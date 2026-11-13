Restaurantes a puertas cerradas: qué ofrecen, cuánto cuestan y los elegidos por Michelin

El formato gana adeptos entre quienes buscan propuestas gastronómicas diferentes, atención personalizada y precios para todos los gustos

La propuesta vende misterio, cercanía al chef y una vivencia multisensorial, transformando la salida en un evento único.

Estos varían desde supper clubs y cenas privadas hasta alta cocina distinguida por Michelin, con precios muy diversos.

Salir a comer ya no siempre significa elegir un restaurante con vidriera a la calle, consultar una carta y sentarse en una mesa convencional. En Buenos Aires crece una modalidad que propone algo diferente: restaurantes a puertas cerradas, espacios ocultos, casas particulares y experiencias gastronómicas en las que el menú, el chef y el ambiente son parte de una misma propuesta. En tal sentido, conviene repasar algunos de los más conocidos y que ofrecen los restaurantes distinguidos por Michelin.

El atractivo está en el misterio, pero también en la posibilidad de acceder a una experiencia más personalizada. Algunos funcionan en viviendas particulares y reciben grupos reducidos; otros tienen una ubicación conocida, pero mantienen códigos de acceso propios de un club privado, con reservas anticipadas, pocos cubiertos y menúes que no siempre se conocen de antemano.

La modalidad tiene diferentes variantes. Están los clásicos supper clubs, en los que se comparte una mesa con desconocidos; las cenas privadas organizadas por chefs; los restaurantes boutique con cocina a la vista y las propuestas de degustación que convierten la cena en un recorrido de varios pasos.

Los restaurantes a puertas cerradas más conocidos: qué ofrecen y cuánto cuesta comer

Entre las propuestas que permiten conocer esta modalidad aparecen alternativas con presupuestos muy diferentes. Algunas apuntan a una cena íntima y accesible, mientras que otras compiten con la alta cocina internacional.

A Fuego Fuerte: $227.000 por persona. Es una de las experiencias más sofisticadas. El chef Julio Lunghi propone un menú degustación de 17 pasos denominado "Del campo al fuego", que cambia según la estación y trabaja con productos argentinos, vegetales, flores, quesos y distintas técnicas de cocción. El maridaje de vinos cuesta otros $157.000. Así, la experiencia completa asciende a $384.000 por persona.

4ta Pared: desde $75.000 por persona. En Villa Devoto, propone una experiencia de cocina de autor con reserva previa y un menú que cambia semanalmente. El recorrido Esencial tiene cuatro pasos y cuesta $75.000. La versión Ampliada suma tres platos y alcanza los $120.000. Incluye agua y café Nespresso.

Treintasillas: entre $60.000 y $70.000 por persona. Es uno de los exponentes del formato tradicional de restaurante escondido. Funciona en Colegiales, con reserva anticipada, pcos cubiertos y menú de cuatro pasos que se renueva periódicamente. La propuesta se apoya en una mesa íntima, cocina de autor y una experiencia distendida.

Casa Paoletti: entre $50.000 y $70.000 por persona. Es uno de los casos más representativos de esta modalidad. Funciona en una antigua casa de la calle Chile 1955, en Balvanera, sin cartel ni vidriera comercial. Abre solamente algunas noches por semana y tiene capacidad para unos 35 comensales, que ingresan exclusivamente con reserva previa.

Al frente está Ariel Paoletti, cocinero con trayectoria internacional que trabajó en Barcelona y Nueva York y junto a referentes como Francis Mallmann. Su propuesta recupera las recetas de su madre y su abuela Fortunata, originarias de Calabria, en el sur de Italia.

En este caso, la cena comienza con un antipasto que puede reunir entre nueve y catorce preparaciones, después llega una pasta fresca elaborada en el día, seguida por un plato principal y el cierre incluye postres tradicionales como tiramisú, panna cotta o sfogliatella. Lo que lo diferencia es la posibilidad de sentarse a una mesa italiana, probar recetas familiares y compartir una cena extensa en un ambiente que reproduce la intimidad de una casa.

Casa SaltShaker: u$s90 por persona. En Barrio Norte, ofrece una cena semanal de cinco pasos, con vinos argentinos seleccionados para acompañar cada plato, cóctel de bienvenida y agua mineral. La mesa es compartida, por lo que el encuentro con otros comensales forma parte de la experiencia. El precio equivale aproximadamente a $135.000-$140.000, según el tipo de cambio utilizado.

