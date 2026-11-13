Era empleada doméstica, la echaron y creó un catering para empresas con cientos de pedidos

Trabajaba en casas y colegios y la corrieron a tres meses de estar en blanco. Con un curso y compañeras, armó un emprendimiento que ya es cooperativa

El primer pedido fue casi una prueba. Era 2021, la pandemia empezaba a quedar atrás y alguien les encargó un catering de tres productos por $1.800, para ver si funcionaban. Funcionaron. Cinco años después, Mordisco ya preparó entre 600 y 700 pedidos, y aquel grupo de mujeres que se animó a cocinar para otros hoy es una cooperativa de nueve socias.

Detrás de esa historia está Mabel Alejandra Rodríguez, de 53 años, vecina de la Villa 15, en Villa Lugano. Antes de emprender trabajaba en limpieza, en casas de familia y después en colegios. Cuando por fin la pusieron en blanco, la despidieron a los tres meses. No sabía qué hacer, y empezó a cocinar.

Hoy cuenta su historia con un objetivo claro: que sirva a otros. "Si uno puede dar un testimonio para ayudar a una persona, para mí eso es muy importante", dice. Para ella, lo más difícil no es cocinar ni vender, sino tomar la decisión de cambiar y salir de una situación que parece sin salida.

La historia de Mabel no es excepcional, y ahí está su fuerza. Como muchas mujeres que pasaron los 50, se encontró sin trabajo justo cuando había conseguido estar en blanco, y con pocas posibilidades de volver a empezar en un empleo formal. Emprender no fue un plan: fue la puerta que quedaba abierta. Y la cocina, un saber que ya tenía, se convirtió en su punto de partida.

Mabel Rodríguez tiene 53 años. Antes de emprender trabajaba en limpieza en casas de familia.

¿Cómo empezó y que ofrecen?

El punto de partida fue un curso para emprendedores del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno porteño. Ahí Mabel conoció a las compañeras con las que después armaría el emprendimiento, y aprendió lo que nunca había necesitado: calcular costos, ponerle precio a su trabajo y venderlo.

El curso incluyó clases con chefs, pero también algo que para ellas fue igual de importante: aprender a usar la tecnología. Cómo mandar un presupuesto por WhatsApp, cómo armar un perfil de Instagram, cómo mostrar los productos. Para mujeres que nunca habían emprendido, y que en muchos casos superaban los 40 o los 50 años, todo eso era nuevo. "Se aprende todos los días", resume Mabel.

Desde el principio, la clave fue el trabajo en equipo. En Mordisco, algunas compañeras se especializan en lo salado y otras en lo dulce, y cada una suma su experiencia. Mabel insiste en que el logro no es solo suyo: un catering, dice, es muy difícil de sostener en soledad.

La propuesta se arma a medida, según los comensales y el horario del evento. Hacen desayunos, almuerzos y finger food, con opciones dulces, saladas y variadas, y también preparan menús sin gluten, veganos y vegetarianos para quienes los necesitan.

En el relato de Mabel, el curso aparece como un antes y un después. No solo por las recetas o los costos, sino porque le dio algo que no tenía: la confianza de que podía aprender cosas nuevas a cualquier edad, y un grupo de compañeras con las que hacerlo. Muchas veces, lo que separa una idea de un emprendimiento no es el talento sino ese primer "empujón".

¿Qué cambió al convertirse en cooperativa?

El paso de grupo de emprendedoras a cooperativa fue un crecimiento, pero también un desafío. Mabel reconoce que fue uno de los momentos en que más les costó seguir: tuvieron que dejar atrás la forma de trabajar que habían aprendido y adaptarse a una organización nueva, con otras reglas y otras responsabilidades.

Más allá de las dificultades, el modelo cooperativo tiene un sentido especial en una historia como esta. Las decisiones se toman entre todas y el trabajo se reparte, y nadie queda sola frente a un pedido grande o a un mes malo. En barrios como la Villa 15, donde el empleo formal escasea, organizarse con otras es muchas veces la forma más concreta de sostener un ingreso.

¿Cómo les afecta la crisis?

El otro golpe llegó por el bolsillo. Mabel siente que, al principio, la plata rendía más, y que hoy los precios no alcanzan para cubrir los costos como antes. El negocio se sostiene, pero ya no deja el margen de los primeros años.

Aun así, se niega a quejarse. "No nos podemos quejar tampoco", dice. Sabe que no es un problema de Mordisco: le pasa a todo el mundo, a cualquiera que hoy intenta llegar a fin de mes.

¿Qué consejo le da a quien quiere emprender?

Para Mabel, lo primero es confiar en uno mismo y estar dispuesto a aprender. Sabe que vender por Instagram o TikTok les resulta más fácil a los jóvenes, pero cree que la experiencia y las ganas de salir adelante compensan. "No hay que tener miedo", les repite a sus compañeras.

También pide paciencia. Muchas veces, cuenta, un producto no se vende y la primera reacción es pensar que no sirve. Su consejo es el contrario: no rendirse, buscar otras formas de mostrarlo y confiar en que en algún momento va a salir.

Su historia es la prueba. Empezó con un pedido de $1.800, después de perder un trabajo que acababa de conseguir en blanco, y hoy forma parte de una cooperativa de nueve mujeres de la Villa 15 que ya preparó cientos de caterings. Lo que la sostuvo, dice, no fue solo la receta, sino las compañeras y la decisión de animarse.