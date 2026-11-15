Cómo son los dispositivos con Inteligencia Artificial que instalarán en el subte

La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires se prepara para dar un salto tecnológico inédito en la atención al pasajero. El Gobierno porteño avanzó en el proceso de licitación para incorporar tótems con avatares holográficos impulsados por inteligencia artificial conversacional, diseñados para asistir en tiempo real a quienes viajan diariamente.

De acuerdo con documentación oficial a la que accedió el portal especializado enelSubte, una única firma —la empresa Dexeon— se presentó al llamado y ya fue declarada preadjudicataria, por lo que la adjudicación formal se concretaría en los próximos días.

El proyecto cuenta con un presupuesto cercano al medio millón de dólares y establece un plazo de ejecución de 15 meses corridos desde la firma del acta de inicio. En esta primera etapa, el despliegue se concentrará exclusivamente en las dos cabeceras de la línea B: las estaciones Leandro N. Alem y Juan Manuel de Rosas, donde se instalarán un total de seis unidades interactivas.

IA en el Subte: tecnología 3D fotorrealista y asistencia en tiempo real

Según explicaron desde Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), la iniciativa consiste en un sistema de experiencia inmersiva que permite la interacción bidireccional en tiempo real entre los usuarios y un avatar digital 3D fotorrealista. Su función principal será brindar información institucional actualizada, orientación sobre combinaciones dentro de la red y asistencia ciudadana ante consultas frecuentes.

La contratación abarca desde la provisión de materiales y la obra civil hasta el mantenimiento técnico de los equipos, los cuales contarán con las siguientes especificaciones:

Exhibición holográfica de gran formato: Unidades con pantalla de exhibición holográfica de 86 pulgadas para garantizar alta visibilidad en los andenes y vestíbulos.

Interacción inteligente: Integración de sensores de detección de presencia para activar el sistema ante la cercanía de un pasajero, acompañados por un sistema de audio direccional y el software de IA con sus respectivas licencias.

Protección y seguridad: Estructuras auxiliares equipadas con blindaje antivandálico para resguardar los componentes electrónicos frente al uso intensivo en el espacio público.

Un plan integral de modernización en toda la red

La incorporación de estos asistentes virtuales se complementa con un amplio paquete de obras de infraestructura y renovación que atraviesa la red porteña. Actualmente permanecen cerradas por refacciones integrales las estaciones Lavalle, Medrano, Entre Ríos, General Urquiza e Independencia C, mientras continúan los trabajos en Ángel Gallardo y avanzan nuevas licitaciones para restaurar murales e instalar "muros verdes" en distintos puntos del trazado.

En paralelo, la Ciudad ejecuta cinco licitaciones para sumar ascensores en estaciones clave de las líneas B, D y E y renovar un total de 77 escaleras mecánicas. A esto se suma el plan de modernización profunda de la línea B —que incluye la compra de nuevos trenes CRRC Serie 400, renovación de vías y elevación de tensión con financiamiento de la CAF—, la adquisición de formaciones Serie 500 para las líneas A y C, el cierre del loop del Premetro en Villa Lugano y el inicio proyectado para el próximo año de las obras de la futura línea F.