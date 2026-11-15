La UBA lanzó una carrera corta y gratuita para estudiar en plena revolución de la IA

La Licenciatura en Sistemas Complejos combina inteligencia artificial, matemática, economía y ciencias sociales. Ya abrió el período de preinscripción

La expansión de la inteligencia artificial (IA) está modificando el mercado laboral y obliga a repensar qué estudiar para construir una carrera profesional con futuro. En un escenario en el que las nuevas tecnologías pueden automatizar tareas que hasta hace poco requerían años de formación especializada, la Universidad de Buenos Aires (UBA) presentó una propuesta académica que busca responder a ese desafío.

Se trata de la Licenciatura en Sistemas Complejos, una carrera de cuatro años que combina conocimientos de matemática, ciencias naturales, computación, inteligencia artificial, economía, filosofía e instituciones. El objetivo es formar profesionales capaces de comprender problemas que atraviesan distintas disciplinas, tomar decisiones en contextos de incertidumbre y desarrollar soluciones tecnológicas, empresariales e institucionales.

La iniciativa fue presentada en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA y surgió del trabajo conjunto entre académicos, empresarios y referentes del sector tecnológico. Uno de sus impulsores es Federico Carrone, fundador del holding Ergodic Group, quien planteó que el avance de la IA está cambiando las habilidades que demanda el mundo laboral.

"No impacta a los informáticos, impacta a todo el mundo", afirmó Carrone durante la presentación. Según explicó, la inteligencia artificial está reduciendo el costo de realizar tareas intelectuales que históricamente exigían años de formación especializada. Sin embargo, advirtió que tener más capacidad para procesar información no necesariamente implica comprender mejor la realidad.

En ese contexto, la carrera apunta a que los estudiantes aprendan a integrar conocimientos, identificar qué problemas vale la pena resolver y utilizar la tecnología para llevar sus ideas a la práctica.

Cómo es la nueva carrera de la UBA para estudiar inteligencia artificial y sistemas complejos

La Licenciatura en Sistemas Complejos tendrá una duración de cuatro años y estará organizada alrededor de cinco grandes núcleos de conocimiento:

Matemática y ciencias naturales: álgebra, cálculo, probabilidad, estadística, física y biología.

Computación e inteligencia artificial: programación, algoritmos, machine learning, deep learning y verificación formal.

Economía, instituciones y toma de decisiones: economía política, teoría de juegos, diseño de mecanismos, finanzas, derecho y regulación.

Filosofía, historia y comportamiento humano: epistemología, ética, historia de las instituciones, geopolítica, negociación y cultura.

Investigación, diseño y construcción: talleres integradores que atraviesan los cuatro años de formación.

La propuesta busca diferenciarse de las carreras tradicionales mediante una formación interdisciplinaria que no se limite a reunir materias de distintas áreas. La intención es que los estudiantes puedan relacionar esos conocimientos para abordar desafíos concretos y desarrollar proyectos propios.

En ese sentido, Carrone recordó como antecedente la creación de Philosophy, Politics and Economics (PPE), conocida como Modern Greats, en la Universidad de Oxford en 1920. Aquella iniciativa buscaba ofrecer una formación capaz de integrar distintas perspectivas para comprender los cambios del mundo moderno.

La propuesta de la UBA retoma esa lógica, pero incorpora las ciencias naturales, la computación y la inteligencia artificial, además de la construcción de sistemas tecnológicos e institucionales.

José Luis Giusti, decano electo de la Facultad de Ciencias Económicas, destacó que "una parte significativa de los desafíos científicos, tecnológicos, económicos y sociales contemporáneos ya no se aloja en compartimentos estancos".

En esa línea, consideró que la nueva licenciatura representa un hito para la institución. "Nos toca construir, a partir de la extraordinaria universidad que ya tenemos, la universidad que viene", expresó. También la definió como "la prueba más cabal" de la audacia que necesita la UBA para liderar los cambios y sostuvo que "la educación pública de excelencia sigue siendo la herramienta más poderosa para cambiar vidas".

Cómo será la cursada y cuándo comienza la Licenciatura en Sistemas Complejos

La carrera comenzará con un curso introductorio intensivo de cinco semanas durante el verano, que se iniciará el 1 de febrero de 2027.

Durante ese período, los ingresantes cursarán tres módulos en simultáneo:

Modelización Matemática.

Pensamiento Científico y Computacional.

Economía, Instituciones y Gobierno.

La organización académica combinará materias bimestrales, de cursada más corta e intensiva, con asignaturas cuatrimestrales.

Uno de los principales ejes del programa serán los ocho talleres integradores previstos a lo largo de la carrera, uno por cada cuatrimestre. Desde el primer año, los estudiantes deberán formular problemas, construir modelos, desarrollar sistemas y evaluar resultados.

