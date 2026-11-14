Estados Unidos abrió la puerta de la OTAN a Ucrania a cambio de ceder territorio a Rusia

Un giro diplomático inédito comenzó a tomar forma en el conflicto bélico de Europa del Este. El gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, puso sobre la mesa de negociaciones la posibilidad de avalar el ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) a cambio de que Kiev acepte retirar sus tropas y ceder la región oriental del Donbás a Rusia.

La existencia de esta propuesta fue confirmada públicamente este sábado por el propio presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, tras una intensa semana de gestiones diplomáticas que incluyó una ronda trilateral en Abu Dabi y un encuentro en Dublín con los enviados estadounidenses Jared Kushner y Steve Witkoff, quienes venían de reunirse con Vladimir Putin en Moscú. "Los estadounidenses plantearon la siguiente pregunta: '¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?' Era la primera vez que se planteaba esta cuestión", reveló el mandatario ante la prensa.

¿Fin de la guerra Rusia-Ucrania? Las condiciones de Zelenski: referendo, garantías y reconstrucción

Si bien Zelenski reiteró su postura histórica de que Ucrania no cederá soberanía territorial, reconoció que el planteo de Washington abre una discusión diferente al volver a colocar la membresía de la alianza atlántica en el centro del tablero. En ese sentido, el líder ucraniano deslizó que estaría dispuesto a escuchar los términos de un eventual acuerdo e incluso a someter la propuesta a un referendo popular, siempre y cuando se cumplan tres exigencias irrenunciables:

Garantías de seguridad concretas: Blindaje efectivo que disuada futuras ofensivas militares por parte del Kremlin.

Autonomía militar: Libertad plena para mantener y fortalecer las capacidades operativas del ejército ucraniano, rechazando los pedidos de Moscú de limitar sus fuerzas armadas.

Fondos para la reconstrucción: Compromisos financieros internacionales claros para reconstruir la infraestructura devastada del país.

El mapa de la ocupación y la postura inflexible del Kremlin

En la actualidad, las fuerzas militares rusas controlan aproximadamente una quinta parte del territorio ucraniano. Esta ocupación abarca la península de Crimea (anexionada en 2014), la mayor parte de las provincias industriales de Donetsk y Lugansk (que conforman el Donbás) y sectores estratégicos de Zaporiyia y Jersón, mientras que las tropas de Kiev aún resisten en pequeñas porciones del este.

Pese al sondeo impulsado por la Casa Blanca, la viabilidad de un entendimiento enfrenta serios obstáculos debido a la postura del Kremlin. Moscú exige la retirada total del ejército ucraniano de toda la provincia de Donetsk, la declaración de neutralidad de Kiev y el freno absoluto a cualquier expansión de la OTAN en sus fronteras, advirtiendo que no aceptará un alto el fuego sin antes delimitar de manera definitiva los territorios bajo su control.