Un estudio detectó que los usuarios de inteligencia artificial trabajan hasta 90 minutos más por día y tienen períodos de concentración más cortos

La inteligencia artificial llegó a las empresas con la expectativa de agilizar procesos y liberar tiempo para que los empleados puedan dedicarse a tareas de mayor valor. Sin embargo, un relevamiento sobre hábitos laborales detectó un resultado que pone en discusión esa promesa: quienes utilizan estas herramientas pueden terminar trabajando hasta una hora y media más por día que quienes no las usan. El avance de estas tecnologías también plantea interrogantes sobre el impacto de la inteligencia artificial en el futuro del trabajo.

El estudio del Laboratorio de Productividad de ActivTrak, basado en el comportamiento digital de 9.140 trabajadores del conocimiento de 467 empresas, también identificó una mayor alternancia entre aplicaciones y períodos más breves de concentración entre los usuarios intensivos de inteligencia artificial.

La investigación analizó la actividad registrada entre el 1 de abril y el 25 de septiembre de 2026. A diferencia de los relevamientos basados en respuestas de los propios empleados, examinó cómo se distribuye efectivamente el tiempo durante las jornadas laborales.

Inteligencia artificial: quienes la usan trabajan hasta 90 minutos más por día

La diferencia más significativa aparece al comparar la duración de las jornadas. Los trabajadores que no utilizan inteligencia artificial registran un promedio de 7,6 horas diarias. Entre quienes sí recurren a estas soluciones, el tiempo aumenta a entre 8,4 y 9,1 horas.

La brecha alcanza así los 90 minutos diarios. El dato cuestiona la idea de que automatizar actividades necesariamente permite reducir el tiempo de trabajo: aunque algunas tareas se resuelven más rápido, esa capacidad adicional no siempre se traduce en jornadas más cortas.

El informe también observó cuánto trabajan los empleados fuera de sus horarios habituales. Los usuarios intensivos destinan a esa actividad el 32,3% de su jornada, frente al 31,9% de quienes no utilizan IA. Como trabajan durante más tiempo, acumulan 18 minutos adicionales por día fuera de su horario programado.

Para realizar la comparación, ActivTrak dividió a los participantes en cuatro grupos: usuarios intensivos, que utilizan IA más de 45 minutos y realizan al menos cinco sesiones diarias; habituales, con un uso de entre 10 y 45 minutos; ocasionales, con menos de 10 minutos; y trabajadores que no recurren a herramientas de inteligencia artificial generativa.

Más cambios de aplicaciones y menos tiempo para concentrarse

El relevamiento encontró otro efecto asociado con el uso intensivo de estas tecnologías: una mayor fragmentación de la actividad. Estos trabajadores cambian de aplicación 1,1 veces por hora, mientras que entre los no usuarios el promedio es de 0,95. La diferencia representa un incremento del 15,2%.

También se acortan los períodos de trabajo sin interrupciones. Los usuarios intensivos registran sesiones de concentración de 37,8 minutos en promedio, frente a los 48,2 minutos de quienes utilizan IA ocasionalmente. La reducción alcanza el 22%.

Este comportamiento puede dificultar la continuidad de las tareas cuando los empleados deben alternar entre sus aplicaciones habituales, plataformas de inteligencia artificial, documentos y canales de comunicación.

Otro dato del estudio es que los usuarios intensivos destinan menos tiempo a reuniones formales: estas representan el 3% de su jornada, frente al 5% entre quienes no utilizan IA. Por lo tanto, la incorporación de estas herramientas también modifica la distribución del tiempo laboral, aunque eso no implica necesariamente una reducción de las responsabilidades.

La integración de las herramientas también influye en la productividad

No todas las formas de utilizar inteligencia artificial generan la misma dinámica. ActivTrak encontró diferencias importantes entre quienes trabajan con funciones de IA incorporadas a sus aplicaciones habituales y quienes recurren a plataformas independientes desde el navegador.

