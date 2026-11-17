En las últimas horas, el gobierno porteño lanzó la licitación para realizar una obra en el barrio de Colegiales y otra en Villa Urquiza

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires avanza en un plan para mejorar la conectividad urbana y la seguridad vial en la zona norte porteña. Tal es así que en las últimas horas se lanzó formalmente la licitación pública para construir dos nuevos pasos bajo nivel exclusivos para peatones debajo de las vías del Ferrocarril Mitre: uno estará ubicado en el barrio de Colegiales (Comuna 13) y el otro en el límite entre Villa Urquiza y Coghlan (Comuna 12).

De acuerdo con los pliegos técnicos impulsados por el Ministerio de Movilidad e Infraestructura porteño, ambos túneles contarán con un ancho de cinco metros e incorporarán iluminación LED, nuevos sistemas de desagües pluviales, señalización y adecuaciones integrales para garantizar la accesibilidad universal. El llamado corresponde al inicio del proceso de contratación y, una vez adjudicados e iniciados los trabajos en el terreno, cada intervención demandará aproximadamente seis meses de ejecución.

Cruces bajo nivel CABA: dónde estarán ubicados los nuevos pasos y cómo funcionarán

El proyecto busca resolver distintos cuellos de botella en la circulación barrial mediante dos soluciones diferenciadas según las necesidades de cada punto de la traza ferroviaria:

Paso peatonal de Avenida Elcano (Colegiales): Se construirá bajo las vías del ramal José León Suárez como una traza completamente independiente del actual paso bajo nivel vehicular. El objetivo central es descomprimir la circulación y separar de forma segura los recorridos de quienes caminan o se trasladan en bicicleta respecto del intenso tránsito de autos y colectivos que hoy comparten el túnel existente.

Se construirá bajo las vías del ramal José León Suárez como una traza completamente independiente del actual paso bajo nivel vehicular. El objetivo central es descomprimir la circulación y separar de forma segura los recorridos de quienes caminan o se trasladan en bicicleta respecto del intenso tránsito de autos y colectivos que hoy comparten el túnel existente. Paso peatonal de calle Quesada (Villa Urquiza / Coghlan): A diferencia del cruce de Elcano, esta obra abrirá una conexión inédita en un sector donde actualmente no existe ningún paso ferroviario habilitado para peatones, facilitando la integración cotidiana entre ambos lados de las vías del ramal Mitre.

Puesta en valor y renovación de tres plazas barriales

En paralelo a la excavación de los túneles, la licitación contempla una intervención paisajística y urbana sobre tres espacios verdes lindantes a los cruces, con el propósito de crear entornos más seguros y amigables para los vecinos: