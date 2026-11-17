El Impenetrable abrió su convocatoria de voluntarios para 2026-2027 y una fundación busca gente para seguir yaguaretés. Requisitos y qué ofrecen

Rastrear huellas de animales, revisar cámaras trampa en medio del monte y seguir de cerca a los yaguaretés que volvieron a habitar el norte argentino. Esas son algunas de las tareas que esperan a quienes se anoten como voluntarios en El Impenetrable, el parque nacional del Chaco, que abrió una nueva convocatoria para la temporada 2026-2027.

La Administración de Parques Nacionales (APN) prevé sumar 20 voluntarios durante la temporada, con un máximo de cuatro al mismo tiempo, que pasarán entre 20 y 30 días en el parque. Así lo establece el Programa de Voluntariado del Parque Nacional El Impenetrable 2026-2027, el documento oficial que fija las condiciones, y las solicitudes se reciben durante todo el año.

En paralelo, la Fundación Rewilding Argentina busca voluntarios para proyectos de monitoreo de yaguaretés, reintroducción de nutrias gigantes y programas de convivencia con fauna silvestre dentro de El Impenetrable. Los voluntariados incluyen alojamiento, comida y seguro de accidentes personales, aunque el traslado corre por cuenta de cada participante.

Ninguna de las dos propuestas es un trabajo pago. Pero para quienes sueñan con vivir una temporada en contacto directo con la fauna silvestre, son una puerta de entrada a uno de los rincones más salvajes del país.

Qué tareas hacen los voluntarios en El Impenetrable

El parque tiene 128.000 hectáreas entre los ríos Bermejo y Bermejito y protege especies como el oso hormiguero, el tapir, el tatú carreta, el aguará guazú y el águila coronada, una de las rapaces más grandes del país. El programa reparte a los voluntarios en cinco departamentos, cada uno con un tutor a cargo.

En el de Guardaparques, los voluntarios colaboran en patrullas de monitoreo de cámaras trampa, transectas de flora y fauna, mantenimiento de senderos, guardias en el destacamento, charlas de educación ambiental y visitas a los vecinos del área protegida. En Conservación y Uso Público hacen relevamientos de hongos y huellas de fauna, monitoreo en el territorio y carga de datos de las cámaras trampa.

Los otros tres son Administración, con tareas de archivo, inventarios y planillas; Incendio, Comunicaciones y Emergencia, donde ayudan con pruebas de equipamiento y el cálculo de índices de riesgo de incendio; y Obras y Mantenimiento, con limpieza de vehículos y cuidado de los alrededores.

Las jornadas van de cuatro a siete horas diarias, cinco días por semana, con dos de descanso. Hay límites claros. Los voluntarios no pueden manejar vehículos de ningún tipo, ni lanchas, motos o cuatriciclos, ni tampoco animales peligrosos, armas o fondos públicos.

¿Cuáles son los requisitos para ser voluntario?

Para el programa de Parques Nacionales, el límite de edad es de 45 años, por las exigencias físicas del terreno y el clima. El documento oficial habla de altas temperaturas, humedad, lluvias intensas y largos traslados por terrenos de difícil acceso.

La preinscripción se hace con un formulario de Google que se difunde en las redes y la web de Parques Nacionales. A los seleccionados se les escribe un correo oficial y deben enviar apto médico, seguro de vida, seguro de accidentes personales, certificado de antecedentes penales y foto del DNI. Al terminar, reciben un certificado de participación.

Un punto a tener en cuenta es que la convocatoria del parque no incluye comida ni viáticos. El alojamiento se ofrece solo a quienes trabajen en el Destacamento La Armonía o dentro del área protegida, en un módulo habitacional, y no se entregan carpas ni equipos. Quienes sean asignados a la Intendencia deben conseguir su propio lugar. Tampoco se cubre el viaje hasta el Chaco.

Voluntariado con yaguaretés y nutrias gigantes en El Impenetrable

La propuesta de la Fundación Rewilding Argentina es más exigente, pero también más completa. Los voluntarios se instalan en estaciones de campo dentro del parque por períodos extendidos y participan en proyectos de conservación de especies emblemáticas.

La organización mantiene tres programas abiertos en El Impenetrable: asistencia en proyectos de conservación y monitoreo de yaguareté, reintroducción de nutria gigante y programas de coexistencia y monitoreo de yaguaretés en el río Bermejo.

En el proyecto de monitoreo y manejo del yaguareté, los voluntarios colaboran con radiotelemetría, revisión de cámaras trampa y seguimiento de ejemplares liberados. En el de reintroducción de nutria gigante, las tareas incluyen apoyo en alimentación, mantenimiento de instalaciones y búsqueda de rastros cerca del río Bermejo.

Rewilding ofrece alojamiento, comida y seguro de accidentes personales, aunque el viaje corre por cuenta de cada voluntario. Además, la fundación advierte que los participantes pueden convivir con insectos y fauna propia de ambientes silvestres y recomienda contar con vacunas como rabia, hepatitis B y tétanos.

Las postulaciones se realizan directamente ante la fundación y cada programa tiene requisitos específicos según el tipo de actividad y el perfil buscado.

Por qué crecen estas propuestas

Este tipo de voluntariados combina dos tendencias. Por un lado, la búsqueda de experiencias de viaje distintas, en las que el alojamiento se paga con trabajo. Por el otro, el interés creciente por la conservación de especies como el yaguareté, que volvió a El Impenetrable gracias a proyectos de reintroducción.

Para los parques y las fundaciones, los voluntarios son una ayuda clave en un contexto de presupuestos ajustados. Para quienes se anotan, es una forma de conocer un lugar remoto y de sumar experiencia en un área con poca oferta laboral.

Sin embargo, conviene no idealizar la propuesta. El calor, el aislamiento, los insectos, los largos traslados y las jornadas al aire libre forman parte de la experiencia. Antes de anotarse, vale la pena calcular el costo del viaje y revisar en detalle qué cubre cada programa antes de presentar la solicitud.