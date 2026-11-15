Aguinaldo 2026: cuánto cobrarán quienes tuvieron un aumento de sueldo durante el año

El aguinaldo de diciembre se calcula sobre el mejor sueldo del semestre. Así impactan los aumentos salariales y cuánto corresponde cobrar en cada caso

Los trabajadores y empleados en relación de dependencia que recibieron aumentos salariales durante 2026 pueden tener un impacto directo en el monto del aguinaldo de diciembre. Para calcular la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), la ley establece que se debe tomar el 50% de la mayor remuneración mensual devengada entre julio y diciembre.

Esto significa que no se deben sumar ni promediar los sueldos de los seis meses. La clave está en identificar cuál fue el salario mensual más alto del segundo semestre, incluidos los conceptos remunerativos que correspondan.

Este criterio está establecido en el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), modificado por la Ley 27.073, y continúa vigente para la liquidación del aguinaldo de diciembre de 2026.

Cómo impactan los aumentos de sueldo en el aguinaldo de diciembre 2026

Cuando un trabajador recibe un aumento durante el segundo semestre, la nueva remuneración puede convertirse en la base para calcular el aguinaldo, siempre que sea la más alta del período comprendido entre julio y diciembre.

Por ejemplo, si una persona cobró un sueldo bruto de $1.000.000 entre julio y septiembre y recibió un aumento que llevó su remuneración a $1.200.000 desde octubre, el cálculo se realiza sobre este último importe.

En ese caso, el medio aguinaldo será de $600.000 brutos, equivalente a la mitad de los $1.200.000.

La cuenta es la siguiente:

Mejor sueldo mensual del semestre: $1.200.000.

$1.200.000. Porcentaje que corresponde al aguinaldo: 50%.

50%. Aguinaldo bruto: $600.000.

Por lo tanto, el trabajador no cobrará la mitad de un promedio de los salarios anteriores y posteriores al aumento. Se toma la remuneración mensual más alta devengada durante el semestre.

Qué pasa si hubo varios aumentos durante 2026

Si el empleado recibió más de una actualización salarial entre julio y diciembre, deberá identificar cuál fue el mes con la remuneración más elevada.

Por ejemplo, si su sueldo bruto fue de $1.000.000 en julio, subió a $1.100.000 en agosto y llegó a $1.300.000 en noviembre, el medio aguinaldo será de $650.000 brutos, siempre que diciembre no registre una remuneración superior.

El criterio también alcanza a los conceptos remunerativos que se tienen en cuenta para calcular el aguinaldo, como comisiones, horas extras y determinados adicionales salariales. Para el cálculo se debe considerar la remuneración mensual devengada por todo concepto, no solamente el sueldo básico.

Qué ocurre si el aumento se otorgó antes de julio

Si el trabajador recibió una mejora salarial durante el primer semestre y luego mantuvo esa remuneración entre julio y diciembre, ese sueldo será la referencia para calcular el aguinaldo de fin de año, siempre que no haya tenido una remuneración mensual superior durante el segundo semestre.

Lo importante es distinguir los dos períodos de liquidación: para el aguinaldo de diciembre se consideran exclusivamente las remuneraciones devengadas entre julio y diciembre. Los aumentos anteriores pueden influir en el monto si determinaron el salario que se cobró durante esos meses, pero no se incorporan como un promedio de todo el año.

Cómo se calcula el aguinaldo si no se trabajó todo el semestre

Quienes ingresaron a una empresa después de julio también tienen derecho a cobrar el aguinaldo, aunque el importe será proporcional al tiempo trabajado durante el segundo semestre.

De acuerdo con el Decreto 1.078/1984, la liquidación debe considerar el tiempo trabajado y tomar como referencia el 50% de la mayor remuneración mensual nominal devengada por todo concepto en el período correspondiente.

Por ejemplo, si una persona ingresó el 1 de septiembre, continuó trabajando hasta diciembre y su mejor sueldo mensual fue de $1.200.000, el aguinaldo proporcional por los cuatro meses trabajados será de $400.000 brutos.

En cambio, si la relación laboral termina antes de que finalice el semestre, se aplica el artículo 123 de la Ley de Contrato de Trabajo. En ese supuesto, el trabajador tiene derecho a cobrar una doceava parte de las remuneraciones devengadas durante la fracción del semestre que trabajó, cualquiera sea la causa de finalización del vínculo.

Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2026

La segunda cuota del Sueldo Anual Complementario tiene como fecha de vencimiento el 18 de diciembre, según el artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo.

Como el pago se realiza antes de que termine el mes, el empleador debe estimar la remuneración correspondiente a diciembre para determinar el importe del aguinaldo. Si el salario finalmente devengado resulta diferente del que se utilizó para esa estimación, deberá recalcular la liquidación e incorporar la diferencia al sueldo de diciembre, tal como establece el artículo 122 de la LCT.

Este mecanismo está contemplado en las reglas sobre la fecha límite para cobrar el aguinaldo y la liquidación de su importe final.

De esta manera, quienes tuvieron aumentos durante el segundo semestre deberán revisar sus recibos para identificar cuál fue su mayor remuneración mensual entre julio y diciembre y comprobar que ese importe se haya utilizado como referencia para calcular el medio aguinaldo.

Cómo controlar si el aguinaldo está bien liquidado

Para comprobar que el cálculo sea correcto, el trabajador puede revisar sus recibos de sueldo correspondientes a julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, e identificar cuál fue la mayor remuneración mensual devengada durante ese período.

Una vez identificado ese importe, debe calcular el 50% y comparar el resultado con el aguinaldo bruto informado por el empleador. También es importante verificar que se hayan contemplado los adicionales remunerativos que correspondan y que no se haya utilizado como referencia un salario anterior a un aumento que elevó la remuneración mensual.

Si el empleador pagó el aguinaldo el 18 de diciembre sobre una estimación del sueldo de ese mes y luego la remuneración efectiva fue diferente, la diferencia debe incorporarse a la liquidación salarial de diciembre, tal como establece el artículo 122 de la LCT.