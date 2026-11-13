Supermercados lanzan descuentos de hasta 50% y hasta 18 cuotas en electrodomésticos

Carrefour, Coto, ChangoMás y Jumbo compiten con rebajas de hasta el 50% y cuotas en televisores, heladeras, lavarropas y pequeños electrodomésticos

La competencia por las compras de fin de año empieza a trasladarse a las góndolas virtuales de los supermercados. En noviembre, las principales cadenas combinan descuentos directos, liquidaciones de productos seleccionados y financiación en cuotas sin interés para atraer a quienes buscan renovar los electrodomésticos del hogar.

La estrategia también apunta a aprovechar el movimiento comercial previo al Black Friday, que tendrá su fecha central el viernes 27 de noviembre. Así, algunas cadenas decidieron anticipar sus campañas y extender los beneficios durante buena parte del mes. La propuesta incluye desde pequeños electrodomésticos, como licuadoras, cafeteras y freidoras de aire, hasta productos de mayor valor, como heladeras, lavarropas y televisores. En estos últimos, la financiación adquiere especial importancia porque permite distribuir el gasto en varios meses.

ChangoMás: Black Friday con hasta 50% de descuento

La cadena ChangoMás lanzó una nueva edición de su Auténtico Black Friday, con promociones que se extienden hasta el 16 de noviembre en sucursales, locales MâsGo y su plataforma de comercio electrónico.La campaña contempla descuentos de hasta 50% en productos seleccionados y financiación de hasta 18 cuotas sin interés para determinados electrodomésticos. También incluye promociones 2x1, 3x2 y 4x2 en distintas categorías.

En el segmento de tecnología y equipamiento para el hogar, la propuesta abarca televisores, heladeras, lavarropas, pequeños electrodomésticos y otros artículos. La tienda online también presenta una sección especial de electro y hogar, con productos seleccionados que llegan a 12 cuotas sin interés y rebajas de hasta 30%.

Carrefour: televisores, lavarropas y heladeras con rebajas

Carrefour mantiene una sección especial de electrodomésticos con descuentos y financiación. Entre las oportunidades publicadas en su tienda online aparece un Smart TV Hisense de 43 pulgadas a $499.999, con una rebaja del 16% y seis cuotas sin interés. También se ofrece un microondas Gafa de 20 litros a $176.039, con un descuento del 18% y financiación en 12 cuotas. En lavarropas, las alternativas incluyen un Gafa de 7 kilos a $664.391, con una rebaja del 16%, y otro modelo de la misma marca, de 6,5 kilos, a $565.959, con un descuento del 14%.

A su vez, un lavarropas frontal Philco de 6 kilos se comercializa a $659.999, con una rebaja del 17%, mientras que un Drean semiautomático de 8 kilos aparece a $284.999, con un descuento del 29%.Entre las ofertas más importantes también figura un horno empotrable Electrolux de 80 litros a $719.939, con una rebaja del 41%.

En heladeras, una de las alternativas destacadas es una Hyundai No Frost Side by Side de 403 litros, que puede financiarse en 18 cuotas sin interés de aproximadamente $66.611. El desembolso total ronda los $1.198.998.

La propuesta de Carrefour combina descuentos porcentuales con financiación, aunque conviene verificar si cada producto es vendido directamente por la cadena o por un vendedor externo, ya que eso puede modificar las condiciones de entrega y posventa.

Coto: hasta 15 cuotas sin interés y descuentos del 30%

Coto también apuesta a las promociones de electrodomésticos durante noviembre. Su tienda digital mantiene diferentes alternativas de financiación, que pueden llegar a 15 o 18 cuotas sin interés en artículos seleccionados. Entre las condiciones publicadas se destacan las seis cuotas sin interés con Visa y Mastercard para electrodomésticos y una promoción de hasta 15 cuotas sin interés con esas tarjetas en productos seleccionados, vigente del 9 al 30 de noviembre. También aparecen beneficios de hasta 18 cuotas con determinadas tarjetas y bancos, entre ellos Galicia y Cabal.

En cuanto a precios, el catálogo online muestra pequeños electrodomésticos con rebajas del 30%. Una licuadora Black & Decker de 1.000 watts se ofrece a $160.300, mientras que una pava eléctrica Liliana cuesta $68.599. También se consigue una waflera Top House a $27.999, un exprimidor de la misma marca a $37.519 y una vaporera Atma a $60.899. Además la cadena cuenta además con un outlet de electrodomésticos, donde pueden encontrarse oportunidades adicionales sujetas al stock disponible.

Jumbo: financiación y promociones bancarias

Jumbo también participa de la competencia por las compras de electrodomésticos. Su catálogo online incluye televisores, heladeras, lavarropas, pequeños electrodomésticos y productos para el hogar.

Uno de los atractivos de la cadena es la posibilidad de acceder a beneficios adicionales mediante CencoPay y tarjetas bancarias. Entre las promociones relevadas para noviembre figura una campaña de 24 cuotas sin interés con CencoPay en electrodomésticos seleccionados, los jueves del mes. El beneficio tiene exclusiones, entre ellas pequeños electrodomésticos y productos de calefacción, por lo que resulta importante revisar las condiciones particulares antes de concretar la operación.

Qué tener en cuenta antes de comprar

La cantidad de cuotas no siempre determina cuál es la mejor oportunidad. Para evaluar una compra conviene comparar el precio final del producto, la rebaja respecto del valor anterior y el costo de financiación. También es importante revisar si el descuento se aplica sobre el precio regular, si es acumulable con beneficios bancarios y si existen límites de reintegro.

Otro aspecto es la disponibilidad: algunos productos se comercializan exclusivamente por internet y pueden ser entregados por vendedores externos, aunque aparezcan dentro del sitio del supermercado. En el caso de los electrodomésticos de mayor valor, como heladeras, lavarropas y televisores, una financiación extensa puede resultar atractiva si realmente es sin interés y el precio de contado no está inflado.

La proximidad del Black Friday agrega otro incentivo para comparar. Las cadenas ya comenzaron a anticipar sus campañas, por lo que no necesariamente habrá que esperar hasta fin de mes para encontrar oportunidades.