Los delincuentes imitan la voz de un hijo o un amigo para pedir transferencias urgentes. Cómo detectar el engaño y qué hacer para protegerse

Suena el teléfono y del otro lado está la voz de un hijo, una hermana o un amigo. Está nervioso, dice que tuvo un problema y que necesita plata ya. La voz es idéntica, el tono también. Pero no es él: es una voz clonada con inteligencia artificial.

La estafa del "familiar en apuros" existe desde hace años. Lo que cambió es la herramienta. Hoy, con unos pocos segundos de audio, los delincuentes pueden imitar la voz de una persona y usarla para pedir transferencias, datos o claves.

El Ministerio de Justicia de la Nación advierte que los ciberdelincuentes usan la inteligencia artificial para hacer sus ataques más sofisticados y difíciles de detectar, con deepfakes: videos, imágenes o archivos de voz manipulados que parecen reales. Y el Banco Central (BCRA) advierte sobre llamadas y mensajes de falsos empleados de bancos y billeteras virtuales que buscan obtener contraseñas o hacer que la víctima transfiera.

La buena noticia es que hay formas simples de protegerse, y ninguna requiere saber de tecnología.

Por qué ahora es más fácil clonar una voz

"Lo que cambió es el costo", explica Hugo Díaz, CEO de Autentikar y especialista en identidad digital. "Clonar una voz con unos segundos de audio o generar un video ya no requiere grandes conocimientos técnicos. Eso convirtió estafas tradicionales, como la llamada de un familiar en apuros o de un supuesto ejecutivo que pide una transferencia urgente, en operaciones que pueden multiplicarse".

Ese audio puede salir de lugares muy cotidianos: un video publicado en redes, un mensaje de voz o incluso una llamada en la que la persona dice apenas "hola" o "sí". Por eso, la Dirección de Cibercrimen de la Policía de Misiones recomienda no responder con frases cortas a las llamadas de números desconocidos que quedan en silencio.

El cambio es profundo. Durante décadas, reconocer la voz de un ser querido fue la forma más natural de confiar. Esa certeza, que nadie ponía en duda, hoy puede ser usada en contra. Y lo que vuelve a esta modalidad tan efectiva no es la tecnología en sí, sino que apunta a lo más sensible: el miedo a que a alguien cercano le haya pasado algo.

La estafa también llega con caras famosas

El engaño no se limita a las llamadas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) advierte que el patrocinio de personas famosas, deportistas o influencers en redes sociales es una de las señales de alerta de las inversiones fraudulentas, y que el respaldo de una figura conocida no garantiza que una propuesta sea legal.

En todos los casos, el mecanismo es el mismo: generar confianza con una cara o una voz conocida y presionar para que la víctima actúe rápido, antes de pensar.

Cinco formas de protegerse de una voz clonada

1- Acordar una palabra clave familiar. Es una palabra o una pregunta que solo conoce el grupo y que sirve para confirmar la identidad en una emergencia. Si quien llama no la sabe, es una alerta.

2- Cortar y llamar. Ante cualquier pedido de plata o de datos, lo más seguro es cortar y comunicarse con la persona al número que uno tiene agendado, o con el banco por sus canales oficiales. El BCRA recomienda que sea siempre el cliente quien inicie la comunicación con la entidad.

3- Desconfiar de la urgencia. Los estafadores apelan a la emoción y al apuro. Tomarse unos minutos antes de transferir es una de las medidas más efectivas.

4- No compartir claves ni códigos. Ningún banco ni billetera virtual pide contraseñas, PIN, token o códigos de verificación por teléfono, WhatsApp o mail.

5- Cuidar la propia voz. Limitar los audios y videos públicos en redes y no responder a llamadas silenciosas de números desconocidos reduce el material disponible para clonar.

Ninguna de estas medidas es tecnológica. Son hábitos, y conviene hablarlos en familia, sobre todo con los adultos mayores y con los chicos, que suelen ser los primeros a los que apuntan este tipo de llamadas.

Qué hacer si ya se transfirió

Si la transferencia ya se hizo, hay que avisar de inmediato al banco o a la billetera virtual para intentar frenar la operación, y hacer la denuncia en la comisaría o a través del 911. Cuanto antes se actúe, más chances hay de recuperar el dinero.

Caer en este tipo de engaño no es una cuestión de descuido. Las voces clonadas están hechas para ser indistinguibles de las reales, y cualquiera puede recibir una llamada así.

Un desafío también para bancos y fintech

Para las entidades financieras, el problema es doble: tienen que impedir que terceros entren en cuentas ajenas y, al mismo tiempo, detectar las operaciones que hacen clientes engañados.

Díaz sostiene que verificar la identidad solo al abrir una cuenta ya no alcanza. "La identidad debería volver a verificarse en momentos de riesgo, como una transferencia inusual, un cambio de teléfono, una recuperación de acceso o una solicitud de crédito", señala.

El planteo abre una discusión de fondo: cuánto de la protección tiene que recaer en el usuario y cuánto en las entidades. Pedirle a cada persona que desconfíe de la voz de su propia familia tiene un límite. Por eso, cada vez más especialistas sostienen que los bancos y las billeteras tienen que sumar controles propios, que detecten lo inusual aunque el cliente haya autorizado la operación.

Si una voz conocida o una cara en la pantalla pueden ser falsas, la confianza ya no puede depender solo de lo que se ve o se escucha. Frente a estafas cada vez más sofisticadas, las respuestas más eficaces siguen siendo las más simples: frenar, cortar y verificar.