En los últimos tres talleres, el trabajo estará orientado al desarrollo de un proyecto de investigación, tecnológico, emprendedor o institucional. La instancia final incluirá una defensa pública ante un jurado.

Otro aspecto distintivo será la participación del sector productivo desde el inicio de la formación. La intención es que empresas e instituciones acerquen problemas concretos, experiencias y oportunidades para que los estudiantes puedan trabajar sobre situaciones reales.

De esta manera, la UBA busca formar profesionales que puedan incorporarse a organizaciones existentes, pero también crear sus propias empresas, tecnologías y estructuras institucionales.

Qué dijeron los referentes que impulsaron la nueva carrera de la UBA

La presentación reunió a referentes del ámbito académico, empresarial y tecnológico. Entre ellos estuvo Raúl Bertero, decano electo de la Facultad de Ingeniería, quien utilizó una referencia literaria para describir el espíritu de la propuesta.

Al recordar El Aleph, de Jorge Luis Borges, definió el plan de estudios como "una especie de Aleph del conocimiento", en alusión a la integración de distintas áreas del saber.

Por su parte, María Catalina Nosiglia, secretaria de Asuntos Académicos de la UBA, explicó que el programa se apoya en tres ideas centrales: "decidir bien bajo incertidumbre, construir cosas que funcionen y entender sistemas complejos".

También aclaró que la interdisciplina no consiste simplemente en sumar asignaturas de distintas especialidades. Para lograr una verdadera integración, los estudiantes deben conocer los lenguajes, los supuestos y los métodos de cada campo, y aprender a relacionarlos según las necesidades de cada problema.

Por eso, señaló que uno de los principales desafíos estará en la implementación, que requerirá una coordinación permanente entre los docentes.

Juan Ruocco, escritor y cofundador de 421, abordó la relación histórica entre la inteligencia artificial y la capacidad humana de pensar. Recordó los planteos del matemático británico Alan Turing sobre la posibilidad de que una máquina pudiera pensar e imitar el lenguaje humano, una pregunta que marcó durante décadas el desarrollo de este campo.

"Quizás sea muy ambicioso pensar que vamos a lograr algo similar a lo que hizo Turing, pero por lo menos vamos a poder plantear las preguntas necesarias que marquen este campo del conocimiento en los próximos años", sostuvo al referirse a las expectativas de la licenciatura.

Daniel Hadad, fundador de Infobae, también advirtió sobre la velocidad con la que avanzan las nuevas tecnologías y sus consecuencias para el empleo.

Durante su exposición, contó el caso de un estudio jurídico de Estados Unidos que utiliza un software de inteligencia artificial capaz de responder una demanda en 25 minutos y que dejó de contratar a recién graduados de universidades como Harvard o Yale.

"El desempleo no va a llegar solamente por la importación de China, va a llegar también por las nuevas tecnologías", afirmó.

Hadad también manifestó su preocupación por el impacto de las aplicaciones diseñadas para generar adicción sobre las nuevas generaciones. En particular, alertó sobre el riesgo de que el uso de la tecnología termine debilitando capacidades cognitivas en lugar de desarrollarlas.

En ese sentido, mencionó los estudios del investigador neozelandés James Flynn sobre la evolución del coeficiente intelectual y la reversión de la tendencia de crecimiento registrada durante buena parte del siglo XX. También advirtió que hoy hay chicos que tienen dificultades para sostener una lectura extensa.

Pese a ese diagnóstico, cerró con una mirada optimista sobre la iniciativa y anticipó que los primeros estudiantes de la licenciatura "van a ser recordados, porque algo nuevo despertó en la histórica Universidad de Buenos Aires".

Inscripción abierta para estudiar Sistemas Complejos en la UBA

La Licenciatura en Sistemas Complejos será presencial, tendrá una duración de cuatro años y será gratuita, al tratarse de una carrera de grado de la Universidad de Buenos Aires.

La propuesta todavía se encuentra en proceso de aprobación institucional. Sin embargo, la universidad ya habilitó la preinscripción para quienes quieran comenzar el curso introductorio intensivo el 1 de febrero de 2027.

Los interesados pueden completar el trámite a través del sitio oficial de la Facultad de Ciencias Económicas:

Preinscripción a la Licenciatura en Sistemas Complejos de la UBA.

La nueva carrera aparece así como una alternativa académica en un momento en el que la inteligencia artificial obliga a revisar los conocimientos y las habilidades que necesitarán los profesionales del futuro. Su apuesta es combinar formación científica, tecnológica y humanística para preparar graduados capaces no solo de adaptarse a los cambios, sino también de participar en su desarrollo.