La Administración Federal de Aviación tomó la decisión tras un problema de comunicaciones que "afecta a todos los centros de control"

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó este viernes detener los despegues en todos los aeropuertos del país por una "situación extraordinaria y motivos de seguridad", luego de detectar graves problemas en las comunicaciones de los centros de control del tráfico aéreo.

La restricción alcanza a todas las aeronaves que permanecen en tierra, que no podrán despegar hasta nuevo aviso. En cambio, los aviones que ya se encuentran en vuelo están autorizados a completar sus trayectos y aterrizar.

La decisión se tomó después de que la FAA suspendiera inicialmente las operaciones aéreas en Chicago por inconvenientes en las comunicaciones del control del tráfico. En ese momento, el organismo había indicado que "todos los vuelos de salida deben permanecer en tierra hasta nuevo aviso".

Según un mensaje publicado en redes, la FAA señaló: "Ha habido una interrupción temporal en las telecomunicaciones. Por abundancia de precaución, todos los vuelos han sido suspendidos. Cada vuelo ha sido contabilizado y los vuelos internacionales serán manejados caso por caso".

El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó posteriormente que la medida se extendía a todo el territorio nacional.

"La FAA ha ordenado una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información", informó Duffy en la red social X.

La imagen de los aeropuertos cercanos a Nueva York, con aviones sin despegar

En Estados Unidos se operan alrededor de 44.000 vuelos diarios que trasladan a unos tres millones de pasajeros.

Qué pasa con los vuelos internacionales

La FAA indicó que los vuelos internacionales serán evaluados y gestionados caso por caso. Por el momento, el organismo no había respondido a los pedidos de comentarios sobre el alcance del inconveniente ni sobre cuánto tiempo podría extenderse la suspensión.

Se trata de la segunda interrupción a escala nacional de todos los despegues en Estados Unidos desde los atentados del 11 de septiembre de 2001.

El antecedente más reciente ocurrió en enero de 2023, cuando una falla en el sistema de avisos a los pilotos obligó a la FAA a suspender los despegues de vuelos domésticos durante menos de dos horas.

El aeropuerto de Miami, también con muchos aviones sin despegar

El sistema de comunicaciones de la FAA, bajo presión

El episodio vuelve a poner en primer plano las dificultades de infraestructura que enfrenta el sistema de control aéreo estadounidense. El año pasado, el Congreso aprobó una partida de u$s12.500 millones destinada a modernizar las comunicaciones de la FAA, consideradas obsoletas.

Este viernes, tanto el organismo como la Casa Blanca solicitaron al Congreso otros u$s30.100 millones para avanzar con la solución de distintos problemas tecnológicos y operativos.

Mientras los técnicos investigan el origen de la falla, la suspensión de los despegues mantiene en alerta a las aerolíneas y a los pasajeros que tenían previsto viajar desde distintos puntos de Estados Unidos.

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