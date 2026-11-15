La agenda de Milei: mesa política, reconocimientos y el lanzamiento de Tesla en Argentina

Tras la atípica semana por la presencia del Papa en el país, el presidente retoma su agenda habitual en una semana cargada de actividad

Luego de unos días marcados por la histórica visita papal al país, el presidente Javier Milei retomará a partir de este lunes su dinámica de gestión habitual con una agenda intensa que combinará reuniones políticas internas, encuentros con el círculo rojo empresario, distinciones académicas y eventos de alto impacto internacional.

Entre los puntos más destacados de la semana sobresalen una cumbre con directivos de Toyota, el regreso de la mesa política en Casa Rosada, un acto junto al polista Adolfo Cambiaso y su participación en el lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina.

El cronograma oficial busca afianzar los vínculos del Ejecutivo con los sectores productivos, tecnológicos y automotrices, marcando el ritmo político de Balcarce 50 de lunes a viernes.

Agenda de Milei día por día: el cronograma oficial del Presidente

La actividad presidencial se distribuirá a lo largo de toda la semana con el siguiente detalle:

Lunes: La jornada comenzará a las 13:00 en Casa Rosada, donde Milei recibirá a las máximas autoridades de la automotriz japonesa Toyota acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Por la noche, a las 20:00, el mandatario asistirá a la tradicional cena del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) en el Alvear Palace Hotel.

Martes: A las 11:00 volverá a reunirse la mesa política del Gobierno en Balcarce 50, en paralelo a la conferencia de prensa que brindará el vocero presidencial Adrián Ravier. Por la tarde, mientras Karina Milei recorrerá la feria Alimentar en La Rural, el jefe de Estado expondrá a las 17:00 en las Jornadas Monetarias y Cambiarias organizadas en el Palacio Libertad.

Miércoles: La actividad tendrá un perfil académico. Desde las 10:00, Milei recibirá el título de Doctor Honoris Causa otorgado de manera conjunta por la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel.

Jueves: Con foco institucional y comunitario, a las 17:00 participará en la sede de la AMIA de la entrega de la Distinción del Presidente del Ejecutivo de la Organización Sionista Mundial. Más tarde, a las 20:00, compartirá una disertación junto al canciller Pablo Quirno en la cena anual del Foro Argentino contra el Antisemitismo en Madero Tango (mientras Karina Milei visitará el centro logístico de El Club de la Milanesa en El Talar de Pacheco).

El cierre del viernes: polo en Cañuelas y el desembarco de Tesla

El viernes concentrará los eventos de mayor proyección mediática y empresarial. A las 11:00, el Presidente y Karina Milei viajarán a la localidad bonaerense de Cañuelas para participar de un encuentro de polo junto a Adolfo Cambiaso, organizado en el marco de las celebraciones por los 250 años de la independencia de los Estados Unidos.

Finalmente, el broche de oro de la semana tendrá lugar a las 19:00 en el barrio porteño de La Boca, donde Milei asistirá al lanzamiento oficial de Tesla en la Argentina. El desembarco de la firma de vehículos eléctricos y tecnología despierta una fuerte expectativa en el mercado local, impulsada por la estrecha sintonía personal y política que el mandatario argentino mantiene con el magnate y fundador de la compañía, Elon Musk.