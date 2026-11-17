Las fábricas de pan cuestan desde $113.000 y el pan casero sale varias veces menos que el lactal de supermercado. Cuándo conviene comprarla

La fábrica de pan volvió a ganar lugar entre los pequeños electrodomésticos. En tiendas online, los modelos más vendidos cuestan entre $113.000 y $160.000, con descuentos que llegan al 56% sobre el precio de lista. La promesa es simple: poner los ingredientes, apretar un botón y tener pan casero sin amasar.

La pregunta que se hace cualquiera antes de comprarla es si realmente conviene. Hacer un pan de unos 900 gramos en casa cuesta entre $800 y $1.200 en ingredientes, mientras que en el supermercado el pan de molde cuesta entre $8.000 y casi $19.000 por kilo.

Con esos números, la máquina puede pagarse sola en pocos meses, pero solo si se usa de verdad. El problema es que muchas terminan guardadas en un mueble después de las primeras semanas, cuando pasa el entusiasmo inicial. Con las Fiestas cerca, además, vuelve a ser un regalo clásico.

Cuánto cuesta una fábrica de pan en 2026

Según un relevamiento de iProfesional en tiendas online, estos son los precios de los modelos más vendidos:

Atma PAT24: $152.479

$152.479 Ultracomb HP-2502, 19 programas: $149.713, con 31% de descuento sobre $219.999

$149.713, con 31% de descuento sobre $219.999 Gadnic de 900 gramos, 12 programas: $157.199, con 51% de descuento sobre $326.649

$157.199, con 51% de descuento sobre $326.649 Ditron de 900 gramos, 18 programas: $113.430 con cupón, 56% menos que su precio de lista de $259.000

$113.430 con cupón, 56% menos que su precio de lista de $259.000 Peabody de 1 kilo, 19 programas: $159.999, con 27% de descuento sobre $219.999

$159.999, con 27% de descuento sobre $219.999 Daewoo Fit BM9122, 12 programas: $153.802

La mayoría se ubica alrededor de los $150.000. Todas se pueden pagar en seis cuotas, aunque con recargo. Por ejemplo, las seis cuotas de $34.297 de la Daewoo suman unos $205.800, un 34% más que el precio de contado. Como las diferencias entre marcas son chicas, conviene fijarse más en la capacidad y los programas.

¿Cuánto sale hacer un pan en casa?

Un pan de unos 900 gramos lleva alrededor de medio kilo de harina, levadura, aceite o manteca, sal y una cucharada de azúcar. Hoy el kilo de harina 000 cuesta entre $800 y $1.050 en supermercados y dos sobres de levadura seca Levex de 10 gramos cuestan $959.

Según una estimación de iProfesional, cada pan casero cuesta entre $800 y $1.200 en ingredientes, más el consumo de luz de un ciclo que dura alrededor de tres horas. En comparación, en el supermercado un paquete de pan blanco Lactal de 315 gramos cuesta $3.612,99, unos $11.470 por kilo. El más caro es el Bimbo Artesano con masa madre, de 500 gramos, a $9.441,99, casi $18.900 por kilo. Llevado al kilo, el pan de molde de supermercado cuesta entre $8.000 y $18.900, contra unos $900 a $1.300 del casero.

¿En cuánto tiempo se recupera lo que cuesta la máquina?

Una familia que consume alrededor de un kilo de pan de molde por semana gasta entre $8.000 y $11.500 si elige las opciones más económicas, como Mimago o Lactal. Si lo reemplaza por pan casero, ahorra entre $6.700 y $10.500 por semana, sin contar la luz.

Con ese ahorro, una máquina de $150.000 se recupera en un plazo de entre tres y cinco meses, aproximadamente. Para quienes compran panes con semillas o de masa madre, que superan los $15.000 por kilo, el plazo es todavía más corto. Si se usa solo los fines de semana, en cambio, el ahorro es mínimo y la máquina tarda mucho más en amortizarse.

¿Para quién conviene una fábrica de pan?

La fábrica de pan conviene a quienes comen pan todos los días, tienen una familia numerosa o buscan controlar lo que comen. Permite elegir el tipo de harina, bajar la sal o evitar conservantes y aditivos, algo que valoran quienes tienen restricciones alimentarias.

No conviene, en cambio, para quien compra pan de vez en cuando o vive solo. Tampoco para quien busca la textura del pan francés: la máquina hace un pan tipo molde, con miga húmeda y corteza más blanda, más parecido al pan lactal de supermercado que al de panadería, lo que la vuelve un reemplazo directo del pan industrial.

¿Qué errores hay que evitar al usarla?

Buena parte de los panes que salen mal no son culpa de la máquina sino de cómo se la usa. Lo primero es respetar el orden de los ingredientes que indica el manual y pesar en lugar de medir a ojo. También conviene evitar que la levadura toque la sal antes del amasado y no abrir la tapa durante la cocción, porque el pan puede quedar crudo en el centro.

Antes de comprar, conviene revisar la capacidad, ya que los modelos más comunes hacen panes de 900 gramos a un kilo y algunos permiten elegir tamaños más chicos. También hay que fijarse que tenga los programas que se van a usar, como integral o sin gluten, y un temporizador para programar el pan y que esté listo a la mañana. Por último, es importante que la marca tenga service oficial y garantía en el país.

La fábrica de pan también expone una paradoja del consumo actual. Un producto básico como el pan de molde se volvió uno de los que más pesan en el changuito, y volver a hacerlo en casa, como en otras generaciones, aparece como una forma de recuperar el control sobre el gasto y sobre lo que se come.

La fábrica de pan es un buen ejemplo de cómo el ahorro depende más del hábito que del electrodoméstico. La máquina no ahorra por sí sola, ahorra si se usa. Con precios que rondan los $150.000, puede ser una buena inversión para una familia que come pan a diario, pero un gasto innecesario para quien la compra por impulso.

La cuenta también muestra que las cuotas con recargo y las promociones del supermercado pueden cambiar por completo si una compra conviene o no. Antes de decidir, vale más hacer el cálculo con lo que se consume en casa que dejarse llevar por el descuento del día.