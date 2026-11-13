Jan De Nul, adjudicada para el mantenimiento y profundización del puerto de Bahía Blanca

Se trata de una obra estratégica para fortalecer la capacidad operativa y exportadora del puerto. Los detalles del anuncio, en esta nota

Jan De Nul fue adjudicada por el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca para ejecutar las obras de dragado y profundización del sistema de navegación del complejo portuario, uno de los principales polos logísticos, industriales y energéticos de la Argentina.

La adjudicación, correspondiente a la Licitación Pública N.º 06-CGPBB/2026, se concretó en el marco de un proceso internacional en el que también participaron las compañías Boskalis, de Países Bajos, y Dredging International, de Bélgica, cuyas propuestas fueron desestimadas durante el proceso de evaluación.

Jan De Nul se hará cargo del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca.

El contrato contempla un período de 15 años para las tareas de mantenimiento sobre el acceso hacia la Base Naval Puerto Belgrano y los sectores de atraque, antepuertos y zonas de maniobra de Ingeniero White, Puerto Galván y Puerto Rosales, así como sus respectivos accesos, a la vez que define un plazo de 12 meses para ejecutar la profundización del canal principal.

Estas tareas permitirán avanzar hacia un calado operativo de 50 pies, ampliando las condiciones de navegación para buques de mayor porte y capacidad de carga. Para las mismas, se utilizará la draga Galileo Galilei, una moderna embarcación de succión por arrastre de la flota de Jan De Nul, construida en 2020 y equipada con tecnología especializada para la ejecución de obras de dragado de gran escala. Con 166 metros de eslora y una capacidad de almacenamiento de 18.000 metros cúbicos de material dragado, cuenta con un sistema de doble tolva que permite optimizar la distribución de la carga y mejorar la eficiencia operativa.

Las mejoras en las condiciones de navegación contribuirán a fortalecer la competitividad de otras actividades productivas que operan a través del complejo portuario, entre ellas la agroindustria y las cargas industriales.

El contrato con Jan De Nul contempla un período de 15 años.

"Esta adjudicación representa una nueva oportunidad para poner nuestra experiencia y capacidad técnica al servicio de una infraestructura clave para el desarrollo de la Argentina. El crecimiento de la actividad energética y exportadora plantea nuevos desafíos, y estamos preparados para acompañarlos con soluciones eficientes, seguras y sostenibles", señaló Win Bosteels, apoderado de Jan De Nul.

Acerca de Jan De Nul

Jan De Nul transforma el agua, la tierra y la energía en todo el mundo, abordando algunos de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Desde el aumento del nivel del mar hasta la transición energética, desde la contaminación del suelo hasta la construcción sostenible: diseñamos soluciones que garantizan el futuro de nuestro mundo, conocidas por su complejidad y sus altos riesgos. Nuestro equipo de profesionales con iniciativa se centra en cuatro áreas de especialización: Energía Offshore, Soluciones de Dragado, Proyectos de Construcción y Reurbanización del Planeta. Juntos, trabajamos por un objetivo común: mejorar la calidad de vida global para las generaciones futuras.

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