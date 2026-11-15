Marcada baja interanual del consumo de carne vacuna en Argentina

Un nuevo informe de la Cámara de la Industria de la Carne reveló que los argentinos consumieron en octubre más de un 10% menos que un año atrás

El consumo interno de carne vacuna en la Argentina profundizó su tendencia contractiva y tocó niveles históricamente bajos durante el décimo mes del año. De acuerdo con el último relevamiento económico elaborado por la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), el promedio de ingesta por habitante acumulado en los últimos doce meses cayó en octubre de 2026 a 44,5 kilos por año, lo que representa una merma de 5,6 kilos respecto de igual período del año anterior (-11,2% interanual).

La retracción responde a una combinación de factores productivos y comerciales: una marcada escasez de hacienda lista para faena —derivada de la caída de existencias provocada por las adversidades climáticas de años previos— sumada a un firme dinamismo de las exportaciones, que redujo la oferta disponible en el mostrador local y presionó al alza sobre el precio relativo de los cortes frente a carnes alternativas como el pollo.

Consumo de carne: menor producción, retención de vientres y caída en el mercado interno

Durante octubre de 2026 se faenaron 1,064 millones de cabezas en los establecimientos habilitados del país, registro que implicó una baja del 11,6% interanual (-139,19 mil cabezas) y se ubicó como el octubre de menor actividad desde 2016. En el acumulado de los primeros diez meses del año, la producción total alcanzó los 2,47 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h), un 6,5% por debajo del volumen de enero-octubre de 2025.

Entre los principales indicadores del informe sectorial se destacan:

Contracción del consumo aparente: Entre enero y octubre, los envíos destinados al mercado interno cayeron un 11,5% anual, totalizando 1,698 millones de toneladas (221,1 mil toneladas menos que un año atrás). De este modo, el mercado doméstico absorbió el 68,9% de la producción total.

Fase de retención ganadera: Por séptimo mes consecutivo, la caída interanual de la faena de hembras superó a la de machos —con un desplome del 26,1% en vaquillonas—, señal de que el ciclo ganadero transita una etapa de retención para recomponer rodeos.

Brecha de precios en mostrador: Según datos del INDEC citados por la entidad, si bien en octubre el rubro carnes se mantuvo estable (-0,1% mensual), en la comparación interanual los cortes vacunos subieron un 44,5%, encareciéndose un 12,4% respecto del pollo entero (que aumentó 28,6% anual).

El contraste externo: exportaciones en alza e ingresos récord

Mientras el consumo doméstico se retrae, las ventas al exterior sostuvieron su trayectoria ascendente a lo largo de 2026. En el período enero-octubre, los despachos externos sumaron 767,0 mil toneladas res con hueso (+6,9% anual), traccionados principalmente por los mayores envíos hacia Estados Unidos tras la ampliación del cupo con acceso preferencial otorgado a la Argentina a fines de 2025.

En términos de divisas, durante los primeros nueve meses del año la facturación por exportaciones ascendió a 3.655,1 millones de dólares, lo que significa un salto del 37,9% interanual (+1.004,4 millones de dólares) impulsado por una mejora del 28,2% en el precio promedio internacional por tonelada. China continúa siendo el principal comprador en volumen (concentrando el 62,1% de los embarques de septiembre), seguido por Estados Unidos e Israel.