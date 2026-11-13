EE.UU. aún no determinó si Alice Huang era una espía china vinculada a Jensen Huang

La conducción de Nvidia en Estados Unidos atraviesa un cambio inesperado después de 33 años bajo el liderazgo de Jensen Huang. La compañía deberá encontrar un reemplazante para su fundador en medio de una controversia que involucra sospechas de inteligencia extranjera, una investigación interna y fuertes movimientos en Wall Street. El episodio se suma a la crisis que desató el escándalo de espionaje e infidelidad en la compañía.

La dimensión económica del episodio quedó reflejada en la cotización de la empresa. Sus acciones llegaron a retroceder hasta un 13%, una caída que eliminó cerca de u$s450.000 millones de capitalización bursátil desde el fin de semana anterior. Después de confirmarse la salida de Huang, el descenso se redujo a aproximadamente un 4%. La reacción de los inversores se produce en un contexto de incertidumbre sobre el futuro de Nvidia tras la salida de su CEO.

El impacto alcanzó también a la estructura directiva. Colette Kress, hasta ahora directora financiera, quedó al frente de la compañía de manera interina. El directorio, por su parte, inició la búsqueda de un sucesor que podría surgir tanto de sus filas como de fuera de la organización.

La presidencia del consejo quedó a cargo de Harvey Jones, exdirector ejecutivo de Synopsys. Nvidia comunicó que el cambio no alterará el funcionamiento de sus negocios ni los planes previstos para el lanzamiento de productos.

Qué se sabe de la investigación por el supuesto espionaje chino

El trasfondo de la crisis está relacionado con Alice Huang, una mujer vinculada públicamente con el fundador de la empresa. Las sospechas sobre una posible conexión con los servicios de inteligencia de China motivaron tanto una revisión interna de la compañía como una investigación de las autoridades estadounidenses. Su historia y sus vínculos con la firma tecnológica fueron abordados en esta nota sobre la empresaria señalada por el supuesto espionaje y su relación con Nvidia.

El Departamento de Justicia todavía no estableció si existió una actuación de esa naturaleza. El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, reconoció que el organismo sigue trabajando para esclarecer el caso, aunque evitó ofrecer detalles sobre la identidad y los vínculos de Huang.

Blanche asumió el cargo el 10 de agosto de 2026 y confirmó que el expediente continúa bajo análisis.

La investigación también fue impulsada por el propio directorio de Nvidia, que contrató una revisión independiente luego de conocerse las versiones sobre un presunto operativo de inteligencia extranjera contra Jensen Huang.

La empresa buscó despejar las dudas sobre una eventual filtración de información sensible. En su evaluación inicial, sostuvo que no tenía motivos para creer que la seguridad nacional o sus secretos corporativos hubieran sido vulnerados. Aun así, decidió revisar los antecedentes para determinar qué ocurrió.

La salida de Jensen Huang y el cambio en la conducción de Nvidia

La controversia desembocó en una decisión que modificó la estructura histórica de la empresa: Huang dejó de inmediato sus funciones como presidente, director ejecutivo y miembro de la junta directiva. El fundador también difundió una comunicación en la que admitió una infidelidad y pidió disculpas a su familia y a los empleados de Nvidia.

La reacción del mercado fue uno de los primeros indicadores de la dimensión que adquirió la noticia. Dan Ives, del banco de inversión Yorkville Ives, calificó la jornada como "un día oscuro para Nvidia y la industria tecnológica estadounidense".

El analista también consideró acertada la determinación del consejo de administración y describió el cambio como una decisión necesaria para avanzar hacia otra etapa. En ese sentido, destacó que la junta debía "quitarse la tirita de golpe y llevar a Nvidia a su siguiente capítulo sin él".

La transición se produce en un momento especialmente sensible para la firma, cuyo posicionamiento internacional está estrechamente relacionado con la expansión de la inteligencia artificial.

El peso de Huang en el negocio de los chips para inteligencia artificial

La trayectoria del empresario estuvo ligada a una transformación tecnológica que modificó el negocio original de Nvidia. Sus procesadores, concebidos inicialmente para trabajar con gráficos de videojuegos, pasaron a ocupar un lugar estratégico en el desarrollo de modelos de inteligencia artificial. La compañía y su fundador protagonizaron así el salto de los chips gráficos al dominio del negocio global de la IA.

El lanzamiento de ChatGPT por parte de OpenAI en 2022 aceleró esa transformación. La necesidad de contar con mayor capacidad de procesamiento para entrenar sistemas de IA impulsó la demanda de los componentes fabricados por la compañía.

En paralelo, Huang ganó influencia en las discusiones sobre el futuro tecnológico de Estados Unidos. Mantuvo un vínculo cercano con Donald Trump y lo asesoró informalmente en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial.

También expresó reiteradamente su desacuerdo con las limitaciones comerciales que Washington estableció para impedir o restringir la venta de chips avanzados de IA al mercado chino.

Donald Trump mencionó a Tim Cook como posible reemplazante

La búsqueda de una nueva conducción también generó repercusiones en el ámbito político. Donald Trump puso sobre la mesa el nombre de Tim Cook, antiguo director ejecutivo de Apple, como una alternativa para ocupar el lugar que dejó Huang.

El presidente estadounidense manifestó su respaldo a través de Truth Social. "¡Una leyenda reemplaza a otra leyenda!", escribió, antes de agregar que Cook sería un excelente candidato para dirigir Nvidia.