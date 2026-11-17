Un parque de realidad virtual en Buenos Aires factura en promedio unos u$s48.000 por mes y ahora sale a buscar inversores para replicar el modelo. Se trata de VR Parque, la empresa que hasta hace poco operaba como VR Arena, que cambió de nombre, sumó una sede en Villa Crespo y ofrece franquicias con paquetes desde u$s50.000.

Según datos internos de la compañía, su local del Abasto promedió esa facturación durante el primer semestre de 2026, con un margen neto cercano al 22%, y llegó a un pico de unos u$s90.000 en un solo mes. La empresa asegura además que el negocio tuvo resultados operativos positivos desde su tercer mes de funcionamiento.

El motor del negocio no son los adolescentes gamers, como podría suponerse, sino los cumpleaños infantiles. En sus días de mayor demanda, el parque organiza hasta cinco festejos con grupos de 15, 20 o más chicos, y la marca suma más de 2.000 cumpleaños y 35.000 jugadores desde su llegada al país.

Con esos números, la compañía proyecta abrir en Uruguay en febrero de 2027, después de haber desembarcado este año en Florianópolis, Brasil.

Cuánto cuesta abrir una franquicia de realidad virtual

El paquete de franquicia arranca en u$s50.000, pero esa cifra no alcanza para abrir las puertas. La inversión total estimada para poner en marcha un parque comienza en unos u$s120.000, según la empresa, y varía según el formato y las características de cada proyecto.

"Nuestro objetivo para 2027 es expandir el modelo de franquicias a distintas ciudades de Argentina y Latinoamérica, ofreciendo formatos flexibles que se adapten a diferentes mercados y perfiles de inversores", explicó Ilnur Mukhtov, cofundador de VR Parque.

A diferencia de una franquicia tradicional, que se basa sobre todo en el uso de una marca, la propuesta incluye la tecnología, el equipamiento, los videojuegos, el diseño del espacio, las plataformas digitales, la capacitación, el marketing y el acompañamiento operativo.

El cambio de nombre, según la empresa, es mucho más que una renovación visual. La marca amplió sus experiencias más allá de la realidad virtual para convertirse en una propuesta de entretenimiento tecnológico para familias, grupos de amigos, empresas y eventos. En abril de 2025, VR Arena se presentaba como parte de una red de más de 100 sedes en 19 países. Hoy, como VR Parque, la compañía habla de presencia en Argentina y Brasil.

El caso de referencia es la sede del Abasto, de unos 900 metros cuadrados, con dos arenas de realidad virtual y otros sectores de entretenimiento. Allí, los jugadores se colocan visores y recorren libremente grandes espacios físicos, compiten en equipos o enfrentan zombis dentro de mundos virtuales.

¿En cuánto tiempo se recupera la inversión?

La empresa no informó un plazo de recupero para las nuevas franquicias. Sin embargo, con los datos que difundió es posible hacer una cuenta aproximada. Una facturación de u$s48.000 mensuales con un margen del 22% equivale a una ganancia neta de unos u$s10.500 por mes.

Si un franquiciado lograra resultados similares, una inversión de u$s120.000 se recuperaría en alrededor de un año. Pero la cuenta tiene un límite claro. El Abasto es un local grande, en una zona de alto tránsito y con varios años de rodaje de la marca, por lo que no hay garantía de que un parque nuevo, en otra ciudad o con un formato más chico, alcance esos niveles.

Además, el margen que informa hoy la empresa es más bajo que el que se planteaba en sus primeros pasos en el país. En abril de 2025, cuando todavía operaba como VR Arena, la compañía estimaba para sus franquicias un margen de beneficio neto del 35% y un recupero de entre 15 y 18 meses, con inversiones de entre u$s120.000 y u$s150.000.

¿Por qué los cumpleaños son el centro del negocio?

Cada vez más familias buscan experiencias distintas para festejar el cumpleaños de sus hijos, y ahí el parque encontró su principal fuente de ingresos. A diferencia de los videojuegos tradicionales, los chicos no permanecen sentados frente a una pantalla, sino que caminan, corren y juegan en grupo.

"Un chico que asiste al festejo de un amigo descubre la experiencia y después quiere celebrar su propio cumpleaños en el mismo lugar. Así, el boca en boca se convierte en una herramienta de crecimiento", explicó Nina Gilmizyanova, cofundadora de la empresa.

El fenómeno no es exclusivo de la realidad virtual. Los salones de cumpleaños tradicionales compiten hoy con parques de trampolines, escape rooms y clubes gamers, que apuestan a ofrecer algo que los chicos no pueden hacer en su casa.

Un negocio con oportunidades y riesgos

VR Parque muestra cómo el entretenimiento presencial encontró un nicho en una generación que pasa muchas horas frente a las pantallas. La paradoja es que el negocio crece justamente llevando la tecnología fuera del living y convirtiéndola en una salida grupal.

Sin embargo, quien evalúe invertir debería tener en cuenta algunos puntos. Los números de facturación y rentabilidad son datos internos de la compañía y no fueron auditados por terceros. El equipamiento tecnológico se desactualiza rápido y requiere renovación, y la demanda depende en buena medida de los fines de semana y de las vacaciones.

También es clave analizar la ubicación, el tamaño del local y el costo del alquiler, que en una gran ciudad puede pesar tanto como la propia inversión en tecnología. Como en cualquier franquicia, conviene pedir el contrato completo, hablar con otros franquiciados y evaluar escenarios menos optimistas que el del local insignia.