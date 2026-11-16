Un protector corporal factor 50 cuesta desde $17.000, pero el mismo envase puede salir mucho más según el lugar. Qué mirar antes de comprar

Cada verano se repite la misma escena: la farmacia llena antes de las vacaciones, el protector solar que se compra a último momento y la sorpresa al ver el ticket. Este año, la diferencia de precios entre un lugar y otro puede ser tan grande como la que hay entre marcas.

Según un relevamiento propio en farmacias, supermercados y tiendas online, un protector corporal de factor 50 cuesta desde unos $17.000, mientras que uno facial de marca dermocosmética puede superar los $75.000. Pero el dato más llamativo es otro: con las promociones, el mismo producto puede costar más de $13.000 menos según dónde se compre.

Eso convierte una compra de rutina en una decisión que vale la pena pensar. Sobre todo porque el protector no es un gasto de una sola vez: los dermatólogos recomiendan usarlo todos los días que haya exposición al sol, reaplicarlo cada dos horas y no escatimar en la cantidad. En una familia, eso significa varios envases a lo largo de la temporada, y ahí comparar puede hacer una diferencia real.

El ejemplo más claro es el de uno de los protectores más vendidos del país. El Dermaglós FPS 50 de 250 ml figura a $19.611 en FarmaPlus y a $33.016 en Farmacia Siano, según los precios publicados en sus tiendas online el 13 de noviembre. Es el mismo envase, con el mismo contenido.

Por qué hay tanta diferencia entre un lugar y otro

Las diferencias no responden a un solo factor. Cada cadena maneja sus propios márgenes, sus acuerdos con los laboratorios y sus promociones, que cambian de un día para el otro. A eso se suman los descuentos por medio de pago, las ofertas exclusivas de la web y los cupones de las plataformas de compra online.

El resultado es un mercado sin un precio de referencia claro. En otros productos de consumo masivo las diferencias entre comercios suelen ser acotadas, pero en los protectores pueden ser enormes. Y quien compra apurado, en la primera farmacia que encuentra antes de salir de vacaciones, muchas veces termina pagando de más sin saberlo.

Los supermercados y las tiendas online, además, ganaron terreno en un rubro que antes era casi exclusivo de las farmacias. Hoy es posible encontrar marcas masivas con descuentos de hasta 40%, como el Nivea facial FPS 50 de 40 ml, que en Carrefour pasó de $34.699 a $20.819. Eso obliga a las cadenas tradicionales a competir con promociones propias.

¿Hace falta comprar el protector más caro?

No necesariamente. Lo que indica cuánto protege un producto es el factor (FPS) y que sea de amplio espectro, es decir, que filtre los rayos UVA y UVB. Los protectores que se venden en el país están autorizados por la ANMAT.

La diferencia de precio entre marcas suele tener más que ver con la textura, el acabado, el perfume o las fórmulas para pieles específicas. Por eso, los faciales, que se venden en envases de 40 o 50 ml, cuestan entre $20.000 y $75.000, mientras que un protector corporal de 200 o 250 ml se consigue desde $17.000. Por mililitro, el facial puede costar más de diez veces lo que cuesta el corporal.

Eso no quiere decir que todos sean iguales. Para pieles sensibles, con acné o con manchas, un dermatólogo puede recomendar una fórmula particular. Pero para el uso diario en el cuerpo, un protector de factor alto y precio accesible cumple la función principal.

Usar menos protector también es un riesgo

Los dermatólogos insisten en que el protector es solo una parte de la prevención y que tiene que combinarse con otras medidas, como la sombra, la ropa y los horarios.

Hay además un punto clave para el bolsillo. El factor que figura en el envase se calcula con una capa mucho más gruesa de la que aplica la mayoría de las personas. En la práctica, eso significa que quien estira el protector para que dure más también está reduciendo la protección que recibe.

Cómo usar el protector solar para que rinda

Según la Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), el protector debe aplicarse entre 20 y 30 minutos antes de salir al sol y reaplicarse cada dos horas, además de después de bañarse o transpirar mucho. También recomiendan evitar el sol entre las 10 y las 16 y sumar sombrero, anteojos con filtro UV y ropa.

En los chicos de entre 6 meses y 2 años, la SAD aconseja aplicarlo solo en zonas pequeñas, como la nariz, los hombros y las orejas. En los bebés, la principal protección sigue siendo la sombra.

Cuando el precio se vuelve un problema de salud

El protector solar no es un producto de belleza: es una herramienta de prevención frente al cáncer de piel. Pero ahí aparece una contradicción. Los médicos piden usar más cantidad y reaplicar seguido, y cuanto más caro es el producto, más tiende la gente a estirarlo: una capa fina, una reaplicación que se saltea o un mismo envase para toda la familia.

La salida no pasa por resignar protección, sino por comprar mejor: comparar farmacias y supermercados, aprovechar los descuentos, elegir envases grandes para el cuerpo y reservar los productos más caros para la cara. Y, sobre todo, no olvidar que la sombra y la ropa no cuestan nada y protegen igual.