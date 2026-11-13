Cuánto cobra un cajero de supermercado en diciembre con aguinaldo

Los trabajadores de líneas de caja recibirán sus haberes con aumento, bono y el segundo medio aguinaldo. Los montos según cada categoría

Los cajeros de supermercados como Coto, Carrefour y Jumbo tendrán un diciembre especial en materia de ingresos. Además de cobrar el sueldo correspondiente a noviembre, que incorpora un nuevo aumento paritario y una suma extraordinaria, los trabajadores alcanzados por el convenio de Empleados de Comercio recibirán el segundo medio aguinaldo de 2026.

El acuerdo firmado por la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las cámaras empresarias estableció un incremento del 5,7% para el último trimestre del año, distribuido en tres cuotas del 1,9%. La actualización alcanza a los empleados comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 130/75, entre ellos quienes realizan tareas de caja en supermercados.

La particularidad de diciembre es que los trabajadores podrán percibir dos ingresos: su remuneración habitual y el Sueldo Anual Complementario (SAC). Sin embargo, el monto final dependerá de la categoría, la antigüedad, el presentismo y los conceptos que integren la liquidación.

Cuánto cobran los cajeros de supermercado en diciembre de 2026

Los salarios correspondientes a noviembre, que habitualmente se depositan durante los primeros días de diciembre, incluyen el segundo tramo del aumento paritario y la última cuota de $25.000 de una asignación extraordinaria de $50.000.

Para empleados de jornada completa, sin antigüedad ni presentismo, las escalas informadas son las siguientes:

Cajero A: $1.396.069.

Cajero B: $1.402.240.

Cajero C: $1.410.171.

Los importes incluyen los componentes remunerativos y no remunerativos previstos en el acuerdo salarial, pero no representan necesariamente el sueldo de bolsillo. A las cifras pueden sumarse adicionales y deben descontarse los aportes correspondientes.

En tanto, los salarios devengados durante diciembre incorporarán el tercer tramo del aumento paritario, aunque normalmente serán abonados en enero de 2027.

Cuánto aguinaldo cobra un cajero de supermercado en diciembre

El segundo medio aguinaldo se calcula tomando el 50% de la mayor remuneración mensual computable del semestre comprendido entre julio y diciembre. Para determinar el importe, deben considerarse los conceptos remunerativos que correspondan, como el sueldo básico, la antigüedad, el presentismo y las horas extras habituales. El tratamiento de las sumas no remunerativas depende de lo establecido en los acuerdos salariales aplicables.

Por ese motivo, no corresponde calcular automáticamente el aguinaldo como la mitad del total publicado en las escalas, ya que esos importes incluyen componentes de distinta naturaleza.

Por ejemplo, si un trabajador registra una mejor remuneración mensual computable de $1.300.000, su medio aguinaldo bruto será de $650.000. Si esa remuneración alcanza $1.400.000, el SAC bruto ascenderá a $700.000. Estos valores son ejemplos de cálculo, no montos fijos establecidos para todos los cajeros. El importe definitivo también dependerá del tiempo trabajado durante el semestre y de los descuentos legales.

Qué adicionales pueden aumentar el sueldo de un cajero

Además de la escala salarial, los empleados de supermercados pueden percibir distintos conceptos que modifican su remuneración.

Uno de ellos es la antigüedad, que equivale al 1% del básico por cada año de servicio. También corresponde el adicional por asistencia y puntualidad, equivalente a una doceava parte de la remuneración que resulte computable según el convenio.

Otro concepto particular es la compensación por manejo de fondos, contemplada en el artículo 30 del CCT 130/75. Este beneficio está destinado a determinados trabajadores que realizan operaciones de cobro y deben responder por eventuales faltantes de caja.

De esta manera, el ingreso total de un cajero durante diciembre puede superar ampliamente su salario habitual, debido al pago del medio aguinaldo. La cifra exacta dependerá de las condiciones laborales de cada empleado y de los conceptos incluidos en su recibo.