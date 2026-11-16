En un escenario económico en el que los indicadores financieros de la Argentina reflejan en los últimos meses un marcado crecimiento en los niveles de morosidad familiar y bancaria, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires anunció el lanzamiento de una herramienta de alivio crediticio. La medida, instrumentada a través del Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano que conduce Silvina Batakis, está dirigida específicamente a los beneficiarios del Programa Buenos Aires Crea que enfrentan dificultades para afrontar las cuotas de sus préstamos destinados a la reforma, refacción o ampliación de viviendas.

Desde la gestión del gobernador Axel Kicillof —alineada en una postura política y económica diametralmente opuesta a la de la Casa Rosada— aprovecharon la comunicación oficial para responsabilizar por el deterioro de la capacidad de pago a las medidas impulsadas por el Gobierno Nacional. Según el diagnóstico planteado por la administración bonaerense, un relevamiento interno detectó que desde abril de este año se registra un incremento sostenido en los atrasos de los créditos vigentes, aunque acompañado por numerosos pedidos de refinanciación que demuestran voluntad de pago por parte de los adjudicatarios.

Buenos Aires Crea: los tres esquemas de refinanciación según el nivel de deuda

Con el objetivo declarado de evitar que las familias caigan en una situación de exclusión financiera o enfrenten instancias judiciales —y al mismo tiempo asegurar el recupero de los fondos públicos—, la cartera de Hábitat diseñó tres alternativas optativas de reestructuración. En todos los casos, el mecanismo permite alargar los plazos de devolución y reducir el monto mensual de la cuota, diferenciando los beneficios según el estado de cumplimiento de cada titular:

Deudores con 3 o más cuotas consecutivas impagas: Se extiende el plazo total de devolución del crédito en un 50% (computando tanto las cuotas vencidas como las pendientes), se condona el 100% de los intereses punitorios y se aplica una quita del 80% sobre los intereses moratorios.

Deudores con 1 o 2 cuotas atrasadas: Acceden a una ampliación del 50% en el plazo de devolución del préstamo junto con la eliminación del 80% de los intereses moratorios.

Beneficiarios que se encuentran al día: Pueden solicitar de manera preventiva una extensión del 50% en el plazo restante para abonar las cuotas que aún quedan pendientes, achicando así el peso mensual del compromiso sobre el ingreso familiar.

Cómo y hasta cuándo solicitar el trámite para Buenos Aires Crea

Desde el Ejecutivo provincial remarcaron que la adhesión a este plan de reestructuración es completamente voluntaria y no se aplica de forma automática. Los titulares interesados en acceder a alguna de las modalidades de alivio financiero deberán iniciar la gestión enviando un correo electrónico a consultasbsascrea@mosp.gba.gob.ar.

Una vez recibido el contacto, el organismo remitirá por la misma vía un formulario específico de adhesión que el solicitante deberá completar para formalizar el nuevo esquema de pagos. Según informó el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el plazo límite para tramitar la incorporación al programa vencerá el próximo 31 de diciembre de 2026.