Aumento del 30 y 100% cuánto cuesta ahora sacar el pasaporte y renovar el DNI

El Gobierno confirmó por Boletín Oficial la suba en los costos para los trámites de documentos, con importantes subas en los costos

El Gobierno nacional oficializó mediante su publicación en el Boletín Oficial una profunda actualización en el cuadro tarifario del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), que entrará en plena vigencia a partir del próximo 21 de noviembre. La medida establece incrementos de entre el 30% y el 100% según el tipo de trámite, llevando el costo del DNI regular a $20.000 y el del pasaporte ordinario a $130.000.

Más allá de los nuevos valores nominales, la normativa introduce una modificación estructural en el sistema de cálculo: a partir de ahora, los aranceles dejan de expresarse directamente en pesos fijos para pasar a medirse en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), fijando el valor inicial de cada unidad en $1.000.

Según detallaron desde el Ejecutivo, el valor de la UAD se ajustará de manera automática cada seis meses tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, con el objetivo de garantizar la sustentabilidad financiera del organismo y acompañar la modernización tecnológica del nuevo DNI electrónico.

Nuevos precios para tramitar o renovar el DNI

El esquema dispuesto por la Resolución 151/2026 mantiene la gratuidad para los recién nacidos (de 0 a 6 meses de edad) y conserva las exenciones vigentes por razones socioeconómicas, pero eleva los costos para el resto de las emisiones y actualizaciones:

DNI regular (primer ejemplar, actualización de 5/8 y 14 años, cambio de domicilio o rectificación): 20 UAD ($20.000).

DNI Exprés: 52 UAD ($52.000).

DNI 24 hs (retiro en oficina de origen al día siguiente hábil): 82 UAD ($82.000).

DNI al instante (disponible únicamente en centros habilitados): 114 UAD ($114.000).

DNI para ciudadanos extranjeros (primera identificación, actualización o cambio de categoría): 40 UAD ($40.000).

Autorización de viaje al exterior para menores de 18 años con pasaporte ordinario: 39 UAD ($39.000).

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En paralelo, a través de la Disposición 759/2026, el RENAPER oficializó los nuevos montos para la tramitación de documentos de viaje internacionales, los cuales también se rigen bajo el sistema de unidades móviles:

Pasaporte ordinario (entrega regular): 130 UAD ($130.000).

Pasaporte exprés: 260 UAD ($260.000).

Pasaporte de resolución inmediata (en puntos habilitados): 429 UAD ($429.000).

Pasaporte excepcional para extranjeros o documento de viaje para apátridas/refugiados: 130 UAD ($130.000).

Desde el organismo aclararon que se mantiene sin cargo la reimpresión de cualquier DNI o pasaporte que presente errores formales de emisión atribuibles al Estado, siempre y cuando el titular realice el reclamo correspondiente dentro de los 90 días corridos posteriores a la fecha de entrega del documento.