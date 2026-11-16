Subterráneos de Buenos Aires, la empresa que administra el subte, puso a remate ocho coches que ya están fuera de servicio para darle nuevos usos

Subterráneos de Buenos Aires (SBASE) anunció el remate público de ocho históricos coches Fiat-FM-Materfer que prestaron servicio durante décadas en la red porteña. Fabricadas en la Argentina en la década de 1980, estas unidades circularon mayormente por las líneas D y E, y hoy se encuentran fuera de operación debido a sus limitaciones técnicas y tecnológicas, por lo que no volverán a transportar pasajeros.

La subasta se llevará a cabo de manera online el próximo 25 de noviembre a través de la plataforma del Banco Ciudad. Los vagones saldrán a remate en un único lote indivisible con un precio base de $24.000.000 (es decir, un promedio de $3.000.000 por unidad), y los fondos obtenidos serán reinvertidos en distintos proyectos de infraestructura dentro del ámbito del Subte.

Subasta de coches del subte: características técnicas y posibles nuevos usos

El lote comprende los coches motor identificados como 3A, 3B, 11A, 11B, 15A, 15B, 25A y 25B. Cada unidad cuenta con dimensiones aproximadas de 17,77 metros de largo, 2,60 metros de ancho y 2,30 metros de alto, un peso cercano a las 32 toneladas y trocha estándar de 1.435 milímetros. Su configuración original dispone de 40 asientos, ocho puertas de acceso para pasajeros, cabina de conducción y comunicación interna entre coches.

Desde SBASE destacaron que este mecanismo permite otorgar una segunda vida a formaciones emblemáticas, que suelen ser adquiridas por particulares, desarrolladores o coleccionistas para ser reconvertidas en viviendas modulares, restaurantes temáticos, ateliers artísticos, alojamientos turísticos o casas de campo. Al respecto, el presidente de la empresa estatal, Javier Ibañez, vinculó el remate con el plan de modernización integral: "Es parte de una transformación más amplia: compramos 224 coches 0 kilómetro para renovar la flota de las líneas A, B y C, y eso nos permite dejar atrás unidades que ya no responden a las necesidades actuales". (De esa compra histórica, 174 unidades renovarán por completo la Línea B y 50 reforzarán las líneas A y C, con las primeras formaciones arribando al país en enero).

Requisitos, exhibición obligatoria y pasos para ofertar por los vagones del Subte

Quienes deseen pujar por el lote deben cumplir con una serie de condiciones administrativas y logísticas establecidas por el Banco Ciudad: