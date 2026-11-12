Pase libre para transporte público en La Noche de los Museos: beneficios y cómo sacarlo

Este sábado, la Ciudad de Buenos Aires tendrá su gran evento cultural y se ofrecerá la posibilidad de recorrer los museos viajando sin pagar

Este sábado 14 de noviembre se celebrará una nueva edición de La Noche de los Museos, el evento cultural más convocante de la Ciudad de Buenos Aires. En su vigésima segunda edición, la propuesta organizada por el Ministerio de Cultura porteño romperá todos los récords de convocatoria al reunir a más de 350 espacios culturales, edificios emblemáticos y centros artísticos que abrirán sus puertas de manera gratuita entre las 19:00 y las 02:00 del domingo, ofreciendo exposiciones exclusivas, música en vivo, visitas guiadas, intervenciones y recorridos teatralizados.

Para facilitar la movilidad entre las distintas sedes de la capital, el Gobierno porteño habilitó el tradicional Pase Libre de transporte público, un beneficio que permite viajar sin costo en colectivos, subtes, buses eléctricos y bicicletas públicas durante toda la jornada.

Obtenerlo es sumamente sencillo y no requiere trámites complejos ni inscripciones previas: los vecinos y turistas solo deben ingresar al portal oficial del evento (festivalesba.org) y hacer clic en el botón de descarga del pase libre. El enlace dirige directamente a un documento en formato PDF alojado en Google Drive, el cual se recomienda descargar en el celular o guardar como captura de pantalla para tenerlo a mano y exhibirlo al subir a las unidades.

Por la Noche de los Museos, este sábado hay transporte gratis en la Ciudad de Buenos Aires

La Noche de los Museos,con opciones de transporte gratuito: horarios, líneas y condiciones

El esquema de movilidad gratuita funcionará con distintas franjas horarias y modalidades según el medio de transporte elegido para recorrer los circuitos culturales:

Colectivos: Se podrá viajar sin costo desde las 18:00 del sábado 14 hasta las 03:00 del domingo 15, exhibiendo el Pase Libre descargado en el teléfono celular al chofer de las líneas adheridas.

Se podrá viajar sin costo desde las 18:00 del sábado 14 hasta las 03:00 del domingo 15, exhibiendo el Pase Libre descargado en el teléfono celular al chofer de las líneas adheridas. Subte y Premetro: Todas las líneas (A, B, C, D, E, H y Premetro) brindarán acceso gratuito a partir de las 19:00 hasta el cierre habitual del servicio. Además, las líneas B y D contarán con horario extendido hasta las 02:00 del domingo, operando con descenso en estaciones estratégicas: Línea B: Rosas, Lacroze, Dorrego, Ángel Gallardo, Pueyrredón, Uruguay, Carlos Pellegrini y Alem. Línea D: Congreso de Tucumán, Palermo, Scalabrini Ortiz, Pueyrredón, Callao y Catedral.

Todas las líneas (A, B, C, D, E, H y Premetro) brindarán acceso gratuito a partir de las 19:00 hasta el cierre habitual del servicio. Además, las líneas B y D contarán con horario extendido hasta las 02:00 del domingo, operando con descenso en estaciones estratégicas: eBus (Buses eléctricos): Funcionará de forma gratuita entre las 19:00 y las 03:00 con una frecuencia de 15 minutos, iniciando y finalizando su circuito en la Usina del Arte para conectar distintos polos culturales.

Funcionará de forma gratuita entre las 19:00 y las 03:00 con una frecuencia de 15 minutos, iniciando y finalizando su circuito en la Usina del Arte para conectar distintos polos culturales. Ecobici: Tanto los usuarios nuevos como los ya registrados en el sistema podrán realizar hasta cuatro viajes gratuitos de hasta 45 minutos cada uno, válidos entre las 19:00 del sábado y las 03:00 del domingo mediante la aplicación oficial.

La Noche de los Museos: una noche récord bajo el programa BA24HS

La edición 2026 de La Noche de los Museos supera ampliamente la marca de 320 instituciones alcanzada el año anterior y se integra dentro de BA24HS, la política integral de gestión de la nocturnidad impulsada por la Ciudad de Buenos Aires. Con siete horas continuas de programación abierta y gratuita, la iniciativa busca acercar el patrimonio histórico y artístico a toda la comunidad, incentivando al mismo tiempo la actividad gastronómica, comercial y turística en los distintos barrios porteños.