Ocurrió a las 10.45 en una zona comercial de Lanús. Hubo heridos, locales destruidos y un operativo que incluyó la evacuación de un geriátrico

La explosión destruyó una fiambrería ubicada en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en el centro comercial de Remedios de Escalada, partido de Lanús. El estallido ocurrió a las 10.45, provocó daños en construcciones cercanas y obligó a desplegar un operativo de emergencia.

De acuerdo con la explicación preliminar de fuentes oficiales, el episodio se desencadenó cuando una máquina tunelera perforó una cañería de distribución de gas. Personal de MetroGAS realizaba trabajos de renovación de redes en Lanús cuando se produjo la rotura. La empresa confirmó que varias personas resultaron heridas.

No es la primera vez que una obra provoca un incidente de este tipo: en 2018, durante la construcción del Paseo del Bajo, rompieron un caño de gas y debieron evacuar una zona de Retiro.

Esta vez, el fuego, alimentado por el gas, movilizó a distintas dotaciones de bomberos y ambulancias. Las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad y dispusieron la evacuación de vecinos, comerciantes y un geriátrico. También convocaron a bomberos de Lanús y Avellaneda para reforzar las tareas.

Al cierre de las primeras coberturas periodísticas, todavía no se había difundido un balance oficial sobre la cantidad de personas afectadas ni se habían precisado sus identidades.

Explosión en Lanús: vecinos relataron cómo fue el estallido que destruyó un almacén

Walter, uno de los testigos, estaba cerca del lugar cuando ocurrió la detonación. Tiene una propiedad a media cuadra y conoce la zona porque también trabaja allí. Su descripción da cuenta de la dimensión de los daños: "Tengo una propiedad a media cuadra y en la esquina había un almacén. Voló todo. Agarró un edificio", relató.

El vecino comparó la fuerza del estallido con la de un proyectil: "Fue una explosión como si fuera un misil. Justo lo vi yo". En otro testimonio, también recordó el momento en que se enteró de la destrucción del comercio: "Un amigo se acercó a la esquina y el almacén voló a la mierda, no quedó nada. Estoy bien, pero esto fue una locura".

La situación lo llevó a cerrar su propio negocio y salir del lugar junto con quienes lo acompañaban. "Cerramos, apagamos las luces y nos fuimos", contó. Según su relato, antes de la detonación algunos habitantes de la zona ya habían advertido olor a gas. En estos casos, MetroGAS puede interrumpir el suministro por razones de seguridad. "Estoy bien, pero fue una desesperación. Es una locura", expresó.

Walter también mencionó las obras que se llevan adelante en distintas calles del barrio, relacionadas con la renovación de las instalaciones de gas. "Están rompiendo las calles, todas las calles, poniendo los medidores nuevos de gas", indicó.

La preocupación se extendió entre los vecinos por la suerte de quienes podían encontrarse en los comercios al momento de la explosión. Andrés, otro habitante del barrio, dijo que conoce a personas que frecuentan el local destruido y que todavía buscaban información sobre ellas.

"Todo ese local de la esquina desapareció. Había gente amiga y queremos saber qué pudo haber pasado y dónde está esa gente. No sé si pasó alguien fumando en la nube de gas que se hizo y voló todo", manifestó.

Andrés aseguró que llegó a observar a dos personas heridas mientras se desarrollaba la emergencia. "Vi a dos personas lastimadas, la gente estaba haciendo sus compras. Es un centro comercial al que vamos todos. Fue terrible. Pensamos que fue un rayo, pero no. Si no cortan el gas el fuego va a continuar", sostuvo.

Mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando en Remedios de Escalada, el perímetro permanecía restringido para facilitar las tareas de los bomberos y evitar que vecinos y comerciantes se acercaran al sector afectado.