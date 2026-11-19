Marina Sosa dejó la caja de un supermercado para sumarse a SachaMama, un grupo de más de 50 teleras santiagueñas. Cómo viven del oficio

Marina Sosa trabajaba como cajera en un supermercado del norte de Santiago del Estero hasta que su cuñada la sumó a un grupo de tejedoras de San José del Boquerón. Hoy es una de las más de 50 mujeres que forman SachaMama, un emprendimiento textil que empezó con 12 teleras hace más de diez años y que convirtió un oficio heredado de las abuelas en un medio de vida.

"Coordino desde hace más de diez años un grupo de teleras del norte de Santiago del Estero. Comenzamos con 12 y hoy son más de 50. El telar es su medio de vida", contó a iProfesional Inés Peláez, voluntaria de la Fundación Jesuitas Boquerón e impulsora del proyecto.

Al principio, la mayoría de las integrantes eran mujeres mayores, las que conocían el arte del telar. Con el tiempo capacitaron de a poco al resto, y las más jóvenes descubrieron que tejer podía ser un trabajo y no solo una tradición familiar.

El desafío ahora es otro. El grupo tiene un cuello de botella, porque necesita vender más para poder incorporar nuevas teleras, y para eso apuesta a las ventas mayoristas a empresas.

SachaMama: cómo pasó de un grupo de tejedoras a una fundación

El proyecto nació en la comunidad de la parroquia jesuita de San José de las Petacas, y hoy depende de la Fundación Jesuitas Boquerón, que obtuvo la personería jurídica en 2024, después de un trámite que había comenzado en 2022. "Nos costó mucho sacar la personería", reconoció Peláez.

La fundación se creó justamente para poder vender en forma mayorista a empresas. "Se trata de que esto sea un medio de vida y no meramente un hobby", explicó. Tanto la personería como la exención de Ingresos Brutos se lograron con el apoyo de Ristretter, la comunidad de networking y negocios de la que forma parte.

Sin embargo, el crecimiento todavía no alcanza. "Necesitamos cada vez vender más para que se puedan sostener", señaló la coordinadora.

Alfombra Rayas Finas de SachaMama

En su tienda online, SachaMama vende alfombras, mantas, pies de cama, bufandas, chales, ponchos y ruanas, tejidos a mano en telar y con tintes naturales. Los precios van desde unos $96.000 por una bufanda hasta $1.230.000 por una alfombra grande. Un chal cuesta $209.000, los ponchos van de $348.000 a $528.000 y todos los productos tienen envío gratis. La marca también tiene un showroom en Palermo, con cita previa.

¿Qué significa el telar para las mujeres de SachaMama?

Zulema Moreno trabaja en SachaMama desde hace varios años y lo define como un lugar de encuentro con sus raíces.

"Los tejidos los hacían mi abuela, mi mamá, y entonces llevo el orgullo de ser tejedora en SachaMama. Y también trato de transmitirle lo mismo a mis hijas, que también me gustaría que ellas aprendan", contó.

Además, tejer en casa les permite ocuparse mejor de sus hijos y manejar sus propios tiempos, con un ingreso que, según Peláez, "les recontra sirve". Algunas no sabían tejer cuando llegaron, y fue una vecina, la suegra o algún pariente quien les enseñó para que pudieran formar parte del grupo.

El grupo reúne a mujeres de distintas edades y generaciones, algo que para Moreno es a la vez un desafío y una ventaja. "Las compañeras que tienen mucha más experiencia siempre nos transmiten su enseñanza. Nos podemos ayudar entre nosotras, corregirnos para que la prenda salga bien", explicó.

Paneles solares, becas y arte ancestral

La fundación también busca mejorar la calidad de vida de las teleras, muchas de las cuales viven en zonas alejadas y sin acceso a la electricidad.

El año pasado se inauguró un espacio de capacitación y un depósito de lana donado por un privado. Este año, el mismo donante aportó nueve paneles solares para las teleras que viven en los parajes más aislados. La fundación busca fondos para instalar otros 18 paneles, ya que la falta de electricidad también afecta las condiciones sanitarias de las familias.

Además, el grupo trabaja para rescatar el baetón, una técnica ancestral de tejido muy apretado en la que no se ve la urdimbre, y vincularla con el arte contemporáneo, junto a la galería Amorada, de Constanza Vico. El concurso que organizaron el año pasado tuvo una gran respuesta, y ahora buscan financiamiento para darle continuidad con clínicas de artistas en la zona.

La educación es otro de los frentes. Junto a Misiones Rurales, la fundación busca dinero para becas secundarias, porque muchos chicos abandonan la escuela por las largas distancias que deben recorrer para llegar a clase. "Todo lo que hacemos lo hacemos a pulmón, con fondos de donaciones", resumió Peláez.

Cómo se puede colaborar con SachaMama

La fundación recibe donaciones para completar los 18 paneles solares que faltan, financiar las becas secundarias y sostener el concurso de arte textil. Además, busca empresas interesadas en comprar sus tejidos en forma mayorista, que es la vía principal para que más mujeres puedan sumarse al grupo. Los productos y las donaciones se pueden gestionar a través de su sitio web y de su cuenta de Instagram, donde también se pueden ver los tejidos.

¿Por qué este modelo puede ser una salida laboral?

La historia de SachaMama muestra que un oficio tradicional puede convertirse en una fuente de ingresos concreta cuando encuentra un canal de venta. El caso de Marina Sosa muestra que, en zonas rurales, pesa tanto el ingreso como la posibilidad de trabajar desde casa y cuidar a los hijos.

Para que el modelo sea sostenible, vender más es clave. Sin ventas sostenidas, el crecimiento se frena, y buena parte de la infraestructura básica, como la electricidad o el acceso a la educación, depende de donaciones privadas y no de políticas permanentes.

Con la llegada de fin de año, cuando muchas empresas buscan regalos para clientes y empleados, las compras corporativas a emprendimientos como este pueden marcar la diferencia. El desafío para SachaMama es que su producción encuentre más compradores y que el telar siga siendo un trabajo y no solo una herencia.