Il Salumiere: entre $40.000 y $45.000 por persona. En Florida, organiza cenas temáticas dedicadas a distintas regiones de Italia. Una de sus experiencias estuvo dedicada al Piemonte, con antipasto de verduras, agnolotti del plin, brasato al Barolo con polenta y postre típico. El precio publicado para esa edición incluía vino, agua o gaseosas, postre y café.

Cuando la cocina se convierte en espectáculo

Otro segmento que crece es el de las barras gastronómicas y los restaurantes donde el cliente observa cómo se prepara cada plato. La propuesta elimina parte de la distancia entre cocina y salón y convierte al chef en protagonista de la noche. Bajo esta modalidad, uno de los casos más particulares es Trescha, en Villa Crespo, del chef Tomás Treschanski. Aunque no es un restaurante a puertas cerradas en el sentido estricto, comparte varios de sus atributos: capacidad reducida, atención personalizada y un menú degustación que convierte la cena en un recorrido gastronómico.

Su propuesta tiene dos alternativas: nueve pasos por unos $230.000 y 16 pasos por alrededor de $320.000. Los maridajes pueden sumar entre $175.000 y $350.000 por persona.

También está Frenessí Argentina, en Puerto Madero, que lleva el concepto de experiencia inmersiva a otro nivel. Combina gastronomía de varios pasos con recursos audiovisuales y tecnología envolvente, para que la cena se desarrolle como un espectáculo multisensorial y en el caso de Crizia, la experiencia está centrada en pescados, mariscos y ostras. Su menú puede costar entre $180.000 y $260.000 por persona, según la propuesta elegida.

Los restaurantes con estrellas Michelin: cuánto cuesta la alta cocina argentina

No todos los restaurantes con estrellas Michelin funcionan a puertas cerradas, pero sin embargo, varios comparten el formato de menú degustación, cupos limitados y una experiencia que se aleja de la gastronomía tradicional. En tal sentido, la Guía Michelin 2026 distinguió a 14 restaurantes argentinos con estrellas: Aramburu conservó sus dos estrellas y otros 13 establecimientos recibieron una.

Aramburu: alrededor de $360.000 por persona. Es el máximo exponente de la alta cocina argentina en la guía. Ubicado en Recoleta, ofrece un menú degustación de alrededor de 18 pasos, con preparaciones que cambian según la temporada.

Don Julio: desde $150.000 por persona. En Palermo, tiene una propuesta diferente: es una parrilla tradicional que consiguió trasladar la identidad del asado argentino a la alta gastronomía internacional. No trabaja exclusivamente con menú degustación.

Trescha: entre $230.000 y $320.000. Combina técnicas internacionales con productos locales y una experiencia de pocos cubiertos. Los maridajes se pagan aparte.

Crizia: entre $180.000 y $260.000. Se especializa en productos del mar, especialmente ostras, pescados y mariscos.

Han: alrededor de $200.000. Es una de las propuestas de cocina coreana contemporánea reconocidas por Michelin, con un menú degustación que busca combinar técnicas y sabores tradicionales con una mirada actual.

Un negocio que vende algo más que comida

El fenómeno de los restaurantes a puertas cerradas refleja un cambio en la manera de consumir gastronomía. La salida ya no se limita a elegir un plato, sino que incorpora otros componentes: conocer al chef, descubrir ingredientes, participar de una degustación y compartir una mesa con otros aficionados a la cocina.

La exclusividad también tiene un componente comercial. Al trabajar con pocos cubiertos y turnos definidos, estos establecimientos pueden organizar mejor las compras, reducir desperdicios y ofrecer un servicio más personalizado.

En cuanto a los precios, estos muestran que el segmento no es homogéneo. Hay experiencias temáticas desde $40.000 o $60.000 por persona, propuestas de autor entre $75.000 y $150.000 y recorridos de alta cocina que superan los $300.000, especialmente cuando se agregan vinos y maridajes.

La tendencia abre así un espacio entre el restaurante tradicional y la alta gastronomía internacional: lugares donde la reserva, el misterio de la ubicación y la cercanía con quien cocina forman parte del producto que se vende.