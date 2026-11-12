Este viernes 13 de noviembre se realizará una nueva edición de la campaña solidaria. El 100% de lo recaudado será destinado a dos organizaciones

McDonald's realizará este viernes 13 de noviembre una nueva edición del Gran Día, su jornada solidaria anual en la que cada Big Mac vendido se transforma en una contribución para dos organizaciones sociales de la Argentina.

La iniciativa, impulsada por Arcos Dorados, destinará el 100% de lo recaudado por la venta de esta hamburguesa a Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos. El objetivo es financiar programas de acompañamiento a familias con hijos que atraviesan tratamientos médicos complejos y brindar oportunidades educativas a adolescentes en contextos vulnerables.

La campaña se desarrollará en todos los restaurantes McDonald's del país (hace poco se inauguró una sucusal en en el Shopping Bendu) y también permitirá participar a través de la aplicación de la compañía y las plataformas de delivery.

En la edición de 2025 se vendieron más de 135.000 Big Mac y los fondos permitieron acompañar a 315 estudiantes secundarios. Para este año, la empresa busca superar ese resultado y ampliar el alcance de los programas de las dos instituciones.

Cuánto cuesta el Big Mac durante el Gran Día de McDonald's

La propuesta consiste en comprar un Big Mac durante el viernes 13 de noviembre. A diferencia de una promoción comercial tradicional, la campaña no se basa en un descuento, sino en transformar el valor de cada hamburguesa vendida en un aporte solidario.

El precio puede consultarse en los locales de McDonald's, en su aplicación oficial y en las plataformas de delivery habilitadas. El valor aproximado es de $17.700, aunque puede variar según el canal de compra y las condiciones comerciales de cada plataforma.

Además, quienes quieran colaborar antes de la jornada podrán adquirir los denominados Corazones Solidarios, una alternativa que permite realizar un aporte anticipado a las organizaciones beneficiarias.

A qué causas se destina el dinero del Gran Día

La recaudación se distribuirá entre Casa Ronald McDonald Argentina y Fundación Cimientos, dos organizaciones que trabajan con poblaciones en situación de vulnerabilidad.

Casa Ronald McDonald: acompañamiento a familias con hijos en tratamiento médico

Una parte de los fondos se destinará a sostener los programas de Casa Ronald McDonald Argentina, que brinda asistencia, alojamiento y contención a familias cuyos hijos atraviesan tratamientos médicos de alta complejidad.

La organización cuenta con espacios de alojamiento en Buenos Aires, Bahía Blanca, Córdoba y Mendoza, además de salas familiares en hospitales, unidades pediátricas móviles y programas de bienestar.

Su trabajo busca acompañar a quienes deben trasladarse o permanecer lejos de sus hogares durante los tratamientos médicos de sus hijos.

Fundación Cimientos: becas y acompañamiento para terminar la secundaria

La otra parte de la recaudación será destinada a Fundación Cimientos, que impulsa programas para que adolescentes de contextos vulnerables puedan completar sus estudios secundarios y acceder a nuevas oportunidades de formación y empleo.

Uno de sus principales proyectos es Futuros Egresados, que combina becas económicas con tutorías personalizadas de profesionales de psicología, psicopedagogía y trabajo social.

El acompañamiento apunta a prevenir el abandono escolar y ayudar a los jóvenes a construir un proyecto de vida con mayores oportunidades.

Cómo participar del Gran Día de McDonald's 2026

Quienes quieran sumarse a la jornada solidaria podrán hacerlo de distintas maneras durante el viernes 13 de noviembre:

Comprar un Big Mac en cualquiera de los restaurantes McDonald's del país. Realizar el pedido a través de la aplicación oficial de McDonald's. Comprar mediante las plataformas de delivery habilitadas. Adquirir Corazones Solidarios en los locales para colaborar de manera anticipada.

La iniciativa busca superar los resultados del año pasado y convertir una compra cotidiana en una contribución para programas de salud, acompañamiento familiar y educación.

Así, por un día, el Big Mac tendrá un destino que va más allá de la mesa: ayudar a familias que atraviesan situaciones médicas complejas y acompañar a jóvenes que buscan terminar la escuela secundaria.