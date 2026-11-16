Ingeniero en electrónica, vive en un centro de inclusión de Costanera Sur y enseña a cuidar plantas con lo que hay en la cocina

Las plantas que se ponen amarillas, se secan o se pudren sin razón aparente son un clásico en cualquier casa. Para Carlos Alberto Monzón, la solución muchas veces está en la cocina: un poco de cerveza, una manzana rallada o una cebolla morada hervida pueden marcar la diferencia.

Los trucos caseros de un ingeniero para que no se mueran las plantas de casa

Monzón es ingeniero en electrónica e informática, pero hoy está a cargo de la huerta orgánica del Centro de Inclusión Social (CIS) Costanera Sur, un espacio de la Ciudad que aloja a casi 200 personas en situación de calle. Él es uno de los alojados. Todos los días acompaña a sus compañeros y les enseña a sembrar, preparar la tierra, hacer compost y fertilizantes naturales, "nada de química".

Lo que sabe de plantas lo aprendió a los cinco años, con su padre. "Él fue el que me abrió al tratado de las plantas y de la tierra", cuenta. En la huerta lo llaman "Pa", de papá.

Estos son sus consejos para quienes tienen plantas en casa y no logran mantenerlas vivas.

Cada cuánto regar las plantas

El error más común, según Monzón, es regar de más o de menos. Las plantas de interior no necesitan mucha agua: alcanza con regarlas una vez cada 7 días. Las suculentas necesitan todavía menos, con un riego cada 15 días.

En el caso de las plantas con flor de exterior, la clave está en la luz: pueden estar unas cuatro horas al sol y el resto del día a la sombra.

El truco de la cerveza para las suculentas

El primer secreto de Monzón es la cerveza. Para una suculenta en una maceta grande, recomienda medio vaso de cerveza cada 15 días, junto con un riego suave. Según explica, la cerveza "le da aire" a la tierra, y la malta fortalece la raíz.

Agua de manzana rallada para que las hojas brillen

El segundo truco es rallar una manzana cruda y mezclarla con un litro de agua. Monzón aconseja dejarla reposar unas cuatro horas. Con ese litro se puede regar la misma planta durante una semana. Según él, sirve para cualquier planta y ayuda a mantener el color, el brillo de las hojas y a evitar los pulgones. La manzana cocida, aclara, no sirve.

En la ciudad, explica, este preparado puede reemplazar al agua de la canilla. Para Monzón, el cloro reseca la tierra y es una de las razones por las que las plantas se ponen amarillas "y no sabemos por qué".

Cebolla morada para un verde más intenso

El tercer consejo apunta a las plantas de la huerta, como el tomate o la palta. Se corta una cebolla morada, se hierve en un litro de agua y se deja enfriar. Ese litro alcanza para dos riegos, de medio litro por planta.

Cómo multiplicar una planta con esquejes

Para tener más plantas sin comprarlas, Monzón recomienda los esquejes, a los que llama "hijos de la planta madre". En las suculentas, basta con sacar unas hojas y apoyarlas sobre la tierra, sin enterrarlas. En unos 15 días empieza a crecer una planta nueva.

En otras plantas se corta un gajo y se hace enraizar antes de trasplantarlo. Para eso, Monzón usa un enraizante casero: abre una hoja de aloe vera al medio, la humedece con levadura y canela y la usa en el corte, donde empieza a formarse la raíz.

Una huerta que nació en un baldío

La Huerta CIS Costanera Sur funciona desde hace un año y medio, junto al barrio Rodrigo Bueno. Nació por iniciativa de la coordinadora del centro, que vio un sector abandonado del predio y decidió convertirlo en huerta. Hoy crecen ahí romero, palta y verduras, y la mayoría de las plantas nacieron de esquejes.

El proyecto depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y apuesta a la producción agroecológica y al trabajo comunitario. Producen plantines de estación y plantas nativas, dan talleres y ofrecen servicios de paisajismo sustentable y educación ambiental. Sus plantas se venden en las ferias "Compras con impacto" de la Ciudad.

La huerta funciona de 7 a 19, todos los días. No está abierta al público: el trabajo diario es solo para los alojados. Para muchos de ellos funciona como una terapia, pero también como una salida laboral. Según Monzón, gracias a los talleres de huerta y jardinería, varios compañeros consiguieron trabajo. "Aquellos que realmente desean salir se prenden en esto", dice.

Un saber que pasa de generación en generación

Los trucos de Monzón no vienen de un tutorial ni de un video viral. Vienen de un saber que pasó de padre a hijo, aprendido con las manos en la tierra, y que hoy circula entre personas que buscan reconstruir su vida. En tiempos en que cualquier consejo de jardinería se comparte en redes sin que nadie sepa de dónde salió, su historia recuerda que mucho del conocimiento sobre plantas fue siempre oral, casero y transmitido entre generaciones.

También dice algo sobre el valor de los oficios. Saber preparar la tierra, hacer un esqueje o mantener viva una planta parece un saber menor frente a la tecnología. Pero en la huerta de Costanera Sur se convirtió en una herramienta concreta para conseguir trabajo y, sobre todo, para volver a sentirse útil.