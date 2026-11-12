Lo confirmó el presidente de la AFA, Claudio Tapia en conferencia de prensa. "Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol", expresó

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, confirmó la continuidad del entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, al menos, hasta el Mundial 2030.

"Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina", expresó Tapia en conferencia de prensa, junto con el propio director técnico, justo antes de la última fecha FIFA que incluirá compromisos amistosos entre la Albiceleste y Uruguay (este viernes 13 en la Bombonera) y Costa Rica (el martes 17/11 en Córdoba).

"La negociación se había encaminado en los últimos tres amistosos, en los cuales estuvieron hablando el propio entrenador y el Chiqui Tapia. En las últimas horas, el presidente de AFA cerró todos los detalles económicos con el representante de Lionel Scaloni", había anticipado el periodista César Luis Merlo.

Lionel Scaloni dirigirá a la Selección argentina hasta 2030

Después de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su continuidad y tras reunirse con Tapia en medio de la fecha FIFA, el hombre de Pujato dio el sí para estar al frente del combinado nacional durante, al menos, doce años consecutivos (asumió en 2018).

De este modo, la proyección es que Scaloni continúe siendo el DT hasta el Mundial de 2030, cuyo partido inaugural se jugará en Argentina.

Vale aclarar que el anuncio contempla a todo el resto del cuerpo técnico, excepto a Walter Samuel, que buscará lidera otro equipo en otro destino.

Las negociaciones llegaron a buen puerto después de que se limaran detalles del contrato, especialmente los vinculados a lo económico.

La gira de la Selección argentina para cerrar el año

La Selección argentina despedirá el año en la próxima fecha FIFA de noviembre, ya con rivales y sedes confirmadas. Serán dos amistosos en los que Scaloni seguirá probando futbolistas en pos del recambio para el próximo mundial.

El primer partido será el viernes 13 ante Uruguay en la "Bombonera", con horario a definir. En tanto, el 17 se medirá con Costa Rica en el "Mario Alberto Kempes" de Córdoba.

Scaloni no podrá contar con Leandro Paredes y Nahuel Molina, sancionados por la FIFA por los incidentes tras la final del Mundial 2026. El mediocampista de Boca fue castigado con diez fechas, de las cuales aún le quedan siete.

En tanto, el lateral derecho de la Roma recibió siete fechas de suspensión y aún debe cumplir cuatro de ellas. Por último, la incógnita pasa por Lautaro Martínez, delantero del Inter que sufrió un desgarro y, hasta el momento, sería baja.