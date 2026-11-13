Nike ofrece 2x1 combinable en zapatillas e indumentaria desde $35.000, 3 cuotas sin interés con tarjeta y promociones hasta el 23 de noviembre.

Nike tiene una promoción de 2x1 en sus outlets de Buenos Aires, con zapatillas y botines desde $35.000, modelos que llegan a los $79.000 y tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito. La propuesta permite combinar productos de calzado e indumentaria deportiva y estará vigente hasta el 23 de noviembre. Los locales adheridos están ubicados en Villa Luro y Barracas.

La oferta alcanza a distintos artículos para adultos y niños, entre ellos zapatillas, botines, remeras, buzos, calzas y camperas. La modalidad es sencilla: el cliente elige dos productos incluidos en la promoción y paga solamente el de mayor valor. Esto permite combinar artículos de diferentes categorías y precios, sin necesidad de llevar dos productos iguales.

Los establecimientos participantes son Nike Factory Store Rivadavia, ubicado en avenida Rivadavia 8949, y Nike Factory Barracas, en California 2098. Ambos funcionan como outlets y comercializan productos de liquidación, por lo que la disponibilidad de modelos, colores y talles depende del stock de cada sucursal.

La promoción tiene algunas exclusiones que conviene tener presentes antes de salir de compras: no incluye medias, ojotas ni indumentaria de Racing. Además, quienes quieran aprovechar la financiación pueden pagar en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Nike tiene zapatillas desde $35.000 y modelos de $79.000 con el 2x1

Uno de los datos que concentra la atención de esta liquidación es el precio de entrada de algunos modelos de calzado. Hay zapatillas y botines desde $35.000, mientras que también se ofrecen modelos de zapatillas con precios de referencia de $79.000.

La diferencia entre esos valores permite aprovechar la modalidad combinable del 2x1. Como se paga el producto de mayor precio, el comprador puede elegir dos artículos de distintas categorías y abonar solamente el más caro.

Por ejemplo, quien seleccione unas zapatillas de $79.000 y sume otro producto de $35.000 pagará $79.000 por los dos artículos, siempre que ambos estén incluidos en la promoción. En otras palabras, el segundo producto queda bonificado. La misma lógica se aplica cuando se combinan prendas de indumentaria o artículos de diferentes rubros.

La propuesta también contempla remeras, buzos, calzas y camperas, con alternativas para adultos y niños. Esto abre distintas posibilidades: desde comprar zapatillas y una prenda deportiva hasta elegir dos artículos de ropa para renovar el vestuario de entrenamiento.

De todos modos, los precios mencionados son referencias de productos disponibles en la liquidación y no representan un valor uniforme para todo el catálogo. Los importes pueden variar según el modelo, el talle y las existencias de cada establecimiento.

Qué productos incluye el 2x1 de Nike y cuáles quedan excluidos

La promoción contempla distintas categorías de calzado e indumentaria deportiva. Una de sus particularidades es que permite combinar productos de diferentes rubros, siempre que estén alcanzados por el beneficio.

Entre los artículos incluidos aparecen:

Zapatillas: distintos modelos de calzado deportivo

distintos modelos de calzado deportivo Botines: alternativas para la práctica del fútbol

alternativas para la práctica del fútbol Remeras: prendas deportivas de diferentes diseños

prendas deportivas de diferentes diseños Buzos: opciones de indumentaria para entrenamiento y uso cotidiano

opciones de indumentaria para entrenamiento y uso cotidiano Calzas: artículos disponibles en distintos talles

artículos disponibles en distintos talles Camperas: prendas de abrigo para adultos y niños

Sin embargo, no todos los productos que se encuentran en los outlets participan de la liquidación. La promoción excluye expresamente tres categorías: medias, ojotas e indumentaria de Racing.

La aclaración es importante para quienes planean combinar varios artículos en una misma compra. Aunque estos productos formen parte de la oferta comercial de las sucursales, no se pueden incluir en el 2x1.

Por ejemplo, es posible seleccionar un par de zapatillas y una remera, o combinar botines con otra prenda deportiva, siempre que los dos artículos estén alcanzados por la promoción. En cambio, las medias, las ojotas y la indumentaria de Racing quedan fuera del beneficio.

Cómo funciona el 2x1 combinable en los outlets de Nike

La mecánica de la promoción consiste en elegir dos productos incluidos en la oferta y pagar únicamente el de mayor valor. El segundo artículo queda bonificado, aunque pertenezca a otra categoría o tenga un precio diferente.

Esto significa que no es necesario seleccionar dos zapatillas o dos prendas iguales. Se pueden combinar zapatillas con indumentaria, botines con remeras o dos artículos de distintos rubros.

Un ejemplo permite entender mejor cómo se calcula el beneficio:

El cliente elige unas zapatillas que cuestan $79.000

Agrega otro producto cuyo precio es de $35.000

El importe final es de $79.000 por los dos artículos

En este caso, el producto de menor precio queda bonificado. La misma modalidad se aplica a otras combinaciones: se abona el artículo de mayor valor y el segundo se incorpora sin costo adicional.

