EE.UU. autorizó el despegue de todos los vuelos, tras horas de suspensión e incertidumbre

La Administración Federal de Aviación paralizó durante más de cinco horas todos los aeropuertos del país por un problema de comunicaciones

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantó este viernes por la noche la prohibición de despegues que había impuesto en los aeropuertos de todo el país, luego de que un problema en las comunicaciones del sistema de control del tráfico aéreo obligara a suspender las salidas durante varias horas.

El organismo confirmó que los aviones ya cuentan con autorización para reanudar sus operaciones. Sin embargo, el regreso a la normalidad no será inmediato: las demoras y cancelaciones acumuladas durante la interrupción podrían afectar el funcionamiento de los aeropuertos durante las próximas horas.

La restricción para despegar duró casi seis horas y alcanzó a todas las aeronaves que permanecían en tierra, que no tuvieron permitido despegar.

La decisión se tomó después de que la FAA suspendiera inicialmente las operaciones aéreas en Chicago por inconvenientes en las comunicaciones del control del tráfico. En ese momento, el organismo había indicado que "todos los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso".

Según un mensaje publicado en redes, la FAA señaló: "Ha habido una interrupción temporal en las telecomunicaciones. Por abundancia de precaución, todos los vuelos han sido suspendidos. Cada vuelo ha sido contabilizado y los vuelos internacionales serán manejados caso por caso".

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó posteriormente que la medida se extendía a todo el territorio nacional.

"La FAA ha ordenado una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información", informó Duffy en la red social X.

La imagen de los aeropuertos cercanos a Nueva York, con aviones sin despegar

En Estados Unidos se operan alrededor de 44.000 vuelos diarios que trasladan a unos tres millones de pasajeros.

La segunda interrupción de esta escala desde el 11S

Se trató de la segunda interrupción a escala nacional de todos los despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a la FAA a suspender los despegues de vuelos domésticos durante menos de dos horas.

Ante la imposibilidad de garantizar que la información estuviera disponible y actualizada, la FAA decidió pausar todos los despegues nacionales a las 7.15 de la mañana, hora del Este, para comprobar la integridad de los datos.

La suspensión se levantó a las 9.07, cuando la agencia comenzó a normalizar las operaciones. En total, el freno duró menos de dos horas y provocó demoras y cancelaciones en distintos aeropuertos del país.

Días después, la FAA informó que una revisión preliminar había detectado que personal de una empresa contratista había eliminado archivos de manera involuntaria mientras trabajaba para corregir problemas de sincronización entre la base de datos principal y una de respaldo. La agencia también señaló que no había encontrado indicios de un ciberataque ni de una acción maliciosa.

El aeropuerto de Miami, también con muchos aviones sin despegar

El sistema de comunicaciones de la FAA, bajo presión

El episodio volvió a poner en primer plano las dificultades de infraestructura que enfrenta el sistema de control aéreo estadounidense. El año pasado, el Congreso aprobó una partida de u$s12.500 millones destinada a modernizar las comunicaciones de la FAA, consideradas obsoletas.

Este viernes, tanto el organismo como la Casa Blanca solicitaron al Congreso otros u$s30.100 millones para avanzar con la solución de distintos problemas tecnológicos y operativos.

Mientras los técnicos investigan el origen de la falla, la suspensión de los despegues mantiene en alerta a las aerolíneas y a los pasajeros que tenían previsto viajar desde distintos puntos de Estados Unidos.

La explicación del secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos

Luego de conocerse la noticia, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, brindó una breve conferencia de prensa en la que dijo que no hay motivos para sospechar en una amenaza a la seguridad nacional.

"No tenemos indicios ni motivos para creer que, por el momento, esto haya sido una amenaza para Estados Unidos", declaró Mullin a la prensa en la Casa Blanca, reiterando más tarde que "hasta ahora no hay indicios de que se tratara de un ataque malintencionado contra nosotros".

"Se trató de una interrupción de las telecomunicaciones", afirmó.

Además, por el momento dijo que no hay plazos para restablecer los vuelos: "No hemos discutido ningún plazo. Va a llevar tiempo. Así que esto no se va a resolver ni solucionar en cuestión de una hora".

Indicó que se tenía constancia de todos los vuelos y que la situación de los que se encontraban en el aire se estaba gestionando "caso por caso".

Además, señaló que funcionarios pusieron al tanto al presidente Donald Trump sobre la orden de la FAA de mantener en tierra todos los vuelos, y que el mandatario habló por teléfono con el secretario de Transporte, Sean Duffy.

"Estuvo hablando por teléfono hace poco con el presidente y con varios de nosotros. Y están haciendo un trabajo fenomenal en medio de esta crisis", dijo Mullin.

Mullin dijo que Trump "tomó las riendas del asunto de inmediato" y facilitó recursos y canales de comunicación para garantizar que se gestionara la situación.

Mullin, declaró que la interrupción masiva y global de Microsoft ocurrida el jueves y el problema de comunicaciones que provocó la orden de la FAA de mantener los vuelos en tierra a nivel nacional este viernes no están relacionados.

"No veo ninguna razón para vincular ambos sucesos", dijo Mullin a los periodistas en la Casa Blanca el viernes por la tarde. "Son problemas distintos".