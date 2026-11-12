Chau fotomultas: este municipio del Conurbano extendió la suspensión del sistema

Como sucede hace más de un año, las cámaras de control seguirán fuera de servicio al menos por otros 90 días: quieren instaurar otro sistema

El municipio bonaerense de San Isidro resolvió prorrogar por otros 90 días la suspensión del sistema de fotomultas en todo su territorio. La decisión, oficializada mediante un decreto firmado por la gestión del intendente Ramón Lanús, mantiene completamente apagados los más de 260 radares y cámaras instaladas en semáforos del distrito, los cuales permanecen fuera de servicio desde mayo de 2025.

Con esta medida, el Ejecutivo local busca ganar tiempo para avanzar en una reestructuración integral de los controles electrónicos de tránsito, corregir inconsistencias operativas del esquema heredado de la administración anterior —que había sido implementado entre 2020 y 2022 mediante convenios con las universidades UNSAM y UNSO— y establecer un modelo transparente con respaldo técnico y seguridad jurídica.

Sin cámaras de velocidad en San Isidro: nuevo sistema con mapas de calor y criterios de seguridad vial

El objetivo central del municipio es reemplazar la lógica recaudatoria por una herramienta enfocada exclusivamente en la prevención de siniestros. Para lograrlo, la Subsecretaría de Movilidad trabaja en conjunto con la Secretaría de Seguridad y el servicio de emergencias médicas en la confección de un registro de incidentes viales y mapas de calor.

Esta base de datos permitirá identificar cuáles son los cruces y corredores con mayor índice de riesgo para reubicar la tecnología únicamente en puntos críticos comprobados. Desde la comuna tomaron como referencia modelos internacionales aplicados en Francia y en la ciudad brasileña de San Pablo, donde la instalación estratégica de dispositivos logró reducir hasta en un 44% los accidentes con heridos graves o víctimas fatales. Asimismo, el plan contempla simplificar los trámites administrativos vinculados a las infracciones.

San Isidro: más agentes en la calle, controles de alcoholemia y educación vial

Mientras el sistema electrónico continúa suspendido, San Isidro compensó la fiscalización mediante un fuerte despliegue presencial y medidas preventivas en la vía pública: