Entre el viaje, el buzo y la fiesta, egresar de la primaria o el secundario puede costar millones. Cómo se organizan las familias

En muchas casas, las cuentas del egreso empiezan antes de lo esperado. En una familia con una hija de 10 años que terminará la primaria en 2027, el viaje, el buzo y la fiesta ya forman parte del presupuesto.

"Más que no tenerlo previsto, los montos en sí siempre son más altos de lo que uno piensa", resumen las familias. Solo el viaje a Córdoba, calculan, rondará los $2.000.000.

No es una excepción. Terminar la primaria o el secundario dejó de ser solo un logro escolar para convertirse en un desafío para el bolsillo. Entre el viaje, la ropa y la fiesta, egresar en 2027 puede costarle a una familia entre $2 millones y más de $3 millones por chico, según el nivel y el destino.

Y varios de esos gastos se definen ahora. Entre noviembre y diciembre, los cursos que egresan el año que viene eligen agencia de viaje, encargan la ropa y empiezan a pagar las primeras cuotas.

Cuánto cuesta el viaje de egresados en 2027

El viaje es, por lejos, el gasto más fuerte. En la primaria, Córdoba sigue entre los destinos más elegidos. "Este año estuvo en el orden de $1.500.000, estimo que el año que viene debería estar cerca de $2.000.000", cuentan en la misma familia.

En el secundario, Bariloche sigue siendo el clásico. Según Adrián Manzotti, presidente de la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de Buenos Aires (Aviabue), un viaje a Bariloche contratado hoy cuesta entre $2.500.000 y $3.000.000, según el plazo de pago. Brasil, con destinos como Camboriú o Florianópolis, aparece como alternativa.

Las agencias suelen financiar el viaje en cuotas desde que se contrata, y tiene que estar pagado por completo antes de la salida.

¿Cuánto cuesta el buzo de egresados?

La ropa es el primer gasto que llega, porque se encarga a fin de año para recibirla en enero o febrero. En el caso de esta familia, el buzo y la remera costaron unos $200.000.

Los precios varían según cuántas prendas incluya el conjunto y cuánto se personalice. En tiendas mayoristas de Avellaneda, un buzo estampado se consigue desde $65.000 por unidad, con un pedido mínimo de 15 prendas. Los bordados, los nombres en la espalda y las telas más gruesas son los detalles que más encarecen cada prenda.

A eso se suma la fiesta de egresados, que en muchos cursos todavía no se discutió, y en el secundario la cena, el vestido o el traje, que pueden sumar varios cientos de miles de pesos más por alumno.

Buffet, rifas y fondos comunes: cómo se organizan las familias

Para afrontar los gastos, muchos cursos se organizan con tiempo. En algunos colegios, la escuela cede un espacio para que las familias armen un buffet durante el año y en los actos escolares, como la muestra de fin de año. Lo recaudado va al fondo común del viaje.

Aun así, el esfuerzo se siente en casa. Consultados sobre si tuvieron que resignar algo para pagar el egreso, la respuesta es directa: "Sí, achicar gastos en otras cosas".

La presión viene más de los padres que de los chicos

Uno de los datos más reveladores tiene que ver con de dónde viene la presión para gastar. "Hay una presión que muchas veces viene más de otros padres que de los mismos chicos", cuentan.

También aparece la otra cara: las familias que no pueden sumarse. En ese curso no pasó con el viaje, pero sí con los campamentos anuales. "Se habló de ofrecer ayuda o pedir algún tipo de liberados, pero esas familias prefirieron no asistir".

Ese silencio dice mucho. En un curso, nadie quiere ser el que no puede pagar, y muchas veces la vergüenza pesa más que la falta de plata. Por eso, cuando las cifras se disparan, el problema deja de ser individual y pasa a ser del grupo: lo que para algunas familias es un esfuerzo razonable, para otras puede significar quedar afuera.

Con los años, el egreso se convirtió además en una pequeña industria, con agencias, talleres de buzos, salones y DJ que compiten por un público que se renueva cada año. En ese contexto, las decisiones que se toman en el grupo de padres, sobre qué contratar, cuánto gastar y qué es imprescindible, terminan siendo tan importantes como el precio de cada servicio.

Qué conviene revisar antes de contratar

Con montos de este tamaño, vale la pena tomar algunos cuidados antes de firmar con una agencia. El primero es verificar que la agencia esté inscripta en el Registro de Agentes de Viajes y tenga el certificado de autorización para turismo estudiantil, que exige la ley para vender este tipo de viajes. También conviene leer el contrato: qué incluye la tarifa, qué pasa si un alumno no puede viajar y cómo se actualizan las cuotas.

Con la ropa pasa algo parecido: conviene pedir el presupuesto por escrito, con la fecha de entrega y el precio final de cada prenda.

El consejo para quienes recién empiezan es simple: "Que tenga mucha paciencia y que trate de pelear precios. O hablar internamente con los otros padres para organizarse en forma conjunta".

Egresar dejó de ser un gasto menor

El egreso es mucho más que una fiesta. Para los chicos es un rito de pasaje, la despedida de un grupo con el que compartieron años y, muchas veces, el primer viaje sin sus padres. Por eso, aun con el bolsillo ajustado, la mayoría de las familias hace el esfuerzo para que sus hijos no se queden afuera.

Pero el problema no es solo el precio. Cuando la presión viene de los propios adultos y algunas familias prefieren no participar antes que pedir ayuda, el egreso deja de ser una celebración compartida. Organizarse con tiempo, comparar presupuestos y acordar en grupo qué es imprescindible son hoy las mejores herramientas para que la despedida siga siendo de todos.