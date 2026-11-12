Con la mora de las familias en niveles récord, el medio sueldo puede aliviar el bolsillo. Cuál es la deuda más cara y cuál conviene seguir en cuotas

El aguinaldo de diciembre llega este año a hogares que vienen con la cuenta en rojo. La mora de las familias con los bancos llegó en septiembre al 12,2%, según el Banco Central, cuando a fines de 2023 era de 2,8%. Fue el nivel más alto en más de veinte años, y recién en los últimos meses empezó a mostrar una leve baja.

En ese contexto, para muchos el medio sueldo no va a ir a las compras de las Fiestas ni a las vacaciones, sino a tapar agujeros. Ya en junio, casi el 40% de los argentinos dijo que usaría el aguinaldo para pagar deudas, según una encuesta.

La pregunta, entonces, no es solo si pagar, sino qué pagar primero. No todas las deudas cuestan lo mismo, y elegir bien puede ahorrar mucha plata. Hay deudas que conviene cancelar cuanto antes y otras que, con la inflación, conviene seguir pagando de a poco.

Es un cambio de época. Durante años, el medio aguinaldo de diciembre fue sinónimo de regalos, vacaciones o algún gusto postergado. Hoy, para muchas familias, se convirtió en un salvavidas: la única plata extra del año que permite ponerse al día y empezar enero con menos cuentas pendientes. Usarlo bien no resuelve el problema de fondo, pero puede cortar el círculo de pagar intereses sobre intereses.

Detrás de la mora no hay, en la mayoría de los casos, gente que gastó de más. Para muchas familias, la tarjeta dejó de ser una herramienta para darse un gusto y pasó a cubrir el supermercado, la farmacia o una factura que llegó más alta. Cuando el sueldo no alcanza, financiarse es la única salida a mano, y la deuda crece casi sin que nadie lo decida.

¿Cuánto se cobra de aguinaldo y cuándo?

La segunda cuota vence el viernes 18 de diciembre: la empresa puede pagarla antes, pero no después. Equivale a la mitad del mejor sueldo bruto entre julio y diciembre, y quien no trabajó todo el semestre cobra un proporcional. Así, un sueldo bruto de $1.710.000 da un aguinaldo bruto de $855.000, según Francisco Costa, abogado especialista en derecho laboral y CEO de Naaloo.

Para planificar qué deudas cancelar, hay que hacer la cuenta con el neto, no con el bruto. Lo que llega a la cuenta sueldo es el aguinaldo menos los aportes y, si corresponde, la retención de Ganancias.

Las horas extra, las comisiones y los premios remunerativos también cuentan, aunque se hayan cobrado una sola vez: se suman al mes en que se generaron, y si con eso ese mes pasa a ser el mejor del semestre, se toma como base. Si al cierre de diciembre las comisiones o un aumento retroactivo cambian la cuenta, la diferencia se paga después, con el sueldo de diciembre. Por eso, conviene no contar con ese ajuste para pagar deudas el 18.

En algunas pymes, el aguinaldo puede llegar en partes. La ley de pequeñas empresas permite pagarlo en hasta tres veces en el año, pero solo si el convenio colectivo de ese sector lo prevé. Si el convenio no dice nada, rige el esquema general: la cuota completa, como máximo, el 18 de diciembre.

Quien deja su trabajo antes de fin de año, por renuncia o por despido, no tiene que esperar al 18: el aguinaldo proporcional se cobra con la liquidación final. Con la reforma laboral, ese proporcional se sigue pagando aparte, aunque el aguinaldo ya no se incluye en la base de la indemnización por despido.

Tarjeta de crédito: la deuda que conviene pagar primero

La regla es simple: primero la más cara, y casi siempre es la tarjeta de crédito cuando se paga el mínimo o se financia el saldo. En el Banco Provincia, por ejemplo, la tasa para financiar el saldo en pesos es de 79% nominal anual, un 6,49% por mes, al que hay que sumarle el IVA sobre los intereses. Es más del triple de la inflación mensual.

Con esa tasa, quien deja $500.000 financiados en la tarjeta paga unos $39.000 de intereses por mes. Si en lugar de cancelar esa deuda pusiera la misma plata en un plazo fijo, a la mejor tasa de un banco grande, ganaría menos de $9.000. Pagar la tarjeta, en los hechos, es la mejor inversión que se puede hacer con el aguinaldo.

Después de la tarjeta vienen los adelantos en efectivo y los préstamos personales, cuyas tasas promediaron 63% nominal anual en octubre, según el Banco Central. Si el préstamo permite precancelar, conviene preguntar cuánto cobra el banco por hacerlo antes de decidir.

¿Qué deudas no conviene cancelar?

Las cuotas sin interés y los créditos con cuota fija en pesos. Con inflación, cada mes esas cuotas pesan un poco menos en el bolsillo, así que adelantarlas no genera ahorro: la plata rinde más si se usa para cancelar una deuda cara o se guarda.

Lo mismo vale para los planes en cuotas que ya tienen un costo fijo pactado. La única excepción es cuando la cuota aprieta tanto el sueldo que pone en riesgo pagar otras cosas: ahí puede tener sentido reducirla.

¿Qué pasa si ya hay atrasos?

Si la deuda ya está en mora, lo primero es hablar con el banco antes de que pase a una agencia de cobranzas. Muchas entidades ofrecen planes de refinanciación con cuotas fijas y quitas de intereses punitorios, y el propio Banco Central dijo que prefiere ese camino, voluntario, para normalizar el sistema.

En el Banco Provincia, si no se paga ni el mínimo de la tarjeta se suman intereses punitorios de 39,5% anual, además de los de financiación. Por eso, aunque no alcance para pagar todo, conviene pagar al menos el mínimo y negociar el resto. Una vez cancelada la deuda, hay que pedir el libre deuda para que deje de figurar como morosa en los registros de crédito.

Eso no significa que el aguinaldo tenga que irse entero en deudas. Después de un año difícil, reservar una parte para las Fiestas o para un pequeño gusto también es parte de cuidar el bolsillo y el ánimo. La clave es decidirlo antes de cobrar, con números en la mano, para que el medio sueldo no se diluya en pocos días sin que quede claro en qué se fue.

Al final, el aguinaldo no alcanza para resolver todos los problemas, pero bien usado puede cortar la bola de nieve de la tarjeta. Antes de gastarlo, conviene sentarse con los resúmenes, ordenar las deudas de la más cara a la más barata y empezar por arriba.