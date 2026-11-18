Para trabajar en una aerolínea hace falta la licencia de la ANAC. Cuánto duran los cursos, cuánto cuestan y qué requisitos hay que cumplir

La licencia es un primer paso; las aerolíneas ofrecen capacitación específica adicional al personal contratado.

Estos cursos duran meses, cuestan alrededor de $170.000 mensuales y se centran en la seguridad aeronáutica.

Para ser tripulante en Argentina, se exige la licencia TCP de ANAC, obtenida tras formación en escuelas certificadas.

Trabajar arriba de un avión es una aspiración compartida por miles de personas. Sin embargo, pocas conocen que, en Argentina, para convertirse en tripulante de cabina no alcanza con enviar un currículum a una aerolínea y esperar una entrevista.

Antes de presentarse a una búsqueda laboral, los aspirantes deben obtener la licencia de Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP), una habilitación otorgada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), además de contar con el Certificado de Aptitud Psicofísica Aeronáutica vigente.

Por ese motivo, quienes buscan ingresar al sector suelen realizar una formación específica en escuelas certificadas antes de iniciar un proceso de selección.

"Para trabajar en una aerolínea argentina es requisito contar con la licencia de TCP. Por eso, formarse previamente en una escuela certificada es parte del camino para poder presentarse a esas búsquedas", explicó Pablo Amigo von der Heide, ex jefe de servicio a bordo de LATAM y actual docente de futuros tripulantes de cabina.

Cuánto dura, cuánto cuesta la formación y en dónde se puede estudiar

La duración de los cursos depende de la modalidad elegida y de la carga horaria de cada institución. Según explicó el docente, existen propuestas presenciales que pueden completarse entre cuatro y siete meses, además de una modalidad a distancia de aproximadamente seis meses.

En cuanto al costo, von der Heide aclaró que los valores varían mucho según la escuela y la intensidad del curso. Como referencia, hoy hay que pensar en una cuota mensual de alrededor desde $170.000, con propuestas que salen un poco menos y otras algo más. Y uno de los lugares más destacados para estudiar es la Escuela Aeronavegantes.

Qué requisitos hay que cumplir

Para comenzar la formación es necesario haber cumplido 18 años y contar con el secundario completo. A diferencia de algunas creencias extendidas, no existe una altura mínima obligatoria para estudiar ni tampoco un límite máximo de edad para realizar el curso.

Tampoco se exige un idioma específico para iniciar la formación. Sin embargo, cada aerolínea establece luego sus propios requisitos al momento de seleccionar personal.

Para quienes todavía no terminaron el secundario o aún no tienen la edad requerida, algunas instituciones ofrecen programas introductorios vinculados con la aviación comercial.

Qué se estudia para convertirse en tripulante

Lejos de la imagen asociada exclusivamente al servicio a bordo, la formación está centrada principalmente en la seguridad aeronáutica. Los alumnos aprenden procedimientos de emergencia, evacuación de aeronaves, despresurización de cabina, búsqueda y salvamento, supervivencia y primeros auxilios.

A esos contenidos se suman conocimientos vinculados con la atención de pasajeros y el servicio a bordo. Algunas escuelas incorporan además materias complementarias como ceremonial y protocolo, gastronomía, vinos e inglés aeronáutico.

Según von der Heide, este conjunto de conocimientos también puede resultar útil para desarrollarse profesionalmente en hoteles, cruceros, salas VIP y otras actividades relacionadas con el turismo y la hospitalidad.

La licencia no reemplaza la capacitación de la aerolínea

Obtener la licencia TCP es apenas el primer paso. Una vez contratado, cada tripulante recibe una nueva capacitación dentro de la compañía aérea para la que trabajará.

Allí aprende los procedimientos específicos de seguridad, los protocolos de servicio y las características de los distintos modelos de avión que utiliza la empresa.

"Yo tenía un conocimiento general de la escuela de tripulantes, pero después LATAM me capacitó durante varios meses con procedimientos propios de la compañía y de cada tipo de aeronave", recordó.

Por ese motivo, los especialistas distinguen dos etapas de formación: la que permite obtener la licencia profesional y la que brinda cada aerolínea a sus futuros empleados una vez incorporados.

De jefe de cabina en LATAM a formar futuros tripulantes

Pablo Amigo von der Heide ingresó a LAN Chile en 2005 como tripulante de cabina. Tres años después ascendió a jefe de servicio a bordo y desarrolló gran parte de su carrera profesional dentro de la compañía, tanto en Chile como en Argentina.

Posteriormente también trabajó para Avianca y Alaska Airlines en operaciones aeroportuarias en Estados Unidos. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Aeronavegantes, una institución que cumple 25 años formando tripulantes de cabina.

"Me encanta acompañarlos en esos primeros pasos porque estoy seguro de que cuando estén arriba de un avión se van a acordar de muchas de las cosas que aprendieron durante el curso", concluyó.