ese segundo paso puede frenar el robo. Más casos, en cómo funciona la nueva estafa de phishing por correo electrónico.

¿Qué hacer si ya hiciste clic o diste tus datos?

Lo primero es actuar rápido. Si se ingresó una clave en una página falsa, hay que cambiarla de inmediato desde la web o la aplicación oficial, y también en cualquier otro servicio donde se use la misma. Si se compartieron datos bancarios o de la tarjeta, hay que llamar al banco para bloquear la tarjeta y revisar los últimos movimientos.

Después, conviene hacer la denuncia en una comisaría o ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) del Ministerio Público Fiscal, y guardar capturas del mail y de la página falsa como prueba. Cómo operan las bandas que vacían cuentas, en así te roban el home banking y qué hacer para frenarlo a tiempo.

Caer en una estafa así no es una cuestión de ingenuidad ni de descuido. Los mensajes están diseñados por profesionales del engaño, que estudian cómo escriben los bancos, qué asuntos generan más clics y en qué momentos la gente está más ocupada. Por eso, quien fue víctima no tiene por qué sentir vergüenza: avisar rápido al banco y hacer la denuncia es lo que más ayuda.