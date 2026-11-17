En una óptica porteña, las ventas caen en general y crecen las marcas nacionales. La advertencia del Colegio de Ópticos de la Provincia

Con la llegada del calor, los anteojos de sol vuelven a las vidrieras, pero esta temporada llegan con un cliente más cauteloso. En Óptica Kristall, de Villa Crespo, un par sin marca con filtro UV arranca en $69.000, mientras que un Ray-Ban original va de $200.000 a $500.000. En el medio quedan las marcas nacionales como Vulk y Rusty, que rondan los $120.000.

La diferencia de precio se nota en el mostrador. En el local, las ventas cayeron alrededor de un 20% en comparación con el año pasado. Según explicaron en la óptica, la gente busca opciones más económicas, tanto en anteojos de sol como en recetados.

El ajuste también aparece en los anteojos con aumento. Quienes tienen una receta nueva muchas veces reutilizan su propio armazón, aunque esté muy usado, en lugar de comprar uno nuevo. Y tanto en armazones como en cristales priorizan las marcas nacionales, que son más económicas que las internacionales.

La vidriera refleja ese cambio, con modelos sin marca a precios más bajos, promociones y descuentos con obras sociales, mientras las marcas internacionales aparecen con carteles de "últimas unidades". A eso se suma un competidor que no figura en ninguna estadística, la venta informal en la calle, en ferias y por redes sociales, con anteojos a una fracción del precio pero sin garantía de que protejan la vista.

Cuánto cuestan los anteojos de sol en 2026

En la vidriera de Kristall, los precios se ordenan en cuatro escalones bien definidos:

Sin marca con filtro UV: desde $69.000

Polarizados con filtro UV: $89.000

Marcas nacionales (Vulk, Rusty): alrededor de $120.000

Ray-Ban originales: de $200.000 a $500.000

El mismo local también tiene promociones para anteojos recetados, como armazón con cristales con filtro de luz azul y antirreflejo por $89.000. Con lo que cuesta un Ray-Ban de $300.000 se pueden comprar más de cuatro pares sin marca con filtro UV.

En la comparación, la marca es lo que más pesa en el precio final. Un Ray-Ban puede costar entre tres y siete veces más que un modelo sin marca que también tiene filtro UV. La diferencia está en el diseño, los materiales del armazón, la garantía y el valor de la marca, no necesariamente en la protección de los ojos.

¿Qué tiene que tener un anteojo de sol para proteger la vista?

Lo central no es el color del cristal ni la marca, sino el filtro contra la radiación ultravioleta. Un cristal oscuro sin filtro UV puede ser peor que no usar anteojos. La razón es simple, ya que al oscurecer la visión la pupila se dilata y deja pasar más radiación al interior del ojo.

Así lo advirtió este año el Colegio de Ópticos de la Provincia de Buenos Aires, que alertó por la venta de "plásticos oscuros pintados" sin filtros selectivos en clubes, sociedades de fomento y casas particulares. Según la entidad, el riesgo para la salud visual es mayor en verano, cuando la exposición al sol es más intensa.

Al momento de comprar, lo primero es pedir que el anteojo indique protección UV400 o 100% UV y elegir ópticas habilitadas, que deben contar con un profesional a cargo. También conviene recordar que el polarizado reduce los reflejos y mejora el confort, pero no reemplaza al filtro UV, y desconfiar de los precios muy por debajo del mercado en la vía pública.

¿Dónde se pueden vender anteojos de sol?

En la Argentina, la venta de anteojos corresponde a las ópticas habilitadas. En Mendoza, el Consejo Deontológico de los farmacéuticos recordó esta semana que una ley provincial vigente desde hace años prohíbe que las farmacias vendan anteojos de sol y lentes descartables. Beatriz Cucchi, presidenta del Colegio Farmacéutico de Mendoza, sostuvo que "la comercialización de anteojos es una incumbencia exclusiva de las ópticas habilitadas".

La misma dirigente señaló que en las farmacias hay auditorías y decomisos cuando se detectan incumplimientos, pero cuestionó que en la vía pública y en las ferias nadie controle la venta informal. Esa es justamente la competencia que más preocupa a las ópticas, que deben estar habilitadas, contar con un profesional matriculado y cumplir con obligaciones fiscales y laborales, mientras que el vendedor callejero no tiene ninguno de esos costos.

Cuál conviene comprar este verano

La elección depende del uso y del presupuesto. Para quien busca protección sin gastar de más, un modelo sin marca con filtro UV comprado en una óptica cumple la función principal. Si se maneja, se va a la playa o se practica deporte al aire libre, el polarizado suma comodidad porque reduce el encandilamiento.

Las marcas nacionales aparecen como un punto intermedio para quien quiere un diseño reconocible sin llegar a los precios de las importadas. Las internacionales, en cambio, quedan para quienes priorizan el estilo, la durabilidad o la garantía de una firma conocida. Antes de comprar, vale la pena preguntar en la óptica si el descuento de la obra social también alcanza a los anteojos de sol. Además, un anteojo bien cuidado, guardado en su estuche y limpio con un paño adecuado, puede durar varias temporadas, lo que reduce el costo por uso.

Desde una mirada periodística, la brecha de precios deja una advertencia. Cuando el bolsillo aprieta, el anteojo de sol es una de las primeras compras que se posterga o se resuelve con lo más barato. El riesgo es que el ahorro termine en un producto que solo oscurece y no protege, justo en los meses de mayor radiación.

Ante cualquier molestia en los ojos después de la exposición al sol, como ardor, enrojecimiento o visión borrosa, lo recomendable es consultar a un oftalmólogo.