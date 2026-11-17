Un complejo turístico de Futaleufú busca voluntarios por al menos un mes y ofrece alojamiento, comida y pasajes desde Puerto Montt y tareas del lugar

Un complejo turístico de Futaleufú abrió una convocatoria de voluntariado en la Patagonia chilena para personas interesadas en pasar al menos un mes en la región. La propuesta incluye alojamiento, alimentación y traslado desde Puerto Montt a cambio de colaborar con distintas tareas del establecimiento.

El establecimiento Pumallen busca sumar voluntarios a su equipo para participar en el funcionamiento cotidiano del alojamiento. La búsqueda está dirigida a personas responsables, colaboradoras y con interés por el turismo, la naturaleza y las actividades al aire libre.

Una modalidad similar se puede encontrar en otras propuestas turísticas, como la de un de un voluntariado en Puerto Iguazú.

Qué tareas deberán realizar los voluntarios en la Patagonia

Quienes se incorporen al equipo de Pumallen tendrán que colaborar en distintas actividades vinculadas con el mantenimiento del complejo turístico y la atención de quienes se alojan allí.

Pumallen busca voluntarios para colaborar en las tareas cotidianas de su alojamiento en la Patagonia

Entre las tareas mencionadas en la convocatoria aparecen:

Jardinería y cuidado de las áreas verdes.

Mantenimiento general del establecimiento.

Preparación y calentamiento de tinajas.

Atención de huéspedes y público.

Recepción y orientación de turistas.

Colaboración en otras actividades y tareas del alojamiento.

El establecimiento busca personas con buena predisposición para trabajar en equipo y colaborar en diferentes áreas. También considera ideal que los postulantes tengan conocimientos de inglés, aunque no lo presenta como una condición excluyente.

Qué ofrecen a cambio de colaborar en el alojamiento

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que el complejo cubre algunos de los gastos que implica permanecer en la zona durante la experiencia.

Los beneficios detallados en la publicación son:

Alojamiento durante la estadía.

Alimentación.

Pasajes desde Puerto Montt hasta Futaleufú.

Además, el complejo propone integrar a los voluntarios a un equipo familiar y compartir el día a día con viajeros de diferentes lugares del mundo.

La convocatoria no informa el pago de un salario ni detalla otros gastos que podrían quedar a cargo de los participantes. Por eso, se trata de una propuesta de voluntariado con beneficios en especie, no de un empleo remunerado.

El intercambio de trabajo por alojamiento también existe en otros destinos turísticos y permite a los viajeros reducir los gastos de hospedaje durante una estadía. Hay distintos sitios para viajar por el mundo intercambiando trabajo por hospedaje, que conectan a quienes buscan conocer nuevos lugares con establecimientos que necesitan colaboradores.

Dónde queda Futaleufú y qué actividades se pueden realizar

Futaleufú se encuentra en la provincia de Palena, en la Región de Los Lagos, al norte de la Patagonia chilena y cerca de la frontera con Argentina. La localidad es reconocida por sus paisajes de montaña, bosques, lagos y ríos, y se promociona como uno de los principales destinos de turismo aventura de la región.

Uno de sus principales atractivos es el río Futaleufú, conocido internacionalmente por sus rápidos y las condiciones que ofrece para practicar rafting y kayak. También hay alternativas para realizar trekking, cabalgatas, pesca con mosca, canopy y canyoning.

Entre los lugares de interés de la zona se encuentran el lago Espolón, la laguna Espejo y distintos sectores rurales que permiten recorrer los paisajes naturales de la comuna. Estas actividades forman parte de la oferta turística que difunde la Municipalidad de Futaleufú.

Cómo llegar a Futaleufú desde Puerto Montt

La convocatoria contempla el traslado desde Puerto Montt hasta Futaleufú, aunque no especifica en qué medio de transporte se realiza el viaje ni las condiciones del servicio.

De acuerdo con la información turística municipal, una de las alternativas es viajar en un servicio de bus bimodal desde Puerto Montt hasta Chaitén, que combina tramos terrestres y marítimos, y continuar desde allí hacia Futaleufú. También existen conexiones aéreas hasta la zona, con traslados posteriores por carretera.

Además, hay alternativas que combinan vuelos y transporte terrestre. Desde Puerto Montt se puede volar hasta Santa Bárbara y continuar en minibús hasta Chaitén, para luego conectar con otro servicio hacia Futaleufú. Según la información municipal, el último bus desde Chaitén hacia Futaleufú sale a las 16:30, por lo que conviene coordinar los horarios antes de emprender el viaje.

El recorrido requiere organizar las conexiones, por lo que es importante consultar con el establecimiento qué trayecto cubren exactamente los pasajes ofrecidos.

Cómo postularse para ser voluntario en la Patagonia chilena

La búsqueda fue difundida por el complejo Pumallen a través de su cuenta de Instagram, @futaleufupumallen. Las personas interesadas pueden comunicarse por ese medio para conocer los pasos de inscripción, las fechas disponibles y las condiciones de la estadía.

El establecimiento figura en el directorio de alojamientos de la Municipalidad de Futaleufú, que informa como dirección Piloto Carmona 671 y publica el teléfono +56 65 2721391 y el correo futaleufupumallen@gmail.com.

La publicación no precisa cuántas vacantes hay, cuándo comenzarían las actividades ni hasta qué fecha se reciben solicitudes. Esos detalles deberán confirmarse directamente con el complejo.