La Sindicatura sugirió cerrar las tres plantas de la empresa vinculada con Vicentin por pérdidas millonarias y deudas por más de $9.281 millones

La crisis de Algodonera Avellaneda sumó un nuevo capítulo y podría derivar en el cierre definitivo de sus tres plantas industriales y la desvinculación de 243 trabajadores.

La Sindicatura que administra la empresa, cuya quiebra fue declarada en octubre pasado, recomendó a la Justicia poner fin a las actividades al considerar que la producción genera pérdidas millonarias y que ya no existen condiciones económicas para sostener las operaciones.

Algodonera Avellaneda, en crisis por deudas

El planteo fue presentado ante el juez Fabián Lorenzini, a cargo del Juzgado Civil y Comercial de la Segunda Nominación de Reconquista, quien deberá resolver si autoriza la continuidad de la explotación o dispone el cese definitivo de las actividades.

Según informó La Nación, el dictamen comprende la hilandería ubicada en Reconquista, Santa Fe, y las desmotadoras de Bandera, en Santiago del Estero, y General Pinedo, en Chaco. En conjunto, las tres instalaciones emplean a 243 personas.

"El dictamen de esta Sindicatura es desfavorable a la continuación de la explotación en todas las unidades productivas de la fallida", señalaron los responsables del proceso en el documento presentado ante el magistrado.

Algodonera Avellaneda pierde hasta $814 millones por mes

Uno de los principales argumentos para recomendar el cierre es el desequilibrio entre los ingresos que obtiene la compañía y los costos que debe afrontar para mantener la producción.

La hilandería de Reconquista trabaja mediante contratos de fasón, una modalidad por la cual procesa materia prima de otras empresas y cobra por el servicio. Sin embargo, esos ingresos resultan insuficientes para cubrir los gastos operativos.

De acuerdo con el informe de la Sindicatura, la planta factura alrededor de $424,8 millones mensuales por estos trabajos, mientras que sus costos pueden alcanzar los $1.239,5 millones.

Entre los principales gastos figuran $354,5 millones en salarios y cargas sociales y un desembolso de entre $533 millones y $782,5 millones en electricidad.

La diferencia entre los ingresos y los costos explica por qué la continuidad de la actividad resulta económicamente inviable. En el escenario más desfavorable, las pérdidas mensuales pueden llegar a los $814 millones.

«Los fasones solo cubren salarios», advirtieron los síndicos al describir la situación financiera de la compañía. El problema es que el costo de la energía supera incluso los ingresos que genera la prestación de servicios industriales para terceros.

La deuda con la EPE supera los $9.281 millones

El frente energético representa otro de los puntos críticos para Algodonera Avellaneda. La compañía acumula una deuda millonaria con la Empresa Provincial de la Energía de Santa Fe (EPE), que amenaza con comprometer la continuidad del suministro eléctrico.

El 20 de octubre, la distribuidora intimó a la empresa a cancelar una deuda de $4.603,9 millones, bajo advertencia de suspender el servicio. Sin embargo, el saldo exigible al 9 de octubre superaba los $9.281 millones.

El peso de la factura eléctrica, sumado a los compromisos laborales y al resto de los costos de producción, terminó de profundizar el deterioro económico de la hilandería.

Qué pasará con los 243 trabajadores de Algodonera Avellaneda

La recomendación de la Sindicatura también contempla el impacto laboral que tendría el cierre de los establecimientos. La distribución de los puestos de trabajo afectados es la siguiente:

Reconquista (Santa Fe): 204 trabajadores.

Bandera (Santiago del Estero): 21 trabajadores.

General Pinedo (Chaco): 18 trabajadores.

En caso de que el juez autorice el cese de actividades, los contratos laborales se extinguirían por causa de la quiebra.

Los síndicos solicitaron que se adopten las medidas necesarias para que los empleados puedan acceder a las prestaciones por desempleo y reclamar el cobro de sus créditos laborales.

La situación de las dos desmotadoras también presenta dificultades particulares. En ambas, la campaña de desmote terminó en octubre y la próxima actividad recién comenzará con la cosecha de algodón de 2027. Por lo tanto, actualmente no generan ingresos propios y sus gastos se financiaban con anticipos de Vicentin correspondientes a trabajos futuros.

La Justicia deberá resolver el futuro de las tres plantas

Aunque recomendó interrumpir la producción, la Sindicatura aclaró que el cese de la explotación no significa abandonar las instalaciones.

Por el contrario, propuso mantener una dotación mínima de personal en cada establecimiento para realizar tareas de vigilancia, mantenimiento y prevención de incendios. El objetivo es preservar los edificios, las instalaciones y la maquinaria industrial, que conservan un valor importante de cara al proceso de venta de los activos.

La definición quedará ahora en manos del juez Fabián Lorenzini, quien deberá evaluar el planteo y determinar si corresponde autorizar el cierre de las tres unidades productivas.

La resolución marcará un punto de inflexión para Algodonera Avellaneda, una compañía vinculada a la familia Vicentin que durante décadas fue una referencia de la actividad textil en las localidades donde opera. También tendrá consecuencias directas sobre 243 trabajadores y sus familias, en un proceso de quiebra que ahora enfrenta la posibilidad de perder definitivamente su capacidad productiva.