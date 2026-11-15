Cambia la ley de tránsito y el que va por la derecha ya no siempre tendrá prioridad

Una reforma al Código de Tránsito establece que quienes ingresen o crucen avenidas, rutas y autopistas deberán ceder el paso. El objetivo de la norma

Los conductores de la provincia de Buenos Aires tienen nuevas reglas para resolver quién debe pasar primero en una esquina. Una modificación al Código de Tránsito bonaerense estableció que la prioridad de quien circula por la derecha deja de ser absoluta cuando se encuentra con una vía de mayor jerarquía.

La reforma ya está vigente y establece que los vehículos que pretendan ingresar o cruzar una autopista, semiautopista, ruta, carretera o avenida deberán detenerse y ceder el paso a quienes circulan por esas vías, aunque lleguen desde la izquierda.

De esta manera, se modifica uno de los principios más conocidos de la conducción: la prioridad de paso del vehículo que aparece por la derecha. Sin embargo, la regla no desaparece. Continúa vigente cuando se trata de cruces entre calles de igual jerarquía.

La modificación fue aprobada por la Legislatura bonaerense a mediados de octubre y promulgada el 30 de octubre mediante la Ley 15.657, que incorpora el artículo 28 quarter a la Ley 13.927, correspondiente al Código de Tránsito de la provincia.

Qué cambia en la prioridad de paso en la Provincia de Buenos Aires

La nueva disposición establece un orden de jerarquía entre las distintas vías de circulación. El esquema contempla, de mayor a menor importancia:

Autopistas.

Semiautopistas.

Rutas.

Carreteras.

Avenidas.

Calles.

Pasajes.

En consecuencia, quien circule por una vía de menor jerarquía deberá detenerse y ceder el paso cuando pretenda incorporarse o cruzar una de mayor importancia.

Se mantiene la prioridad en cruce de calles de igual jerarquía (Clarín).

Por ejemplo, si un automóvil llega desde una calle a una avenida sin semáforo ni señalización específica, tendrá que frenar y esperar a que pasen los vehículos que circulan por la avenida, incluso cuando estos aparezcan desde su izquierda.

En cambio, si dos automóviles llegan a una esquina formada por dos calles de igual jerarquía, se mantiene la regla tradicional: tiene prioridad quien circula por la derecha.

La reforma apunta a establecer un criterio uniforme para los cruces y evitar que la interpretación de las normas dependa de las circunstancias de cada accidente.

Se pierde la prioridad en cruce de calles de distinta jerarquía. (Clarín).

Por qué modificaron la Ley de Tránsito bonaerense

La reforma busca resolver un vacío legal que generaba controversias desde 2009, cuando la provincia de Buenos Aires adhirió al Código Nacional de Tránsito.

La Ley Nacional 24.449, en su artículo 41, establece las excepciones a la prioridad de paso de quien circula por la derecha. Sin embargo, no mencionaba expresamente a las avenidas entre las vías que tienen prioridad por su mayor jerarquía.

La omisión provocó interpretaciones diferentes en los tribunales bonaerenses, especialmente en accidentes ocurridos en esquinas sin semáforos.

La autora de la iniciativa, la diputada radical Silvina Vacarezza, explicó a Clarín que esa falta de precisión generaba dificultades tanto para los conductores como para los jueces.

"No había unanimidad entre los jueces porque se registraron cambios en la legislación en los últimos años. Ahora quedó claro y establecido que las calles de mayor jerarquía son las que deben preservar el derecho al paso", sostuvo la legisladora.

En los fundamentos de la iniciativa también se argumentó que otorgar prioridad a quienes circulan por avenidas constituye un principio de seguridad vial, orientado a reducir los siniestros, las víctimas y los daños materiales.

El antecedente judicial que impulsó el cambio

Uno de los antecedentes que expuso las contradicciones de la legislación ocurrió en Tres Arroyos y terminó en la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

El episodio involucró a un motociclista que circulaba por una avenida y fue embestido por un automóvil que llegaba desde su derecha.

En primera instancia, la Justicia había avalado el reclamo del automovilista. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones de Bahía Blanca revocó esa decisión y, finalmente, el 30 de mayo de 2018 la Suprema Corte bonaerense falló a favor del conductor del auto, aplicando el criterio de prioridad de la derecha.

El caso dejó en evidencia las dificultades para determinar qué regla debía prevalecer cuando se cruzaban vehículos que circulaban por calles y avenidas.

Uno de los argumentos planteados durante el debate jurídico señalaba, además, una situación potencialmente peligrosa: un conductor que debía atravesar una avenida de doble mano podía tener prioridad al cruzar la primera calzada, pero encontrarse obligado a detenerse en el medio de la avenida cuando los vehículos de la segunda mano aparecían desde su derecha.

La nueva disposición busca eliminar esa contradicción y establecer que la prioridad corresponde a quienes circulan por la vía de mayor jerarquía durante todo el cruce.

Qué otras reglas de prioridad de paso siguen vigentes

La reforma no elimina las demás disposiciones contempladas en el apartado de prioridad de paso del Código de Tránsito.

Entre ellas, se mantienen las obligaciones de ceder el paso a ambulancias y vehículos ferroviarios, así como las reglas de circulación alternada en determinadas situaciones.

Por ejemplo, cuando hay filas de vehículos esperando en ambas transversales de una bocacalle, el paso debe organizarse de manera alternada, permitiendo avanzar a un vehículo por vez desde cada lado.

También continúa vigente la obligación de respetar la señalización vial y las indicaciones específicas que ordenan la circulación.

Un punto importante es la fecha de aplicación: los accidentes ocurridos antes del 30 de octubre, cuando se promulgó la Ley 15.657, deberán analizarse bajo la legislación anterior. La nueva regla no se aplica retroactivamente.

Cómo funciona la prioridad de paso en la Ciudad de Buenos Aires

La modificación bonaerense acerca su legislación a un esquema que ya funciona desde hace años en la Ciudad de Buenos Aires.

El Código de Tránsito y Transporte porteño, establecido por la Ley 2148, determina que en las intersecciones sin semáforos entre arterias de distinta jerarquía tiene prioridad quien circula por la vía más importante.

El orden establecido es avenida, calle y pasaje. Cuando las dos arterias tienen la misma jerarquía, se mantiene la prioridad de quien viene por la derecha, según el artículo 6.7.2.

La diputada Vacarezza también planteó la conveniencia de unificar ambos criterios debido al tránsito frecuente entre la provincia y la Ciudad de Buenos Aires.

En los fundamentos de la iniciativa señaló que la homogeneización legislativa resulta conveniente para evitar confusiones entre los conductores que circulan habitualmente por ambas jurisdicciones.

Así, la provincia incorpora una regla que busca terminar con una discusión histórica en las esquinas: cuando una avenida se cruza con una calle, la prioridad será de quienes circulan por la primera, independientemente de si vienen por la derecha o por la izquierda.