La posibilidad de combinar productos también permite organizar una compra para distintos integrantes de la familia, ya que la promoción contempla artículos para adultos y niños. Eso sí, antes de pasar por caja conviene confirmar que ambos productos estén incluidos en el beneficio y no formen parte de las categorías excluidas.

Tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito para comprar en Nike

Además del 2x1, los outlets de Nike ofrecen la posibilidad de financiar las compras en tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Esta alternativa permite distribuir el importe de la operación y aprovechar la promoción sin tener que abonar todo el monto en un solo pago. Por ejemplo, si una persona combina unas zapatillas de $79.000 con otro artículo de $35.000, pagará $79.000 por ambos productos. Si la operación se realiza bajo la modalidad de financiación anunciada, podrá distribuir ese importe en tres cuotas sin interés.

La combinación de los dos beneficios es uno de los aspectos que conviene consultar al momento de comprar. De esta manera, quienes buscan renovar el calzado o sumar prendas deportivas pueden aprovechar el 2x1 y, al mismo tiempo, financiar el pago con tarjeta de crédito.

Antes de concretar la operación, es recomendable verificar las tarjetas habilitadas y las condiciones de financiación en cada sucursal. También conviene solicitar que se detalle el importe final de la compra para confirmar cómo se aplican los beneficios sobre los productos elegidos.

Hasta cuándo está vigente la promoción 2x1 de Nike

La liquidación de los outlets de Nike en Buenos Aires estará vigente hasta el 23 de noviembre. Durante ese período, los clientes podrán acceder al 2x1 en los artículos incluidos, con la posibilidad de combinar calzado e indumentaria y pagar solamente el producto de mayor valor.

La oferta contempla zapatillas y botines desde $35.000, además de modelos de calzado con precios de referencia de $79.000. A esto se suman las tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

La disponibilidad, sin embargo, puede cambiar durante los días de la promoción. Y es que los outlets trabajan con partidas de liquidación y saldos, por lo que algunos modelos pueden agotarse o quedar disponibles solamente en determinados talles y colores.

Quienes buscan un artículo específico deberían consultar previamente si se encuentra en alguna de las dos sucursales. También pueden verificar si el producto participa del 2x1, especialmente si se trata de una prenda o un modelo que tiene alguna condición particular.

Dónde están los outlets de Nike en Buenos Aires

La promoción se puede aprovechar en dos establecimientos de la marca ubicados en la Ciudad de Buenos Aires. Uno funciona en Villa Luro y el otro en Barracas. Ambos tienen horarios de atención de 10 a 20, aunque existen diferencias durante los domingos.

Nike Factory Store Rivadavia, en Villa Luro

El Nike Factory Store Rivadavia está ubicado en avenida Rivadavia 8949, en el barrio porteño de Villa Luro.

El establecimiento atiende de lunes a sábado, de 10 a 20, y permanece cerrado los domingos.

En este local se pueden consultar las opciones de calzado e indumentaria alcanzadas por la liquidación. Como ocurre con los outlets, la disponibilidad depende de las existencias de la sucursal y puede modificarse a medida que avanzan las ventas.

Nike Factory Barracas

La segunda alternativa es Nike Factory Barracas, situado en California 2098, en el barrio de Barracas.

Este establecimiento abre todos los días de la semana, de lunes a domingo, de 10 a 20.

Al igual que en Villa Luro, ofrece artículos deportivos de distintas categorías y permite acceder a la promoción 2x1 durante el período informado.

Qué tener en cuenta antes de visitar los outlets de Nike

Antes de acercarse a cualquiera de los dos locales, conviene tener presentes las principales condiciones de la liquidación. La primera es la fecha de finalización: la promoción estará disponible hasta el 23 de noviembre.

La segunda es la modalidad de compra. El 2x1 es combinable y permite seleccionar dos productos de diferentes categorías, pero se paga únicamente el de mayor valor. Las medias, las ojotas y la indumentaria de Racing están expresamente excluidas.

También hay que considerar los precios de referencia: hay zapatillas y botines desde $35.000 y modelos de zapatillas que llegan a los $79.000. Además, se ofrecen tres cuotas sin interés con tarjeta de crédito.

Por último, la disponibilidad de modelos, colores y talles puede variar entre las sucursales. Un producto que se encuentra en Villa Luro no necesariamente estará disponible en Barracas, y viceversa.

Quienes quieran aprovechar la promoción pueden acercarse a Nike Factory Store Rivadavia, en avenida Rivadavia 8949, Villa Luro, o a Nike Factory Barracas, en California 2098. Ambos locales atienden de 10 a 20, aunque el primero permanece cerrado los domingos. La liquidación estará vigente hasta el 23 de noviembre o hasta agotar el stock disponible.