Los empleados que utilizan soluciones integradas registran apenas 0,6 cambios de aplicación por hora. En cambio, quienes trabajan con herramientas independientes pueden alcanzar 4,2 cambios por hora. Como referencia, los trabajadores que no utilizan IA promedian 0,95.

La diferencia muestra que sumar plataformas puede introducir interrupciones y obligar a los empleados a trasladarse constantemente de un entorno digital a otro. Esa alternancia implica recuperar información, retomar tareas y reorganizar la atención.

El fenómeno también varía según la actividad profesional. Los ingenieros de software, que suelen utilizar IA integrada en sus entornos de desarrollo, destinan el 78,5% de su tiempo activo a aplicaciones principales de codificación y registran 0,6 cambios por hora.

En el caso de los gerentes de operaciones, más propensos a utilizar herramientas independientes, el 75,5% de su tiempo activo transcurre en sus aplicaciones principales. Su promedio de cambios llega a 1,1 por hora y escala a 4,1 durante los períodos de alta coordinación.

El desafío para las empresas es evitar una mayor sobrecarga laboral

Los resultados de ActivTrak no demuestran por sí solos que la inteligencia artificial perjudique la salud de los trabajadores. Sí muestran patrones que las organizaciones deberían observar: jornadas más extensas, más interrupciones y menos tiempo de concentración.

El problema aparece cuando el tiempo que se ahorra mediante la automatización se utiliza automáticamente para asignar nuevas tareas, acelerar entregas o aumentar las exigencias de disponibilidad. En ese escenario, la tecnología puede intensificar el ritmo laboral en lugar de aliviarlo.

Gabriela Mauch, directora de Atención al Cliente y responsable del Laboratorio de Productividad de ActivTrak, resumió esta contradicción:

"La IA puede ayudar a los empleados a completar tareas más rápido, pero nuestra investigación demuestra que contribuye a jornadas laborales más largas, a un mayor cambio de aplicaciones y a sesiones de concentración más cortas".

Frente a este escenario, las empresas necesitan revisar cómo evalúan el rendimiento y qué hacen con la capacidad adicional que generan estas herramientas. Entre las medidas posibles se encuentran:

Medir resultados y no horas conectadas: evaluar la calidad del trabajo y el cumplimiento de objetivos, en lugar de tomar el tiempo frente a una pantalla como principal indicador.

evaluar la calidad del trabajo y el cumplimiento de objetivos, en lugar de tomar el tiempo frente a una pantalla como principal indicador. Evitar que el ahorro de tiempo implique más tareas : aprovechar la capacidad liberada para actividades estratégicas, capacitación, innovación o una mejor distribución de las responsabilidades.

: aprovechar la capacidad liberada para actividades estratégicas, capacitación, innovación o una mejor distribución de las responsabilidades. Respetar los horarios laborales: establecer límites a la disponibilidad y evitar que la facilidad para producir o responder solicitudes genere una expectativa de conexión permanente.

establecer límites a la disponibilidad y evitar que la facilidad para producir o responder solicitudes genere una expectativa de conexión permanente. Proteger los períodos de concentración: elegir herramientas que se integren con los sistemas existentes y reducir los cambios innecesarios entre aplicaciones.

elegir herramientas que se integren con los sistemas existentes y reducir los cambios innecesarios entre aplicaciones. Incorporar indicadores de bienestar: observar las horas extraordinarias, la carga de trabajo, las interrupciones y la percepción de los empleados, además de los resultados económicos.

La adopción de inteligencia artificial requiere, por lo tanto, una coordinación entre las áreas de tecnología, Recursos Humanos y sostenibilidad. No alcanza con medir cuánto tiempo ahorra una herramienta o cuántas tareas permite completar: también es necesario evaluar cómo modifica las condiciones en las que trabajan las personas y qué nuevos empleos genera la expansión de la inteligencia artificial en Argentina.

El desafío para las organizaciones es que la automatización se traduzca en una mejora real de la productividad y no en una extensión encubierta de la jornada. La eficiencia no debería medirse solamente por la cantidad de actividades que pueden realizarse en menos tiempo, sino también por la posibilidad de trabajar mejor sin aumentar la carga sobre los empleados.