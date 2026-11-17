Desde el avión que lo llevaba a Roma, el Papa se refirió a la pobreza, el desempleo y la clase media. También recordó sus reuniones con el Presidente

La concentración de la riqueza, las dificultades que atraviesan los sectores medios y la necesidad de generar empleo fueron algunos de los problemas de la Argentina que abordó el papa León XIV durante su regreso a Roma. Tras finalizar su recorrido por América Latina, el Pontífice respondió preguntas de periodistas internacionales y planteó la necesidad de que la dirigencia política y la sociedad trabajen en conjunto para mejorar las condiciones de vida.

En particular, hizo hincapié en el papel de las pequeñas empresas como motor para generar oportunidades laborales y en la importancia de evitar que el crecimiento de la riqueza quede concentrado en determinados sectores. Durante su visita a la Argentina, también se había referido a la responsabilidad de los empresarios en la generación de empleo.

"Creo que ahí también tenemos que animar a todos, al pueblo, los ciudadanos,pero también a la clase política, a ver cómo trabajar juntos para reconstruir y mejorar las condiciones de vida para todo el pueblo", señaló.

El deterioro de la clase media también formó parte de su diagnóstico. León XIV consideró que la distribución de los recursos debe ocupar un lugar central en las decisiones económicas y advirtió sobre el riesgo de que ese sector continúe perdiendo participación y capacidad de desarrollo. En la Argentina, los ingresos necesarios para ser considerado parte de la clase media también quedaron en el centro del debate económico.

"La acumulación de la riqueza, que es un mensaje también de la doctrina social, es decir, cómo redistribuir en una forma un poco más equitativa, para que no suceda ese fenómeno de la reducción o hasta eliminación de la clase media", sostuvo.

Las declaraciones se produjeron durante un tramo de 15 minutos de la conferencia dedicado específicamente a la situación argentina, en el que también surgieron preguntas sobre pobreza, desempleo y las condiciones de vida de la población.

El Papa cuestionó la violencia verbal y pidió reconstruir los vínculos

Más allá de los problemas económicos, León XIV puso el acento en el deterioro de las relaciones entre quienes sostienen posiciones diferentes. Su planteo apuntó a recuperar la posibilidad de discutir sin convertir las discrepancias en enfrentamientos personales. El llamado al diálogo también había generado repercusiones políticas durante su visita, en particular por la reacción del Gobierno ante sus mensajes dirigidos a Milei.

"Va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento", sostuvo al referirse a la polarización que atraviesa el país.

El Pontífice también relacionó ese fenómeno con las dificultades que puede generar en los vínculos cotidianos. Según expresó, la agresividad en las discusiones no queda limitada al ámbito político, sino que puede trasladarse incluso al interior de las familias.

"Todavía va a haber diferencias de opinión, pero no es necesario llegar a odiarnos, a usar un lenguaje tan violento, a crear incluso dentro de familias una incapacidad de hablar, de unirnos", remarcó.

Para fundamentar su posición, recurrió al mensaje cristiano y a la idea de construir puentes entre personas con distintas creencias y convicciones. También aclaró que respeta a quienes eligen otros caminos religiosos.

"Yo personalmente creo mucho que en el mensaje de Jesucristo, aunque respeto muchísimo los que no son cristianos, que escojan otro camino, pero que en el mensaje de construir puentes, de buscar la reconciliación, pues podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos de las cosas que nos causan tantas veces esa división y odio y pues esa polarización", expresó.

En ese contexto, manifestó su deseo de que su visita a la Argentina haya servido para favorecer una convivencia menos conflictiva y una mayor disposición al entendimiento.

Qué dijo León XIV sobre Javier Milei y sus reuniones en el Vaticano

Las consultas sobre la Argentina también incluyeron referencias al vínculo entre el jefe de Estado y el Vaticano. El Papa recordó tanto sus encuentros con Javier Milei como la relación que el mandatario había mantenido anteriormente con Francisco. El primer encuentro entre el Presidente y el Pontífice en el país había estado marcado por las definiciones de León XIV sobre la economía y el trabajo.

León XIV señaló que las diferencias políticas entre los presidentes argentinos y el Vaticano no impidieron que existiera un trato cordial. Para ilustrarlo, recordó una característica de la relación que Francisco había construido con Milei.

"Yo encontré al presidente Milei ya en Roma, cuando vino al Vaticano, lo mismo que con Francisco. Ellos, políticamente, representaban líneas muy distintas y sin embargo se llevaban aparentemente muy bien", recordó.

Sobre sus propias conversaciones con el Presidente, explicó que abordaron cuestiones vinculadas con la dignidad humana, el respeto por la vida y la situación de los sectores más vulnerables. También mencionó las dificultades económicas del país y la necesidad de encontrar puntos de acuerdo.

El Pontífice valoró, además, la actitud de Milei durante esos intercambios y destacó que encontró predisposición para escuchar sus planteos. Según relató, ambos pudieron reconocer la importancia de proteger la vida en todas sus etapas.

La inteligencia artificial, otro punto de diferencia entre el Papa y Milei

León XIV también buscó despejar las interpretaciones que ubican sus intervenciones dentro de una disputa entre posiciones políticas de derecha e izquierda. Sostuvo que su tarea no consiste en respaldar a un sector, sino en transmitir un mensaje centrado en la humanidad.

"Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar no es político y aunque hay algunos que tratan de forzarme en algunos países hacia derecha, izquierda, que critica, no critica, yo hablo de la Magnífica Humanidad", afirmó.

La expresión hace referencia a Magnífica Humanidad, su primera encíclica, dedicada a los efectos de la inteligencia artificial sobre la sociedad global del siglo XXI.

Precisamente en ese terreno aparece otra diferencia con Milei: mientras el Papa considera necesaria la intervención estatal para establecer reglas sobre el desarrollo de la IA, el mandatario argentino sostiene una postura contraria a esa regulación. De hecho, Milei ya había fijado su posición sobre la inteligencia artificial y el control estatal, al plantear que no debería tener ningún tipo de regulación.

La conferencia se realizó a bordo del avión que trasladaba al Pontífice desde Lima hacia Roma. A unos 90 minutos de iniciado el vuelo, León XIV se acercó a la parte trasera de la aeronave, donde lo esperaban 80 periodistas de medios internacionales. Durante aproximadamente una hora respondió consultas en español, italiano e inglés, en un intercambio distendido.

Al finalizar sus reflexiones sobre la Argentina, volvió sobre una idea que atravesó sus declaraciones: la necesidad de que las decisiones públicas tengan como horizonte el bien común, la justicia social y el respeto por la dignidad de las personas.