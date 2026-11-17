La obra recuperó 907 metros de costa en Martínez y espacios que anteriormente estaban ocupados. Conecta Alvear con el Parque del Águila

San Isidro sumó un nuevo atractivo a su costa: un paseo público de casi un kilómetro que permite caminar y disfrutar del paisaje frente al Río de la Plata. El espacio, ubicado en la localidad de Martínez, fue inaugurado el domingo 15 de noviembre y conecta el sector de Alvear y el río con el Parque del Águila.

Se trata del Paseo Costero Alvear y el Río, un proyecto que recuperó 907 metros lineales de costa y permitió ampliar el acceso público a uno de los sectores ribereños del partido. Con esta intervención, el distrito cuenta con un corredor peatonal ininterrumpido que forma parte del recorrido entre el Parque del Águila y Puerto Libre.

Vista panorámica del nuevo paseo costero de San Isidro (Gentileza Municipio San Isidro)

La obra también recuperó unos 2.350 metros cuadrados de espacios que anteriormente estaban ocupados y los transformó en un nuevo sector de uso recreativo para vecinos y visitantes.

Cómo es el nuevo paseo costero de San Isidro

El recorrido fue diseñado para disfrutar de la costa y realizar actividades al aire libre. Entre sus principales características se destacan los senderos peatonales y aeróbicos, las áreas parquizadas y los espacios destinados al descanso.

El proyecto incluyó la instalación de bancos de hormigón y madera, barandas de protección, nueva iluminación y mobiliario urbano. También se incorporó una posta de calistenia para quienes quieran entrenar al aire libre.

Así es el nuevo paseo costero de San Isidro (Gentileza Municipio San Isidro)

A lo largo del paseo se plantaron árboles y se realizaron trabajos de paisajismo para consolidar los nuevos espacios verdes. Además, se construyó una barrera de contención para la playa, se acondicionó el terreno para favorecer el crecimiento del césped y se retiraron estructuras en desuso, como galpones y decks, en el sector del Parque del Águila. Esto permitió mejorar la circulación y conectar los distintos tramos de la costa.

Otro de los objetivos fue ordenar la convivencia entre peatones, ciclistas y quienes practican deportes náuticos, como el kitesurf, en los sectores cercanos a los emprendimientos gastronómicos y deportivos de la zona.

Dónde queda el nuevo paseo costero de Martínez

El Paseo Costero Alvear y el Río está ubicado en Martínez, en el partido de San Isidro, a la altura de la calle Alvear y el Río de la Plata.

El ingreso al espacio se encuentra en Sebastián Elcano 1600. Desde allí, los visitantes pueden acceder al nuevo corredor y recorrer sus 907 metros junto al río.

La intervención busca resolver las interrupciones que existían en ese tramo de la costa y que obligaban a peatones y ciclistas a desviarse hacia calles y veredas interiores para continuar el recorrido.

Con esta apertura, San Isidro avanza en la recuperación de su frente ribereño y suma un nuevo espacio verde de acceso público para pasear, hacer ejercicio y disfrutar del paisaje.